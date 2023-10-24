周小松：最低工資保障乏力 一年一檢刻不容緩

最低工資保護網功能日漸減弱

最低工資實施之初，本港約有18萬名僱員受惠，佔所有僱員的6.4%，其後受惠人數持續呈跌勢。按《最低工資委員會2022年報告》估算，即使最低工資時薪增至40元，最多也只有8.7萬人受惠，約佔所有僱員的3.1%。最低工資覆蓋的人數下降不等於基層工友生活有改善，而是保障作用正不斷削弱。根據《2020年香港貧窮情况報告》，政策介入前的在職貧窮人口由2011年的68.6萬上升至2020年的80.5萬，間接反映最低工資發揮的保障效果偏低。

香港作為一個相當富裕的國際城市，卻在最低工資的保障上遠不如其他亞洲先進經濟體如日本、韓國等，其最低工資水平不僅遠超香港，也早已採用一年一檢。

香港自設立最低工資制度以來就一直維持「兩年一檢」，由於檢討周期滯後，加上過往最低工資的調整幅度往往過於保守，導致基層工友的生活水平未得到有效改善。當中不得不提的是，政府在2021年決定凍結最低工資，最低工資水平維持在2019年增至的每小時37.5元，在2023年5月起才提高至40元，變相部分低薪工友如保安員及清潔工可能等4年才加一次人工，完全追不上物價漲幅，購買力被不斷蠶食。

調整機制應考慮物價、經濟及薪金變動

勞工界多年來聲嘶力竭爭取的「一年一檢」，已獲社會的普遍認同及共識。行政長官去年宣布，邀請最低工資委員會研究優化法定最低工資檢討機制，包括檢討周期、如何提高效率等，相關研究報告將於10月底前提交。作為勞工界議員，筆者衷心希望「一年一檢」能在是次檢討中實現。

近年不少意見倡以方程式來落實「一年一檢」，筆者認同是可取的方向之一。但該調整公式機制至少要確保能反映到物價指數、經濟及工資增長等因素的變動，保障加幅能貼近市場情况。

最低工資調整的最低要求是能保障基層工友的購買力，因此必須參考物價指數。而相較於衡量整體通脹水平的綜合消費物價指數，較能反映基層工友的生活開支情况的甲類消費物價指數更為貼切，應被視為重要的參照指標之一；而且，基層勞工在促進社會生產力上扮演重要角色，應當分享經濟成果，因此檢討最低工資時應將本地生產總值（GDP）增長列入考慮因素之一。

除此之外，最低工資水平調整幅度過去一直落後於整體工資升幅。名義工資指數在2011年6月至2023年6月期間的增幅為51.5%，高於同期最低工資水平的42.9%增幅，反映領取最低工資的工友與勞動力市場脫軌，無法跟上整體僱員的薪酬增幅。因此，檢討最低工資時也可以考慮名義工資指數。

最低工資已實施逾12年，作為保障基層工友工資的重點政策，其成效未能彰顯。筆者期望特區政府能優化最低工資檢討機制，包括落實「一年一檢」、確保最低工資水平能滿足生活所需，真正保障基層工友勞有所得及能夠分享經濟發展的成果，並為維護尊嚴勞動着力。

（進步社會發展的關鍵系列．三之一）

作者是勞聯秘書長、立法會議員

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[周小松]