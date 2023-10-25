田方澤：生育與否的「認知問題」 其實有答案

針對生育率問題，不少專家學者和政治人物都同意，2萬元獎勵金功用不大。生育率下降是大多數發達地區面對的問題，外國經驗早已證明派錢無助長遠改善生育率問題。除了家庭友善措施是否足夠外，現代夫婦，特別是婦女，考慮個人事業和生活，極大影響生育意願。只是區區常說，生育率問題，終歸是市民的信心問題。如果未能解決信心問題，搞再多政策，不生也是不生。

因政治環境不生育 是「認知有問題」嗎？

近幾年談生育率問題，常關係到政治環境。立法會議員林琳早前接受傳媒專訪，認為「若有人因為不想孩子讀書壓力大、生活節奏忙而卻步，可以理解，但若單純因為近幾年政治因素而覺得香港不適合生育，『那他們的認知真的很有問題』」。

人固然不會因為「單純」政治因素覺得香港不適合生育，但政治因素會影響大大小小的政策實施。即使林議員所指的「孩子讀書壓力大」、「生活節奏忙」，何嘗不是政治？教育政策能否給家長信心，讓孩子能夠發展他們的興趣和潛力，而不是面對八股的填鴨式教育；勞工政策和家庭友善措施的發展，能否保障市民的工作與生活平衡，而非汲汲營生、疲於奔命？其餘如經濟、房屋、環保等各種政策，都直接影響市民關於個人生活選擇、養育子女的成本等思考。

諸種社會政策發展，最終仍是關係到政府的治港理念和方針、議會不同界別的角力、社會不同群體的拉扯，也關於誰有權主導、如何制訂和推行政策。經過近幾年的政治改革，我們都相信特區政府和立法會議員們，能夠制訂優秀政策、良政善治。「認知問題」也就有了答案。

生育決定是對社會前途表態

不論內地抑或香港，最近流行說「我們是最後一代」。近年內地官方批評「躺平主義」：有人認為反正努力上進也沒有結果，不如最低物慾、最低消費，消極抵抗社會不公平，而且拒絕生育，不為權貴提供勞動力。內地政府難以接受躺平，同時期香港教育局也將「勤勞」列為價值觀教育首要項目。但躺平、不生，其來有自。

網友討論林議員的言論，認為不談政治，但「淨係望住物價都唔想生」；亦有網友談及「養自己都勉強，仲生仔？」近10年不少研究討論樓價上升，也討論不同年代香港人對住屋的負擔日重。

最近留意到幾宗教育新聞：玫瑰崗學校學生拍片請特首關注學校被殺校，幾日後疑似受壓力下架；歷史科公開試評改質素下降，考評經理疑似「搬龍門」；政府擬放寬大學非本地生學額，間接與本地學生爭奪大學資源。這些教育新聞，又影響市民對子女成長環境的信心。

身邊不少青壯年朋友，思考生育的問題：生不難，養育難。個人層面上，經濟能力、生活水平，如何提供良好的環境給子女？社會層面上，教育政策、勞工政策，配套足夠嗎？子女能否開心快樂成長、不受太大的學習壓力？在當下的社會，能否安心教導子女成為正直真誠的人？子女面對的未來，是怎樣的香港？生育、勤勞、躺平，最終是對社會的前途表態。

新一份施政報告要「拼經濟」、「惠民生」，我們期待特區政府能挽救正下行的香港經濟、有效改善民生。否則可能如一位已移居外國、育有年幼子女的朋友說：「喺香港，畀2萬鎊我都唔生。」

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]