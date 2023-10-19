郭萬達：優勢、空間、機遇——香港建設「一帶一路」 理應走在前列

為何這樣講？當下，服務業佔香港GDP（本地生產總值）總量的98%，是香港經濟發展的最主要倚重，主要體現在三大細分服務業領域。

三大服務業優勢

第一，金融服務。毫無疑問，香港作為國際金融中心之一，在銀行、證券、外匯、保險等領域的金融服務能力，均處於領先地位。這就為服務一帶一路建設中的融資投資、金融諮詢等一系列金融產品和金融市場業務，創造出施展拳腳的空間。

譬如在銀行領域，渣打等不少香港銀行均重視一帶一路共建國家的市場，其中對一帶一路共建國家的人民幣國際化業務，已成為重要組成部分；又如在綠色金融方面，香港發行的綠色和可持續債券總額，佔亞洲市場的比重超過三分之一；今年5月香港還發行了4億美元的基建貸款抵押債券，涉及逾20個項目。這些足以說明香港目前的融資功能依舊強大。

第二，物流和供應鏈服務。在此領域，香港已具備完善的物流基礎設施和綜合交通網絡，從機場空港到海運港口，香港對交通樞紐的營運管理表現卓越，且這些經驗在全球各地的碼頭管理和營運都得到驗證。

除完善的物流基礎設施外，香港的供應鏈服務也十分發達。例如香港嘉里物流網，在59個國家和地區都設有辦事處；再如利豐的供應鏈系統，其專門經營與內地及歐洲城市的供應鏈合作，藉中歐班列參與一帶一路共建國家中的供應鏈網絡管理。

第三，專業服務。事實上，香港的現代服務優勢覆蓋範圍廣泛，雖然專業服務領域的範圍相對較小，但仍包括法律、會計、諮詢、監理、管理、設計等眾多方面。香港有能力為一帶一路共建國家提供線下和線上的先進綜合服務，發揮香港在專業服務領域的既有優勢功能。

香港的三大服務優勢，於過去10年參與一帶一路建設中已有突顯表現。以發展的眼光看，香港發揮自身現代服務優勢的發展空間和潛力仍足。具體而言，有三大着力點。

三大發展着力點

其一，鞏固和提升傳統的現代服務優勢的同時，培育發展新興優勢服務領域。譬如在傳統的金融服務中，金融科技服務作為一個新領域，香港其實仍有鞏固和提升的空間。此外，在融資市場、股票市場，香港也正通過推動上市規則的持續改革，以鞏固和提升其在其他市場的優勢。

當然，香港的新興服務業優勢也呈現上升勢頭，與各服務領域交叉的科技服務，成為香港參與一帶一路建設新的重要動力。

眼下，一帶一路建設也在強調「數字性」、「綠色性」等，因此通過提升科技服務能力，借助豐富的大學教育、人才等科研資源，香港在諸如智慧城市、低碳環保技術、數字技術、生物技術、人工智能和新能源等創科領域，可組織形成強力的研究力量。

在法律服務領域，香港過去一直發揮重要的法律仲裁平台作用。現下香港的國際仲裁機構，業已成為一帶一路項目糾紛當事人選擇解決爭議的重要平台之一。而法律服務在解決爭議之外，還具有防風險功能。因此已能夠看到，香港有不少律師事務所開始專門建立與一帶一路相關的法律服務中心，利用其法律人才資源，幫助參與一帶一路建設的香港和內地企業，解決當地法律問題，提供法律諮詢服務及法律綜合解決方案。

其二，香港優勢服務業應該與大灣區服務平台加強協同，共同參與一帶一路建設。從前海、南沙，到橫琴、河套，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中的四大重要合作平台文件均提到，內地城市要攜手港澳共同開闢一帶一路市場。以大灣區內地城市的製造業、基建和科技企業，以及國有企業的投資能力為依託，香港既有與內地聯手的抓手，也可將其化作香港現代服務業的服務對象。

目前，大灣區內地企業對先進服務業的需求日益旺盛，香港在國際化商業網絡、國際規則等的豐富經驗，正是大灣區內地企業所急需的。

其三，香港可藉一帶一路更好發揮「超級聯繫人」的橋樑作用，做好「走出去，引進來」。除促進大灣區企業等主體要素通過香港「走出去」，亦可將一帶一路共建國家的企業投資引到內地、引到大灣區、引到香港。此可謂「超級聯繫」的表現之一。

在危機中抓住三方面機遇

從全球視角看，參與一帶一路建設對香港亦十分重要。當前國際局勢錯綜複雜，特別是逆全球化、單邊主義等，對香港構成了巨大挑戰。對此，香港應在危機挑戰中抓住一帶一路創造的新機遇。

第一個機遇是新市場、新空間。儘管全球地緣政治格局激變，美國打壓中國，歐盟追隨美國所謂「去風險化」，但並非所有歐洲國家皆如此。筆者近期訪問匈牙利時，感受到該國對中國一帶一路投資的熱誠歡迎態度。近年來，基於一帶一路和RCEP（區域全面經濟伙伴協定）等公共產品，內地與東盟的貿易規模與質量持續攀升。以東盟國家為代表的新興市場國家，共同在當前複雜的國際格局中發掘出市場合作新空間。

第二個機遇是新規則、新標準。中國堅持多邊主義，堅持推動WTO（世貿組織）向公平公正方向的改革，堅持投資貿易的自由化便利化，因此促成的一些全球貿易規則制度改革也孕育出新機遇。比如對數字貿易、應對氣候變化等領域出現的新變化和問題，都需要通過推動貿易規則的改革去適應和改善。新規則和新標準，對香港也意味着機會。

第三個機遇是新科技、新產業。在當下發生的新一輪科技產業變革浪潮中，特別是人工智能等數字科技及新一代互聯網等領域，新企業、新業態、新產業、新經濟不斷湧現。這對香港來說，亦是可把握的機會。

總體而言，面對一帶一路歷經10年發展創造出的諸多機遇，香港需要往前走、往前看，在應對外部危機的過程中，發揮好香港背靠祖國、聯通世界的根本優勢，同內地各城市一起抓住新機遇。對此，走在全球化、國際化前列的香港，更有條件走在建設一帶一路各領域的前列。

作者是中國（深圳）綜合開發研究院常務副院長、研究員

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[郭萬達]