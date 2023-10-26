明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
莫建成

莫建成：沒回應港人所思所想 施政報告繼續離地

【明報文章】新一份《施政報告》沒有任何驚喜和正面亮點，要怎樣形容這份報告？筆者想了一會兒後腦海泛起「離地」這兩個字；筆者認為，李家超政府似乎仍不懂香港人的所思所想。以提升生育率為例，政府明顯沒有一套針對社會巨變後的全新人口政策。過去幾年市民生活在不快樂之中，但政府卻一直沒有展現重振社會信心和解開市民心結的施政理念。相信市民看完施政報告，沒有特首經常掛在嘴邊的「幸福感」，只有「距離感」。

基本未提怎加強港獨特性

香港正面對人才流失、外資撤離、政府財政轉差等等困難，特首用了3個多小時宣讀的施政報告卻只有一堆瑣碎的政策建議，對現時香港出現的困局沒有具方向性及針對性的建議。習近平主席於香港回歸25周年的講話中提到「四個必須」，其中包括「必須保持香港的獨特地位和優勢」，強調「中央政府完全支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，保持普通法制度，拓展暢通便捷的國際聯繫」。香港作為全中國最開放、最國際化的城市，對比其他國內城市本來有其不可代替的優點，例如一國兩制下「兩制」中的資本主義市場及自由開放、社會多元性、政府受一定的監督制衡，可惜施政報告基本沒有指出如何強化這些優點，如何保留及加強香港的獨特性。

回說今次報告較多市民談論的生育政策，近年香港的生育率持續下跌，2019年至2022年本港的總和生育率（每1000名女性產出的嬰兒數量），分別為1064、883、772及701名嬰兒，以2022年為例，即每1000名女性生育701個小朋友。

欠完整政策解決「生仔後」問題

兩口子會否因為政府派2萬元，就安心「生仔」？事實上，「生仔」後會有一大堆問題需要處理，而大多數父母最關心的事情，莫過於住屋、教育、託兒、小朋友生活質素及社會多元自由度等等，但無論將《施政報告》翻多少遍，都找不到完整的政策解決上述問題。

首先談談住屋問題，不少處於生育年齡的夫婦，可能只租樓居住，就算已置業都可能是居於三四百呎的單位，隨着時代進步及追求更好的生活質素，不少夫婦有小朋友後都希望搬大一點，讓小朋友在較佳環境中長大。

至於教育問題，近年不少有年幼子女的家庭，都因為社會情况和教育環境的巨變而選擇移民，如果社會發展按現時的軌迹前行，相信不少家長都會對教育環境產生疑問。自社會巨變後，筆者有不少朋友都說，幸而沒有子女，若有子女但沒能力移民或送子女出國讀書，真的不知怎算好，因為教育真的很重要。

其他問題暫且不談，亦不比較鄰近地區「派錢谷人生仔」的金額和措施；若港府沒有就住屋和教育兩大問題，提出令市民有信心的政策，就算派3萬、4萬、5萬都難以令嬰兒出生率提升。

此外，政府於多年前制定的人口政策，在這一波已持續約3年而仍未知何時完結的移民潮下，根本已不適用；筆者認為，政府應先針對移民潮下流失家庭的數量及社會環境之大變，制訂全新的人口政策，並對症下藥施政，才是提升港人生育率的有效之道。

沒「回復快樂生活」的施政理念

社會巨變加上疫情折騰，不少港人於過去幾年生活得一點都不快樂，說到底是人民的精神健康（mental health）出了問題，但李家超昨日發表的《施政報告》已是其任內第二份，但仍是沒有回復市民快樂生活的施政理念。

香港心理衛生會（該會副會長為醫務衛生局長盧寵茂）曾有一篇文章這樣寫道：美國醫療雜誌為精神健康下了個定義︰精神健康的人，可以做到有生產效益的活動，這些活動包括工作、娛樂或其他事情，以致和別人的關係得到滿足、有圓滿的結果及有能力去適應改變和應付逆境。精神健康令我們可以思想、溝通及學習，令我們的情緒得以成長，並賦予我們反彈力及自尊。

過去10多年，身為社工的筆者一直服務社區，而過去幾年親歷不少街坊的不快樂；看上述這段文字，筆者判斷不少街坊和朋友的精神健康都出了問題，情况包括：減少外出、娛樂活動減少、對社會情况感到懊惱、情緒經常低落。

身為社工的觸覺告訴自己，這不是輕易可解決的問題，必須由政府帶頭重建市民對社會的信心，並非這裏做幾天市集、那裏做幾晚的夜繽紛活動，便能令市民重拾快樂和解開心結。

至於有何舉措重建港人的精神健康？你知、我知，筆者相信政府都知，但政府就是不為也；筆者由衷希望政府在明年的《施政報告》，可以「貼地」施政，回應港人的所思所想，不要再以長官意志制訂政策。

作者是民主黨副主席、註冊社工

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[莫建成]

上 / 下一篇新聞