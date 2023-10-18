楊森：從「唱好香港」角度看區議會選舉

民主派參選 具積極意義

我認為民主派政黨留守社區及以壓力團體運作，是退而求其次的選擇。民主派政黨派人參與區選，倘有機會得到選民授意、贏得議席，便可在議會內就社區問題為民發聲，及就區內市民的需要去推動社區服務。

現時民主派政黨派人參選區議會，的確要面對「三會」（分區、防火及滅罪會）的提名門檻問題。早前民政官員表示，可為參選人轉達要求聯絡的信息給三會成員考慮。另一方面，選舉管理委員會表示，按《區議會條例》附表4A規定，任何在2019年區選中取得足夠提名而參選的團體代表，均屬該附表第6條的「指明的人」，便可向選舉主任申請查閱選民名冊摘錄有關三會成員資料。故民主派政黨成員可透過上述途徑爭取提名。

其實區選是本港公眾事務，並非一種交易活動，更談不上提出什麼附帶條件要民主派參選人接納才可得到提名。較公平、公開的做法是審視參選人政綱，例如是否支持中國對香港的主權，是否支持《基本法》、一國兩制和現時的參選法律規限，例如因犯罪而被判坐牢超過3個月，則5年內不可參選；較新的規定是若曾被取消參選資格者（即被DQ），5年內不得參選。這些規限，對所有參選人是公平對待的。

唱好香港 要維持社會多元開放

早前我在《明報》撰文指出，民主派政黨派人出選新一屆區議會，是可以讓選民有選擇。選舉讓選民對候選人有所選擇，是民主的元素，亦可反映本港社會的多元、開放文化面貌。近年特區政府不斷說要「唱好香港」，吸引人才和外資來港發展。其實，要「唱好香港」，主要仍是要維持本港多元和開放的文化、社會、政治及經濟制度。

近年本港社會遽變，出現移民潮和經濟下滑。據德勤會計師事務所估計，截至今年頭3季，香港在全球新股集資市場的排名已下滑至第八位，落後於內地、美國、阿聯酋、印度和印尼。此外，根據加拿大智庫菲沙研究所（Fraser Institute）的《世界經濟自由度2023年度報告》，新加坡的經濟自由度以總分8.56排名第一，香港則以8.55分屈居第二，相差0.01分。自1996年該報告發布以來，香港直至去年連續26年位列全球第一，今次首次未能蟬聯。

不輕言一國兩制「告終」

故此，近年特區政府着力「唱好香港」是很有需要的；而維持本港多元和開放的文化、社會、政治和經濟，尤其重要。清一色的社會、文化和政治制度，對本港在國際的吸引力，甚至在保留本港人才等方面，都很有負面影響。

最後，縱使本港社會近年遽變，我仍認為一國兩制、高度自治對內地和本港社會的長遠發展，均是有實際裨益的。根據實在的數據，本港社會在回歸之後，直到2019年之前，仍是世界最自由的經濟體系；而根據聯合國人類發展指數，本港社會整體的發展，比起西方先進社會是不遑多讓，例如在2021年人類發展指數排名，香港位居世界第四位。故此，我不會輕言一國兩制「已告終」或「切實不可行」。

只要不放棄 仍有發展空間

其實，港人毋須妄自菲薄，過分對本港前景感到暗淡。試想，我們為何因自2019年社會的遽變，而抹煞本港自回歸以來在中國主權、一國兩制框架下所取得的積極發展呢！儘管近年面對的衝擊是前所未見。

我是不信宿命論的，本港政治發展的確有起有伏，每一代人都會面對不同挑戰，但所謂「禍兮福所倚」，這門關上，另一道門又可能出現。既然香港是我的家園，在困難時刻，我仍選擇在此緊守崗位、維持信念，在有限空間下，向着人文關懷的標杆走下去。只要港人不放棄，香港社會在一國兩制裏仍是有發展空間的！

作者是港大前榮譽助理教授

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[楊森]