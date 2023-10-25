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劉銳紹

劉銳紹：侍兒扶起心無力 不是新承恩澤時──「由治及興」少了什麼必不可少的元素

【明報文章】當局提出「由亂到治，由治及興」已有一段時候，不妨作一階段性回顧。客觀而言，當局已用強勢之法「由亂到治」，但「由治及興」仍未見效。很多人感到，經濟復常或可待，但民心復常似乎頗為遙遠，至少眼前如此。有官員不解：他們已努力工作，為何仍效果不彰？我忽然記起唐代白居易《長恨歌》之句：「侍兒扶起嬌無力，始是新承恩澤時。」不是嗎？儘管官方力求撐起形勢，但顯得有心無力；民眾也感到有力無處使（指按自己意願），同樣有心無力。官稱已「完善制度」，但市民不感到「新承恩澤」，故有今天標題。那麼，到底「由治及興」少了什麼必不可少的元素呢？

（1）過去某些癥結還未理順

──官方用其方法「由亂到治」，效果言人人殊，但同時製造不少後遺症，也是事實。既然如此，那就官民一起努力治理後遺症，找出矛盾的原點。可是，有些問題諱疾忌醫，對不上焦，矛盾掃入地氈底，就以為解決了，殊不知只會把矛盾變得更深。

其實，2014年「雨傘運動」後矛盾已清晰可見。容或官方掌握強而有力的理由，也應在局勢穩定後平心靜氣地討論，但久久未見這些舉措。溫和建制派也說，經歷過去的摩擦後，即使慢慢把矛盾拿出來，講述官方的觀點，細心解說，也不會導致火星撞地球。但看來官方的判斷和決定不是這樣。

──矛盾的原點得不到正視，傷了而不重視修復，癥結繼續存在。官方認為目前「條件、氣氛還未理順」，但在民間則感到「條氣唔順」，至少未被說服。官方希望一起跳美妙的探戈舞，但官民步履不一，民間也不想跟隨官方指定的舞步起舞。尤其是年輕一代，更感到官方只說今天的英明，從不碰過去的失誤，於是，「你有你講，我有我躺；你有你吹，我埋我堆；你有你做，我有我怒」，成了不能消氣的順口溜。

──更重要的是，市民當然願意看到「由亂到治」，但不願在這過程中失去很多原有的東西；像滑浪一般，巨浪撲來竟把人們的泳衣冲走，變得赤條條，多麼無奈、尷尬和憤怒。君不見消防員只會用水撲火，絕不會用滅火喉把災民身上的衣服射走。

上述三點均涉及如何理順民心。容或矛盾源於「民情不理解官方的鴻圖大計」，但現代化管理的要素講求溝通，說理，不迴避現實困難，才是解決問題的方法。

（2）新的政策未能修復民心

──官方認為抓好民生最重要，而且民間已對政治冷感，或淡化政治訴求，現時「拼經濟，抓民生」的方向正確。不錯，我不反對這種看法。可是，必須認清民間「政治冷感」是因為說了也沒有用，既不能暢談，甚至平心靜氣地公開討論的機會也沒有。官方說可以批評政府和政策，但意識形態泛政治化的事例接踵出現。只因一幅插圖而整本內容合法的書也被下架，這類事例不需多，一件已可產生連鎖的負面效果，對官方自己也不利。

──面對眼前的現實環境，有些政策是可以理解的，例如振興經濟的投資、吸引人才的政策。其實，民間完全接受官方按部就班解決問題，但同時關心各項政策的傾向性，例如給予每名初生嬰兒2萬元、提高大學非本地生的名額，主要對象是哪些人士？這不是挑起不滿和矛盾，而是早為之計，說理透闢，才能避開敏感的聯想。記否疫情期間，香港投放大量資源應對，但怎樣調配？去向如何？仍未能釋除民眾的疑慮。大家只盼全面、公開、公允、透明和合理處事，這樣做絕對可以撫服民心，反之則傷。

──愛國教育可以進行，但這不是修復民心的出路，而且必須講求方法。西方國家也有其愛國教育，但多用軟銷而不重硬銷，把它們要宣傳的東西隱藏在日常生活之中。更重要的是，它們努力克服壟斷性的排他性，讓受眾自由選擇，反而會傾向和接受官方的內容。據聞香港日後也會成立「愛國教育統籌小組」，如何處理又是一大學問。

（3）解說技巧如何提高

──現代化的政治技巧，既重自身的理和利，也重視表達和處理技巧，簡單而言就是政治包裝或政治公關。最近遇到一些見聞，很能說明問題。有官員說：「區議會選舉的投票率高低並不重要」（意指重要的是選什麼人），聽眾反問：「這到底是鼓勵我們投票？還是不用投票？」

有建制派說：「中央已不在乎民主派是否參選。」聽眾反問：「為什麼口徑跟以前不同了，而且誰令民主派難以參選？」又有建制派說：「這是因為民主派不主動。」聽眾反問：「為什麼建制派不主動給予提名？還要等待指示？」

有官員說：「香港運動員取得佳績，反映政府的體育政策對頭。」聽眾反問：「如果成績不好，是否說明政府的體育政策錯誤？」其實，有很多努力的運動員未能取得名次，雖敗猶榮。這令我想起李麗珊為香港取得第一面奧運金牌，她得到的正是商業的贊助。

上述解說的毛病在於邏輯性不夠嚴謹，偏側而掛一漏萬，容易出現被人以子之矛攻子之盾的空隙；此外，又經常出現邀功心態，少了留有空間、以退為進的技巧。還有，研究如何解說時，應該把市民視為首要和主要的解說對象，而不是上級；目標不同，效果就會大異。

──不能迷信政治公關或政治包裝可以解決問題。正是「有諸內而形於外」，關鍵仍在於質和內涵。有從事政治公關的朋友對我說：「無論我們怎樣包裝，也不能把鹹魚包裝成新鮮魚，更不能變成活魚。」

（4）如何加速「由治及興」的步伐

──按現時情况，社會氣氛已不像以前緊張，絕對有條件加快「由治及興」的速度。例如，逐步恢復官民直接對話，而不是透過建制派反映和間接對話。眼前可見，不少官員親身出席不同的官民活動，值得肯定。不過，這些多是聯誼性、禮節性或視察性的場合，難深入溝通民情。

──表達時盡量減少鬥爭味道的語言，最能創造寬鬆的氣氛，也不會削弱官方的立場。緊記裁判是民眾，取得民心才是最大成就。

──解說政策時不妨說出背後的理念和考慮，不宜含糊；即使是「騰籠換鳥」，也要用理據、數據、根據說出其必要性，否則自製黑洞。

總之，只有消除民眾的「四無感」（無奈、無力、無助、無望），才能變成有心有力，實現「始是新承恩澤時」。

作者是時事評論員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]

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