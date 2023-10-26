鄭泳舜：告別劣質劏房

在昨日的施政報告中，政府繼落實劏房租管政策後，終於再邁出一步，接納我們的建議，公布成立「解決劏房問題工作組」，以10個月時間研究為劏房居住環境，設定最低標準，包括樓宇安全、消防及衛生等要求，並提出取締方法及相關所需立法建議。觀乎一些已發展地區的合租房屋，都有特定的消防安全標準、最小面積規定、特定照明通風與衛生標準。香港有多達11萬劏房，22萬人居住，卻沒有管制，如果業主或出租者自律，還可以說得過去，但筆者與團隊在最近一年，多次走訪過三大劏房集中地，部分劏房居住環境特別差，天台屋、天井屋或棺材屋外，還有「樹窿屋」，一家四口要爬上長方形的入口，才可進入起居空間，吃飯與睡覺，就是不能站立，必須長時間彎下半身。還有一些劏房，沒有窗戶或氣窗，住戶經常打開門通風。

盼當局多聽意見 盡快制訂最低標準

特首公布將成立「解決劏房問題工作組」，由副財政司長當組長，房屋局長當副組長，這顯示政府進一步規管劏房的決心。我們期望當局多聆聽意見，盡快完成制訂劏房環境最低標準的工作，並進行立法，以便可盡快制定取締及受影響居民安置的方案。不過，由於業主或相關人士提交劏房租賃通知比率，不如理想，當局要掌握劣質劏房數量及位置，必須加強在一些劏房集中區，進行調查及配以執法，原因是一些劣質劏房，可能屬僭建、違反現有消防及建築條例等，這才可有助於5年內逐步取締低於標準的劏房。屆時，公營房屋連同簡約公屋等供應開始充足，加上有過渡性房屋，當局應有空間安置好受影響居民。

我們亦期望工作組在考慮取締劣質劏房的同時，也可以同步研究劏房登記制度，這樣可令業主或相關人士明白，取締劣質劏房後，若大家想繼續經營這些合租房屋，就必須將單位改變為適切房屋，這才可讓香港朝向進一步告別劏房的目標邁進，屆時這些適切房屋或許已不再稱為劏房！

我們初步建議劏房居住環境的最低標準，最基本面積上，參考房署優先處理擠迫戶安置的標準，劏房人均面積不能小於5.5平方米；整個獨立劏房面積不小於7平方米。為杜絕「樹窿房」，也可設定起居室的空間高度。另外，結構安全有隱患的劏房，不符消防安全標準，如走火通道被阻塞，都應納入劣質行列上。其他最低標準，包括須符合建築條例，僭建的天台屋、天井屋或圍封露台的劏房，不符大廈公契或政府地契條款的，如工商業樓宇有劏房，都不可接受，另必須有窗或通風設施。

總括而言，劏房是一個扎心的問題，牽涉不單是住屋，也涉及市民基本生活及尊嚴問題，香港作為一個大都會，希望社會取得共識，也期望當局必須持續有決心跟進。

作者是立法會議員

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[鄭泳舜]