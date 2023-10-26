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陳帆川

陳帆川：電台搞笑時事節目 如何征服TikTok？

【明報文章】美國著名電台節目主持人Ira Glass最近就電台創新發表演說時，提及加拿大廣播公司的一個搞笑時事節目，是電台節目在TikTok上取得成功的唯一例子。這個名為Because News的節目有什麼過人之處？

Because News在2015年首播，是每周時事問答節目，主持人向搞笑藝人發問新聞問題，諷刺時事，搞笑為主，其TikTok頻道至日前錄得3400萬觀看次數。執行監製Elizabeth Bowie說，他們已經將重心移離大氣電波，目標是經營一條成功的TikTok頻道。

「這不再關乎電台、也不關乎聲音內容，這關乎在受眾出現的地方跟他們會合。兩件事令我有此想法，第一，我從事電台工作23年，收音機也沒一台。另外，我70多歲的母親是忠實的電台聽眾，但她的收音機自去年壞掉後，也改在網上聆聽了。」

該節目在Instagram和YouTube上營運了7年，成績還不及在TikTok上的兩個月。跟很多成功的TikTok頻道一樣，他們僱用廿歲出頭的小編出謀獻策。在進軍TikTok之前，團隊叫年輕的Klimowski評價他們的社交媒體策略，結論是影片要精簡，不能每次上載一整個回合的問題，只要保留一個笑話就足夠，她說：「沒有人會分享一條10分鐘的影片，然後說：『這個在5分27秒的笑話很過癮呢。』」

影片要精簡 老行尊要虛心學習

這種將節目「斬件另上」的做法，對Bowie等經驗老到的電台人衝擊很大：「公共廣播講求前文後理，每件事都要解釋得一清二楚，但這在TikTok上行不通，一來就要奉上很強烈的內容。因為你在用戶滑過你的內容之前，僅得1.5秒去打動他們。」

新平台除了讓節目接觸到年輕人，還有效打進社區。一條關於安大略省賓頓的短片，因為在主題標籤註明賓頓，結果直接在該市用戶的TikTok上出現，Bowie說他們從來沒法將內容如此精準地打入社區。另外，以往電台的收聽保證，例如英國王室新聞，他們說TikTok上的加拿大年輕人表現得漠不關心，即使是威廉王子訪加，也未必會採用。

進軍TikTok，在技術上比起傳統廣播容易許多，最難是老行尊要放下幾十年經驗，虛心學習，試問有幾多人能夠做到？

作者是新聞工作者、文化評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[陳帆川]

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