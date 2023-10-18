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2023年10月18日星期三
陳景祥
筆陣
筆陣：世界新秩序／文：陳景祥
聞風筆動：區選提名難爭取 湯家驊狄志遠也「無符」／文：李先知
韓成科：如何推高區選投票率？關鍵在於差異化競爭
劉銳紹：進退有度借東風 萬事俱備欠東風——從中國力推「一帶一路」10周年談起
楊森：從「唱好香港」角度看區議會選舉
梁幸發：新選制 新氣象 新方向
筆陣：世界新秩序／文：陳景祥
【明報文章】當前的以巴衝突在10月7日拉開序幕：巴勒斯坦激進組織哈馬斯突襲以色列，殺死1300多人、俘虜100多名人質；以色列隨即宣戰，針對加沙發動大規模反擊。
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筆陣：世界新秩序／文：陳景祥
聞風筆動：區選提名難爭取 湯家驊狄志遠也「無符」／文：李先知
韓成科：如何推高區選投票率？關鍵在於差異化競爭
劉銳紹：進退有度借東風 萬事俱備欠東風——從中國力推「一帶一路」10周年談起
楊森：從「唱好香港」角度看區議會選舉
梁幸發：新選制 新氣象 新方向
聞風筆動：區選提名難爭取 湯家驊狄志遠也「無符」／文：李先知
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劉銳紹：進退有度借東風 萬事俱備欠東風——從中國力推「一帶一路」10周年談起
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