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2023年10月20日星期五
呂大樂
筆陣
筆陣：防災工作刻不容緩 應善用民間力量 ／文：呂大樂
聞風筆動：建制定分區投票率目標 觀塘高達34% ／文：李先知
王耀宗：中東紛亂再起 「兩國論」漸消亡
黃民興：巴以衝突難解 斡旋仍需合力
尹瑞麟：借鑑印尼 以「項目融資」建明日大嶼
施麗珊：「共創明Teen計劃」的明天
江玉歡：試問：香港長者如何安度晚年
筆陣：防災工作刻不容緩 應善用民間力量 ／文：呂大樂
【明報文章】近年多次颱風和暴雨帶來水浸、山泥傾瀉等天災，這當然不是市民所樂見的，但從另一個角度來看，則這些都是早來的警號，提醒我們有需要重新提升防災備災意識，將來有所準備。
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筆陣：防災工作刻不容緩 應善用民間力量 ／文：呂大樂
聞風筆動：建制定分區投票率目標 觀塘高達34% ／文：李先知
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