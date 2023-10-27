周永新：評《施政報告》民生福利措施——精準扶貧、支援照顧者、鼓勵生育、內地安老

施政報告回應家庭慘劇

以下集中討論民生福利方面的措施，但就是這方面，項目也十分繁雜，只能選擇其中市民較關切的幾項。施政報告發表前幾個月，社會上發生了幾宗駭人聽聞的慘劇：一是荷里活廣場精神病患者傷人事件，兩名女子死亡；二是兩名智障中年被發現在住所死去多天；三是兩名在地盤密閉空間工作的工人，被發現疑因沼氣中毒身亡。這幾宗慘劇都與政府的勞工和福利政策有關，局長孫玉菡多次出來交代政府的應對辦法，市民也盼望李家超在施政報告中提出改善建議。

討論之先，或需一提李家超的管治方式，這樣才能準確評論建議的得失。李家超形容自己是務實的人，不會天馬行空講些大道理，而他提出的建議也必須切實可行。李家超既是「做實事、做成事」的特首，所以評論他在施政報告提出的民生改善措施時，就不能太宏觀的看措施的效果，或批評李家超欠缺管治理論。就以施政報告提出的精準扶貧措施為例：其中有去年引入的「共創明『Teen』計劃」，也有今個學年開始的「在校課後託管服務計劃」。平心而論，這兩項計劃對居住環境惡劣的初中生，以及基層家庭的在學兒童，確實有裨益，也減輕他們父母的負擔和憂慮，現在這兩個計劃得到推行、拓展，應可得到基層家長的歡迎。惟對一些鼓吹政府大力滅貧的人士和團體來說，或許覺得這兩項計劃規模太小、效果有限，於是批評李家超扶貧不力。

李家超的扶貧目標 不再看滅貧數字

這樣批評李家超的扶貧措施公道嗎？事實上，過去一年，最少有2800名初中生參加「共創明『Teen』計劃」，他們得到生涯規劃的引導，透過活動開闊自己的視野、增強自信心，也不會感到無助。另外，「在校課後託管服務計劃」也確實減輕了不少家長照顧子女的煩惱。所以，公道一點來說，李家超在扶貧方面應算有所交代，比不斷爭論多少窮人脫貧來得實際。筆者認為，現在更需李家超考慮的，是如何延續兩項計劃，以及如何調整現有青少年服務資源，協助這些基層家庭青少年走上健康發展的道路。

同樣，李家超為「照顧者」設立的「照顧者熱線」，有意見認為，社署已設有多條熱線，多是過了一段時間便銷聲匿迹，「照顧者熱線」的長遠效用是一大疑問。不過，「照顧者熱線」設立第一天，即有300多個查詢，累積至日前有3000多個，可見需求是有的；其實，「照顧者熱線」是李家超回應照顧者需要踏出的第一步，現在施政報告提出，把熱線發展成為「一站式照顧者資訊網站和支援專線」，並會加強「照顧者」的經濟援助和情緒輔導等；惟「照顧者」的數目，將隨着人口老化和家庭結構的轉變不斷增加，他們除了經濟上的壓力外，因照顧親友所感受的疲累、挫敗、無望，實非言語所能形容，看來李家超必須在「照顧者」問題上有更周詳的計劃。

關愛隊非「萬能」 寄望過多反成害

說到這裏，不得不提近日談論最多的關愛隊。李家超出任行政長官後，即提出在各區成立關愛隊。表面上看，關愛隊與過去市民熟悉的社區網絡、互助組織、福利機構成立的義工隊相似；惟現在看來，李家超眼中的關愛隊，實在是嶄新的觀念，不僅是政府由上而下主導的組織，而且運作模式和服務範圍，皆必須依循政府的規定。李家超在施政報告中，多處提到關愛隊，無論是地區行政、「照顧者」支援、關顧少數族群、識別獨居長者，皆有關愛隊的份兒。

這樣「萬能」的關愛隊，好處是地區問題和需要會較容易得到處理，但壞處是這種由上而下的組織，很容易忽略個別家庭和個人遭遇的問題和困難。筆者想提醒的是：關愛隊既以關愛為名，關愛的重心應在「人」，所以缺乏對別人的關懷和愛心，關愛隊的成效必大打折扣。

鼓勵生育效果有限 長遠人口政策可助發展

另一受到注目的話題，是政府鼓勵生育。李家超在施政報告中提出，給予初生嬰兒的父母2萬元獎勵金、稅務扣減，以及以後優先處理他們公營房屋的申請等。類似的措施在新加坡和韓國實行多年，效果是減慢生育率下降的速度，鼓勵生育成效有限。筆者認為，現在政府應該做的，鼓勵生育並非首要，更重要是就着香港未來人口結構的變化，作出各項人力和服務發展的規劃，例如學校和醫療設施的需求，何處必須增加、何處可以削減，這才是務實的人口政策。

善用內地安老和醫療設施 以補不足

至於長者安居，繼續推行「居家安老」政策是對的。施政報告提出，領取綜援的長者可選擇入住廣東的民辦院舍，也擴大醫療券在內地的適用醫療機構；這些改變，目的是利用廣東省較充裕的院舍和醫療資源，以補充香港相關服務的短缺。筆者認同這個發展方向，惟要達到目的，政府必須加大宣傳和解說，港人對大灣區和內地的福利和醫療服務，仍存有不少誤解。

最後要說的，是施政報告的房屋政策。今年施政報告房屋方面的重點，與去年大不相同。去年市民的要求，是李家超盡快提出解決公營房屋供應不足的方案，因為輪候公屋的時間實在太長了。今年，李家超要回應的，是如何振興自去年底已呈現下跌趨勢的私人樓市，特別是地產商，他們期望李家超「減辣」，這樣樓市或許不再下滑。筆者早講過，其實政府和市民都不願看見樓市的泡沫爆破，現在樓價在過去約一年已跌約一成多，香港經濟受到打擊，如果連夜市也不能恢復疫情前的熱鬧，消費和零售業可能要長期處於冬眠狀態。

施政報告提出的「減辣」方案是否恰當，自有其他學者評論，筆者想講的，是政府絕對不應重蹈回歸後初期的覆轍，那時亞洲金融風暴導致樓市急挫，政府遽然決定停建及停售居屋，結果搞亂了原有的長遠房屋規劃，種下後來社會種種深層次問題，劏房是其中表表者。李家超成立的「解決劏房問題工作組」，總算有了解決問題的曙光，「社區客廳」猶如現有的社區中心，不必另起爐灶。

總結以上討論，筆者有以下建議：

（1）探討調整現有青少年服務資源，延續及擴大「共創明『Teen』計劃」及「在校課後託管服務計劃」；

（2）因應人口老化及家庭結構變化，制定長遠的「照顧者」政策和所需資源；

（3）解說「關愛隊」的功能，如何與區議會和社區網絡發揮相輔相成的作用；

（4）宣傳和解說內地現有安老和醫療設施的水準和狀况；

（5）維持公共房屋的供應，不受樓市起伏影響。

作者是港大社會工作及社會行政學系榮休教授

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[周永新]