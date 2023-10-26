莫建成：沒回應港人所思所想 施政報告繼續離地

基本未提怎加強港獨特性

香港正面對人才流失、外資撤離、政府財政轉差等等困難，特首用了3個多小時宣讀的施政報告卻只有一堆瑣碎的政策建議，對現時香港出現的困局沒有具方向性及針對性的建議。習近平主席於香港回歸25周年的講話中提到「四個必須」，其中包括「必須保持香港的獨特地位和優勢」，強調「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」。香港作為全中國最開放、最國際化的城市，對比其他國內城市本來有其不可代替的優點，例如一國兩制下「兩制」中的資本主義市場及自由開放、社會多元性、政府受一定的監督制衡，可惜施政報告基本沒有指出如何強化這些優點，如何保留及加強香港的獨特性。

回說今次報告較多市民談論的生育政策，近年香港的生育率持續下跌，2019年至2022年本港的總和生育率（每1000名女性產出的嬰兒數量），分別為1064、883、772及701名嬰兒，以2022年為例，即每1000名女性生育701個小朋友。

欠完整政策解決「生仔後」問題

兩口子會否因為政府派2萬元，就安心「生仔」？事實上，「生仔」後會有一大堆問題需要處理，而大多數父母最關心的事情，莫過於住屋、教育、託兒、小朋友生活質素及社會多元自由度等等，但無論將《施政報告》翻多少遍，都找不到完整的政策解決上述問題。

首先談談住屋問題，不少處於生育年齡的夫婦，可能只租樓居住，就算已置業都可能是居於三四百呎的單位，隨着時代進步及追求更好的生活質素，不少夫婦有小朋友後都希望搬大一點，讓小朋友在較佳環境中長大。

至於教育問題，近年不少有年幼子女的家庭，都因為社會情况和教育環境的巨變而選擇移民，如果社會發展按現時的軌迹前行，相信不少家長都會對教育環境產生疑問。自社會巨變後，筆者有不少朋友都說，幸而沒有子女，若有子女但沒能力移民或送子女出國讀書，真的不知怎算好，因為教育真的很重要。

其他問題暫且不談，亦不比較鄰近地區「派錢谷人生仔」的金額和措施；若港府沒有就住屋和教育兩大問題，提出令市民有信心的政策，就算派3萬、4萬、5萬都難以令嬰兒出生率提升。

此外，政府於多年前制定的人口政策，在這一波已持續約3年而仍未知何時完結的移民潮下，根本已不適用；筆者認為，政府應先針對移民潮下流失家庭的數量及社會環境之大變，制訂全新的人口政策，並對症下藥施政，才是提升港人生育率的有效之道。

沒「回復快樂生活」的施政理念

社會巨變加上疫情折騰，不少港人於過去幾年生活得一點都不快樂，說到底是人民的精神健康（mental health）出了問題，但李家超昨日發表的《施政報告》已是其任內第二份，但仍是沒有回復市民快樂生活的施政理念。

香港心理衛生會（該會副會長為醫務衛生局長盧寵茂）曾有一篇文章這樣寫道：美國醫療雜誌為精神健康下了個定義︰精神健康的人，可以做到有生產效益的活動，這些活動包括工作、娛樂或其他事情，以致和別人的關係得到滿足、有圓滿的結果及有能力去適應改變和應付逆境。精神健康令我們可以思想、溝通及學習，令我們的情緒得以成長，並賦予我們反彈力及自尊。

過去10多年，身為社工的筆者一直服務社區，而過去幾年親歷不少街坊的不快樂；看上述這段文字，筆者判斷不少街坊和朋友的精神健康都出了問題，情况包括：減少外出、娛樂活動減少、對社會情况感到懊惱、情緒經常低落。

身為社工的觸覺告訴自己，這不是輕易可解決的問題，必須由政府帶頭重建市民對社會的信心，並非這裏做幾天市集、那裏做幾晚的夜繽紛活動，便能令市民重拾快樂和解開心結。

至於有何舉措重建港人的精神健康？你知、我知，筆者相信政府都知，但政府就是不為也；筆者由衷希望政府在明年的《施政報告》，可以「貼地」施政，回應港人的所思所想，不要再以長官意志制訂政策。

作者是民主黨副主席、註冊社工

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[莫建成]