陳帆川：3個記者轉行後重拾新生的故事

現年39歲的Marni Chan，轉行經歷跟香港的新聞人最相似。她2011年從紐約大學新聞碩士畢業後，在一家火速冒起的網媒當文化版編輯。她一度認為那是夢想中的職業，但在不久後改變想法，「那是一場噩夢」。

她每天要出產近15條稿，絕大部分不講文化，而是講政治，因為當時臨近美國大選。她還要管理一隊初出茅廬的兼職記者團隊，文章頻頻出錯，每天忙得不可開交，管理層卻愛理不理，「最重要是點擊率……要吸睛、吸睛、吸睛」。

她當時年薪僅4萬多美元，醫療福利是零，卻因長期病患需要醫療支援，於是在兩年後轉行至公關公司當寫手，人工翻倍，醫療福利好。她如今繼續在公關界打滾，年薪12萬美元，「一部分的我會自責無法成為一個真正的作者，但另一部分長大了的我又會感到非常平靜，因為我的人生還需要其他東西」。

33歲的Erica Martin，在幾家首屈一指的紐約大媒體做過無薪實習生，輾轉找到一份時薪8美元的崗位，仍不得不在水療店打工幫補，「當一個地方（紐約）有最卓越的音樂、文化、餐廳和夜生活，而自己完全無法負擔，我感到非常壓抑」。

她2014年到上海當英文文化編輯，月薪1.3萬人民幣，足夠租一個開放式單位自給自足。數年後，她還是無法忍受每周超過50小時的工作，選擇轉行。她如今在一家手機遊戲公司打工，薪酬高過任何此前的新聞崗位。

Logan Hill於1998年在《紐約雜誌》（New York Magazine）當助理編輯，採訪過數之不盡的名人，10多年後跳槽，年薪由8萬漲至14萬美元，可惜不久被裁。於是他替多家大媒體兼職寫稿，每個字叫價竟高達2至3美元，高峰期年收入達20萬美元。

不過稿費在2016年起大跌，有雜誌開價500美元叫他寫5000字，「我覺得我碰到了天花板，而天花板還一直往下掉」。

擅寫長篇人物故事的他，一篇報道獲改編成影視作品，因緣際會下展開編劇生涯，向Sony和蘋果供稿，「我曾失去做新聞的興奮和樂趣，但在寫劇本的時候都找回來」。

這樣的故事，或許會給新晉記者帶來打擊；然而即使新聞對許多人而言不是終身職業，如何在充滿熱情的日子裏，參與對社會有意義的報道，可能就是能夠帶走的最寶貴經驗。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]