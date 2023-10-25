Emil Avdaliani：混亂時代的中東新危機

以哈戰爭見美分心 填真空俄尤感興趣

更具體而言，這場戰爭標誌着美國在中東態勢本質的演變。在可見將來，烏克蘭的戰爭很可能會持續下去，而中美競爭將擴展至全球，中東局勢不穩既是美國分心的症狀，也是美國姍姍來遲地採取新地區政策方式的信號。

因此，鑑於美國處於分心狀態，加沙的戰爭為歐亞大陸主要強權帶來填補權力真空的珍貴機會——俄羅斯對此尤感興趣。俄軍侵烏鞏固西方團結，北約和歐盟如今在對俄政策願景和加強跨大西洋團結的迫切意願都比以往更強烈。

這點令俄羅斯感到擔憂，它正尋求限制西方施壓的潛在途徑。按照莫斯科的思路，其他地方（最好是在歐亞大陸）的重大衝突，會令集體西方（collective West）、尤其是美國需要轉移其軍事和外交資源而分心。

以色列沙特和解被破壞 伊朗樂見

類似思路同樣盛行於伊朗的觀點。從德黑蘭的角度看，加沙的戰爭有可能會加速終結美國在海灣國家之間的聲望，甚至可能略為抽去其軍事實力。

然而，伊朗的目標並非如此。自從特朗普擔任美國總統期間達成著名的《亞伯拉罕協議》以來，以色列和沙特阿拉伯就一直被懷疑其雙邊關係將逐步走向重大改善。其成功取決於沙特對美國提出的一系列條件，包括轉讓民用核子能力及利雅得和華盛頓之間更密切的安全合作關係。媒體報道的線索暗示，以、沙雙方在似乎以犧牲巴勒斯坦獨立事業和兩國方案為代價下（按：在推進關係上）取得重大成功。加沙局勢升級的時機顯示，這正是為了破壞以色列和沙特阿拉伯之間正出現的和解。

伊朗一定很高興。事實上，據報由於戰爭持續，沙特阿拉伯已經停止了與以色列的和平進程。此外，諷刺的是，現時於表態支持巴勒斯坦事業和批評以色列方面，伊朗和沙特阿拉伯抱持相似的觀點。

可以肯定的是，沙特阿拉伯會維持高度利己主義。加沙的戰爭終會過去，沙特的利益要求——例如獲得美國的安全保證——將繼續存在。因此，以色列和沙特阿拉伯共存的需要將減少，但會有長期地緣政治競爭。

中東不穩結合烏戰 華獲更大迴旋餘地

中國也在謹慎而專注地關注中東，隨着3月促成伊朗和沙特阿拉伯這對長期對手之間的和解，北京在中東的外交影響力有所增強。

對中國來說，以色列和哈馬斯之間的戰爭突顯了和平進程的低效率。長遠來看，北京認為這場戰爭是另一個令美國及其盟友分心的可能。中東廣泛地區不穩結合烏克蘭的戰爭，可能會令美國對印太地區的注意力有所偏移，進而為中國帶來更大的迴旋餘地。

目前尚不清楚加沙的戰爭將持續多久，但其影響顯而易見。以色列和巴勒斯坦當局如今尋求外交解決的理由已所剩無幾。這場戰爭也為歐亞大陸主要參與者帶來機會，可在美國和阿拉伯國家之間挑撥離間。此外，如果脫離中東正在發生的一些重大轉變，則無法恰當地分析這場衝突。伊朗和阿拉伯國家之間的一系列和解，以及美國外交政策的重新校準，結合在烏克蘭持續的戰爭，為機會本來就微乎其微的以巴和解造成額外壓力。

（編者按：文章原文為英文，由本報翻譯成中文；原文可參閱「明報新聞網」觀點頁面）

作者是格魯吉亞歐洲大學國際關係教授

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