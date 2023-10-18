劉銳紹：進退有度借東風 萬事俱備欠東風——從中國力推「一帶一路」10周年談起

（1）冷靜務實地看外國反應

──對於一帶一路的投入和某些成績，中國高度肯定，自不待言，可以理解（請參閱官方近期的材料）。不過，宣傳歸宣傳，但必須頭腦清醒，才能正反兼顧，不至迷信宣傳。

先談中國重點發展一帶一路的沿線第三世界國家。這些國家（尤其是非洲、中亞地區）初期確實歡迎和支持中國在本國發展，非洲肯尼亞首都內羅畢還有宣傳中心（中國資助和協助）介紹各個非洲項目和前景。不過，經過一段時候，實際利益下降或不符，這些國家感到「貨不對辦」。尤其是中國經濟下滑，減少對外投入，一些在建項目「爛尾」，即使跟中國友好的非洲國家（例如坦桑尼亞）也再向歐美求助，贊比亞更成為首個債務違約的非洲國家。

中國說沒有製造別國的債務危機，但有些國家則不滿中國要求以石油和礦產資源、港口使用權等利益償還。這可以是商業性的債務重組，也可以被看成剝削。這些認知差距令當地人民不悅，加上積累多年的中企勞資糾紛，以及在開發中的環境破壞，已大幅抵消中國宣傳的「互利」。只要看看愈來愈多在非洲的中資企業要自行安排和聘請保安隊，已可見一斑。

──再談與中國友好的俄羅斯和朝鮮。俄羅斯總統普京高調讚賞一帶一路，還親往北京出席論壇。可是，令人記憶猶新的是，中國提出北面的「絲綢之路經濟帶」時，原來這「一帶」有上中下三線，但上中兩線主要經過俄羅斯，結果俄羅斯甚有保留；下線經中亞地區（多是前蘇聯加盟共和國）前往歐洲，但沿線國家又礙於俄羅斯的態度而對中國小心翼翼。中國在「一帶」的高鐵發展不如「一路」（海上絲綢之路），就是這個原因。近年，俄羅斯入侵烏克蘭而受西方制裁，才跟中國走得更近。試想，這樣保守的關係能夠推動中國的「一帶」之利嗎？

人所共知朝鮮需要中國協助，但朝鮮對中國經濟無甚作用，近來還與俄羅斯愈趨密切，杭州亞運金正恩都不來，正好說明親密的「戰略伙伴」也不會親密到哪裏去。

──至於西方陣營，對中國發展早已先天地抗拒，也是國際常情。即使中國把一帶一路由「戰略」改為「倡議」，西方世界也不會叫好。加上中國近40年的發展，以及西方世界自身的問題，即使沒有一帶一路，都會引發「東西對抗」。所以，更要講究策略了。

最近歐盟外交與安全政策高級代表博雷利訪華，與中國外長王毅的會晤，就是一場高水平的談判。博雷利在會談和公開講話中（包括在北大）說得很直，如中歐貿易進一步失衡，必然加速歐盟對中國「去風險」的速度；中國對俄烏局勢的態度，也不受歐盟歡迎……王毅的回應務實，預示中國會趁機修補和強化中歐經貿關係，藉此弱化美歐關係。這就是「互借東風，進退有度」的調節，尤其當自己仍是「欠東風」的時候，更要知所進退。

（2）檢視過去未如理想的原因

──在肯定一帶一路某些成績的同時，必須深入研究有什麼障礙和失策之處，總不能一句「外國遏制中國發展」就說得過去。如今看來，內地專家學者也總結了一帶一路在操作時的四大問題：

一、發展過快致後期力有不逮，力不從心。按原來規劃，只涉及65個國家，但現在發展至152個，約佔聯合國成員的四分之三；一帶一路本來向西發展，但後來迅速東擴至南美洲。「越國以鄙遠」，乃兵家和政治之大忌。

二、未能精準計算成本效益，包括整體策略和個別項目。例如最近通車的印尼雅萬高鐵，經過印尼前後兩任政府的渾水摸魚，與中國講數後，中國的利益大減。

三、未能按照大歷史的經驗，精準預測宏觀變數。即使與中國友好的緬甸，其重點項目（例如密松水庫）也因為緬甸內政波動而拖延，以致成本大增。諸如印尼、越南、菲律賓等東盟國家，與中國的關係更是變幻不定。假如中國謀定才後動，資源就不會被套緊或綁架。

四、未能同時完善內部體制，令貪污腐敗的作風延伸到一帶一路項目上。當發生這類事件時，又因為涉外因素較多而秘而不宣，改為內部處理。但這又令問題惡性循環，更為嚴重。

雖然做生意有賺有蝕，但內地專家現時的反思是：為什麼不可以做得更準、更好和更周詳呢？

──上述是部署的不周之處，還有思維的漏洞：

一、中國認為即使在經濟上吃虧，也可以取得外交和政治好處，此乃「經濟買外交」的國際規律。可是，現代國際政治只講求「三實」，即實際、實力和實利。以埃塞俄比亞為例，來自中國的利益少了，外交上的配合也少了。

二、中國以為跟外國政權搞好關係就可以了，殊不知外國人民也有其影響力、發言權和行動權。以巴基斯坦瓜達爾港為例，該國政府同意讓中國租用43年，但當地人民反對，堵塞港口；中巴經濟走廊，也經常發生不利於中國的事故。

三、中國以為用金融手段（例如貸款）可以發揮駕馭作用，但當外國不能償還時，中國往往只能減免。中國不能和不會像列強欺壓弱國那樣，用武力解決問題，最後只能「暗啞底」處理算了。

（3）調整後的一帶一路前景

──調整後的項目，現時看來多是可行。只要避免好大喜功的弊病，踏實而行，相信還是有利的。

──但近期及長遠的出路，仍是穩定和發展西方國家的關係，才可以逐步建立主導以至日後壓倒性的優勢，否則又急功近利，步履不穩。

──根據歷史經驗，上升之國要取代現有強國，必須經過持久的實力建設，才能抓準機會。當年美國立國之初，英國也大力打壓。中國必須繼續進退有度、沉着應對，在內部盡快做到「萬事俱備」（包括軟實力），才能「借好東風」。

作者是時事評論員

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[劉銳紹]