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梁家權

梁家權：傳媒與AI平台的利益瓜葛

【明報文章】人工智能（AI）科技急速發展，在過去一年，最受大眾關注的當然是AI聊天機械人（例如美國的ChatGPT、Google Bard，以及中國的文心一言）的興起，預計會對許多行業造成衝擊，新聞業也毫不例外。

迄今為止，已有不少討論圍繞着這類「生成式AI」（generative AI）對新聞製作、內容和道德造成的影響，包括會否取代記者的人手工作、如何影響新聞內容的原創性及準確度、傳媒實踐AI技術有何機遇和挑戰等等。而最新的爭議，則關乎AI平台與新聞業的利益關係。

OpenAI大灑金錢 與新聞界合作

近月，ChatGPT的母公司OpenAI採取了一系列行動，向新聞界大灑金錢。首先，最矚目的舉動是在7月與著名新聞通訊社美聯社（Associated Press）達成授權協議。在協議內容中，OpenAI會得到美聯社自1985年起的新聞資料庫內容，用作訓練其AI演算法；美聯社則會得到OpenAI提供在科技和產品上的專業技術。

值得一提的是，美聯社一向十分積極在新聞報道上應用自動化科技，早在10年前已開始利用相關技術製作企業盈利報告、報道體育賽事及翻譯新聞；今次跟OpenAI達成授權協議，也是率當地業界之先。

與此同時，OpenAI也跟圖庫公司Shutterstock達成協議，取得其圖片、錄像和音樂資料的使用權。除了針對全國性的媒體，OpenAI也會投放500萬美元予美國的地區媒體，資助它們學習和實驗AI科技。此外，OpenAI亦打算向學界埋手，率先向美國紐約大學提供近40萬美元，成立一個有關新聞道德的學術項目。據報道，該項目會舉辦一系列會議和工作坊，討論假資訊和政治兩極化、如何處理AI的挑戰，以及如何建立多元化新聞室等等。

部分媒體不滿內容被挪用

這些發展，似乎反映AI公司與部分新聞界的關係如膠似漆。不過，對於許多未跟AI公司訂立協議的傳媒，它們就十分不滿自己生產的新聞內容一直被挪用作其他商業用途。

就在今年8月初，美國《紐約時報》更新了服務條款，阻止AI平台從其網站抓取內容，用作訓練AI系統；被禁止的內容不僅是文字，亦包括相片、繪圖、視像和聲音片段。

在英國，當地的出版商聯盟亦呼籲會員機構實行類似封阻。整體而言，據外國科技網站統計，自8月起，已有超過500間歐美傳媒拒絕了ChatGPT和Google Bard等平台索取其網站內容。

新聞界上述舉措都是旨在保障自身利益，實屬合理；不過業界對於是否應以一個消極態度對待AI平台，卻有不同聲音。

英國倫敦政經學院在今年4至7月做了一個調查，訪問來自46個國家、105間傳媒機構的記者、科技專家及管理層人員，了解他們對AI的意見。調查發現，現時不少機構仍未積極應用AI技術。不過，有80%受訪者認為其機構將在未來增加使用，而73%亦認為ChatGPT和Google Bard等平台會為新聞界帶來機遇。從新聞製作的角度出發，若傳媒認為未來需要獲取和學習AI技術，那麼應該要跟AI平台維持良好的合作關係才對。

另外，在新聞傳遞方面，有論者認為，當預料讀者從生成式AI平台上搜尋新聞內容會是未來大勢所趨，傳媒機構若拒絕向AI平台提供內容，則是自我設限，損害了接觸新一代讀者的機會。最後，從商業角度出發，也有論者認為，與其完全將AI平台拒之門外，倒不如以美聯社為參考，積極與AI平台協商，才能爭取最大權益。

傳媒與科企的新一輪攻防戰

誠然，傳媒機構與科技公司發生錢銀爭拗，並非什麼新鮮事。近年世界多國的傳媒機構，跟兩大科網巨擘Google和facebook就後者應否支付使用新聞內容的費用，屢屢發生摩擦。兩者的矛盾甚至引發政府介入，例如澳洲、加拿大和英國政府為保障新聞業利益，都不約而同提出立法強制社交媒體支付費用，令事件由商業糾紛演變成公共政策紛爭。

無論如何，隨着AI平台興起，傳媒機構與科技公司將會開展新一輪利益攻防戰。而各地政府會否介入其中，並藉此規管AI發展，值得持續關注。

作者是香港樹仁大學新聞與傳播學系助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[梁家權]

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