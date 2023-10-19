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韓俊賢

韓俊賢：巴士線招標「塘水滾塘魚」 運輸署需正視亂象

【明報文章】運輸署近來的施政舉措，儘管未至於民怨沸騰，但成為市民茶餘飯後眾矢之的，也似乎未可倖免。三隧分流計劃，除了原定在12月10日實施第二階段措施，於本周一宣布延期一周執行之外，三隧分流在第一階段實施以後所帶來的效應，在網上尤其是駕駛者群組的討論中，也可算是沸沸揚揚。至於筆者過去多次在本版提過的巴士經營狀况，也因為西貢十四鄉的新路線專營權批給結果，使不少媒體和意見領袖都發表不少意見。

容許筆者在此先自誇一下先見之明，但事實上，綜觀在這波討論中的意見，其實仍然到不了問題核心，教人有一定程度的惋惜；而不少被稱為財金界意見領袖的論者，幾乎發表一致的觀點，亦令筆者覺得嘖嘖稱奇。

綜合這些論者的意見，不外乎是讓城巴取得十四鄉的新巴士線專營權後，勢必重演現時粉嶺皇后山新發展區的巴士服務情况。這些千遍一律的觀點，除了令人感到背後是否有股勢力之外，相關的重點，或許筆者及一些地區人士也早已表達，甚至是當區居民的共識。近日也有其他媒體跟進，例如巴士班次不足、由另一家巴士營運當區的全日區內路線，甚至專線小巴也人滿為患，就算不斷加班都不足以應對需求。而能夠紓緩有關問題的解方，筆者過去在本版或其他渠道都曾經提出，就此不再詳述。

路線制訂缺失與巴士調度問題

除了十四鄉的路線批給，其實同時也獲批出的是大埔富蝶邨的新巴士路線，其由九巴取得。另一方面，按同樣招標制度而開辦的九巴49號路線，近期也投入服務。十四鄉所在的行政區，與富蝶邨同屬大埔區，但以討論熱度來看，甚至在地區層面上，往往會認為富蝶邨路線的招標結果屬正常，所以便較少討論。

上文提到的九巴49號線，所涵蓋的區域正好是筆者一直服務的地方，雖然討論熱度不高，但該路線正式落地服務當日，無論是地區交通關注組或乘客，都深感路線迂迴、行車時間長，使公眾乘搭意欲不高。除了筆者在此路線招標之前，曾於區議會討論時提出過一定的異議之外，這也反映了在招標制度下，一些新路線在制訂過程中出現的缺失。

因路線迂迴而導致市民乘搭意欲低，已經屬於較低的層面，筆者過去在討論皇后山交通時，也常以屯門第54區的例子相提並論——乘客往往「迫爆」由港鐵營運的K54巴士路線。城巴營運的路線中，不少也乏人問津，只是衍生的民怨較皇后山少，但並不代表問題不存在。

誠如有論者認為，城巴在皇后山發生的問題，也可能會在十四鄉重演；而城巴在新界東北只有一處與港鐵巴士共用的車廠，因此造成調度問題，筆者也曾提出相似觀點。如出發點是基於解決皇后山交通現况，及避免十四鄉重蹈覆轍，當局應盡早在大埔及北區提供適當地方，讓城巴設廠作適當調度。但這樣的處理只可算是頭痛醫頭，難以解決核心問題。

倘以新加坡的巴士服務改革為例，當地過去也採取類近香港的批給方法，惟在實行承包模式制度之後，承包公司是以車廠作為根據地，營辦被批給的相關路線，最起碼能夠解決調度問題。

巴士服務黑暗期 短期內難見曙光

本港現有的巴士招標制度，與既有區域的路線拓展制度並行，所以往往只有於新發展區才出現這種由招標制度所帶來的麻煩，運輸署在這方面基本上是難辭其咎。「有競爭，有進步」的說法，不難發現是經常出自有關公司或其支持者，但在現時招標制度下中標的，幾乎只有兩大巴士公司，其他營運者似乎未有入標或難以中標（除了B2系列路線）。這樣的「競爭」，未免予人「塘水滾塘魚」的感覺。

現在這些巴士服務出現混亂，其亂源幾可肯定是運輸署對招標制度的問題視若無睹。現時部分地區的巴士服務受到嚴重抨擊，恐怕運輸署無法推搪責任。筆者過去不論在本版撰文，抑或透過其他渠道發表類似意見，有時都會被一些人認為似乎是針對特定的服務營運商。不過事實上筆者是以事論事，甚至認為有關企業一心拓展，以解決其公司因服務瓶頸而面對的困境，在此情况下可謂非戰之罪，甚至也是受害者。但運輸當局對於招標制度造成的問題——尤其是近年發生的情况——似乎未有解決，這恐怕會令巴士服務的黑暗期，也難見得能夠在短期內解決。

作者是民主黨交通政策發言人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[韓俊賢]

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