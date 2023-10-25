藍天銘：哈馬斯就是伊斯蘭國 它必須被擊敗

10．7可怕行為喚以人恐懼 但也有強烈「團結」感

周六早上6時30分開始，2000多名武裝恐怖分子闖入民宅，趁全家人熟睡時槍殺他們。他們向臥室發射火箭。母親們把孩子藏在衣櫥裏，拚命不讓孩子哭，但哈馬斯既不放過婦女，也不放過孩子。他們用鐵絲將母親與女兒、祖母與孫子綁起來，然後活活燒死。不要把目光從這種邪惡中移開，你一定知道發生了什麼事。他們用刀砍下嬰兒的頭、強暴年輕女孩、剖開孕婦的腹部。他們放火燒毁建築物，將建築物夷為平地，而人們卻躲在裏面。他們襲擊了在森林空地上慶祝音樂節的年輕男女。他們追趕逃跑的狂歡者，以難以形容的殘忍方式射殺他們。數百名年輕男女在森林裏被屠殺。他們使用難以形容的暴力，綁架了整個家庭，包括6個月大的嬰兒和父母剛剛在他們面前被謀殺的驚恐的孩子。大約1400名以色列人在一場殘酷的大規模屠殺中被殺害，每一分鐘都好像持續了好幾個小時。兇手對他們的行為感到羞恥嗎？絕對不。他們熱情地記錄了暴行並現場直播。在大規模屠殺期間，大約200人被從家中暴力綁架到哈馬斯的黑暗巢穴，其中包括一名85歲的婦女和尋找母親的小乳嬰。其中一名被謀殺兒童是名叫艾米麗的可愛的8歲女孩，其父親說：「當我聽說我的小女兒被謀殺而不是被哈馬斯俘虜時，我鬆了口氣。」

有人將這些行為描述為「動物行為」，這是不正確的。動物不會以這種方式行事。冷血地折磨整個家庭致死的人不是動物，他們是人類怪物。10月7日的可怕行為喚醒了許多以色列人心中的恐懼和無助情緒，讓人想起大屠殺集體記憶的地窖。以色列國的建立是為了作為猶太人民的家園，確保猶太人永遠不會因為他們是猶太人而被引向死亡。因此，現在以色列發生了可怕而震驚的事。沒有微笑，只有深深的痛苦和創傷。但也有一種強烈的「團結」感和一種深刻的內在信念，即我們必須與這個恐怖組織作鬥爭並擊敗它，消除籠罩在我們孩子身上的毁滅威脅。我們正在為我們的家園而戰。為了我們的生存權！

多年來，以色列和西方國家普遍相信，必須找到一種務實的方式與哈馬斯共存，同時基於理性考慮維持一定的現狀，儘管其暴力和反猶太主義意識形態早已根深柢固。我們一直都知道哈馬斯是誰、是什麼，對其教義也很熟悉。我們閱讀了《哈馬斯憲章》：謝赫艾哈邁德．亞辛於1988年撰寫的哈馬斯創始文件，這是自大屠殺以來世界上最危險的反猶太主義文件。哈馬斯憲章將歷史上所有的弊病歸咎於猶太人，使猶太人非人化，並拒絕對阿以衝突採取任何政治解決方案。在其許多條款中，例如第13條，它指出「除了通過聖戰，巴勒斯坦問題無法解決」。哈馬斯憲章也明確談到對猶太人民進行新的種族滅絕。第7條呼籲在世界各個角落謀殺猶太人，引用如下：「……石頭和樹木會說：『穆斯林啊，安拉的僕人啊，有一個猶太人躲在我身後，快來吧！殺了他。』」

這正是所發生的事情。他們是來殺人的。

多年來，國際社會領袖一直向以色列要求：不要聽哈馬斯所寫、所說。忽略它的意識形態和可怕的言論。儘管面臨威脅，哈馬斯仍希望改善生活在其悲慘獨裁統治下的200萬巴勒斯坦人的生活條件，保障他們的生計，允許他們捕魚和建設基礎設施。10月7日精心策劃的對以色列的攻擊證明了這個想法是錯誤的。哈馬斯對共存或和平不感興趣。它不關心200萬加沙人過上更好的生活，而是關心消滅猶太國家和謀殺其公民。這不僅是其聖戰的意識形態目標，也是其唯一的行動方針。哈馬斯是伊斯蘭國，一個巴勒斯坦伊斯蘭國，不幸的是，它享有公共關係，並受到世界上一些主要人口（包括一些媒體）的非常令人不安的同情。

哈馬斯無意建巴勒斯坦國 只想摧毁以色列國

還有比以色列攻擊哈馬斯恐怖組織自衛更深刻的自衛行為嗎？以色列沒有攻擊巴勒斯坦人民。事實上，只要哈馬斯不加入對以色列的攻擊，就不會對拉姆安拉的巴勒斯坦權力機構構成威脅。哈馬斯無意與以色列一起建立巴勒斯坦國，而只想摧毁以色列國。

相反，建立巴勒斯坦國直接違背了哈馬斯的最終目標——在包括以色列領土在內的全境建立伊斯蘭國家。它對創造不感興趣，而對徹底毁滅感興趣。不是和平，而是永恆的戰爭，直到極端伊斯蘭教掌權。哈馬斯認為，唯一的解決方案是摧毁以色列並消滅其居民。

哈馬斯為了實現這可怕的目標，不惜犧牲巴勒斯坦人。加沙沒有自由，沒有言論自由，也沒有宗教自由。但情况要絕望得多：哈馬斯在加沙平民聚集區建立了軍事基地，充分意識到死去的巴勒斯坦平民的照片是其最強大的武器。該組織將飛彈隱藏在醫院和近東救濟工程處學校下方，並從這些地點向以色列開火，以期在電視網絡上進行現場直播。事實上，許多記者——不僅是傳播哈馬斯虛假宣傳的卡塔爾「半島電視台」頻道的記者，還有西方媒體的記者，都急於在沒有任何核實的情况下自動播放哈馬斯的宣傳。不要落入肉盾陷阱！唯一對加沙地帶無辜平民死亡負責的實體是哈馬斯和加沙的其他極端主義組織，他們隱藏在自己的人民婦女和兒童中間。他們的行為帶有蓄意的惡意，是他們──而不是以色列──要為這些悲慘的受害者負責。以色列正在保衛自己，為自己的生命而戰，作為一個真正的民主國家，正在竭盡全力避免傷害無辜者。它在國際法的約束下以謹慎和受控的方式行使其巨大的軍事力量，而哈馬斯則自豪地記錄其種族滅絕和危害人類罪的行為。

針對哈馬斯的戰爭 關乎世界未來

別誤會：針對哈馬斯的戰爭不是以色列的私人戰爭。這是一場不僅關乎整個中東的未來，也關乎我們所生活的世界的未來的運動。你的時間現在也分為兩個部分。一方面，美國、許多歐洲國家和以色列之間正在形成一個寶貴而重要的聯盟，而另一方面，幾個問題嚴重的國家和野蠻恐怖組織組成的邪惡聯盟，哈馬斯和真主黨就是其中之一。最突出的，也正在成形。

「你並不孤單，我們支持你」，拜登總統最近訪問以色列時說。當我們看到和聽到美國總統表示全力支持以色列安全生存的權利和剷除哈馬斯的責任時，我們感到非常自豪。

其他世界領導人也表達了他們的聲援，包括英國、德國、法國和意大利的領導人。然而，相較之下，還有其他國家面對這個兇殘的恐怖組織仍然猶豫不決，拒絕譴責它，同時繼續在其領土上接待該組織的一些領導人。

你的時間現在也被一分為二。10月7日你必須立即採取行動。盡一切努力加速被綁架者返回家園，其中一些也可能是貴國公民；這些婦女的孩子在她們眼前被謀殺，有人失去了父母；一位85歲的女士——他們全部被一個殺人組織強行綁架並關押。

保衛哈馬斯就是保衛伊斯蘭國和蓋達組織，任何遵循這項政策的人都不可避免地將兇手帶入自己的家中。在這張道德地圖上，你處於什麼位置？

（編者按：內文小題為編者所加）

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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[藍天銘]