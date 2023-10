【明報文章】筆者在本欄講地緣政治,通常是談些陸權、海權等傳統地緣政治學,甚少涉及香港,亦未曾觸碰近來非常火熱的晶片戰爭,以及所衍生出來的半導體地緣政治。不過近來有機會讀到地緣戰略家Peter Zeihan(下稱澤汗)所著的The End of the World Is Just the Beginning: Mapping the Collapse of Globalization(2022,中譯《世界不再是平的:後全球化時代的供應鏈重組與地緣政治預測》),作者回歸基本步,結合地緣政治學和人口統計學以預測未來全球政經局勢,儘管結論有點過分悲觀,卻讓我們更清晰地認清一些難以逆轉的趨勢——我們可能正面對一個500年經濟歷史的終結,在去全球化、人口結構崩潰和新冠疫情下,大多數國家將永遠無法恢復到2019年的經濟水平。對香港來說,即代表人們所期望的疫後復蘇不會來臨,目前所面對的困局並非暫時性,而將成為新常態,中國的情况也可能一樣。如此一來,大部分之前認為是理所當然的研判,勢必要作全盤修正。