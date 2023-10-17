郭凱傑、雷曉琳：面對本地「學生荒」 自資專上教育路在何方

近10年間，香港中學文憑試考生人數從2013年的8.2萬，下降至今年的5萬。今年達到入讀大學學位要求「33222」的人數僅1.7萬。大多數學生首選仍是教資會資助大學所提供的1.5萬個首年學士學位課程。面對本地「學生荒」而八大院校提供的資助學額未有調整的情况下，起步較遲和名氣較小的自資院校，均面臨前所未有的挑戰。

本地學生不足 自資校發展存挑戰

全球多國例如美國、英國、澳洲、韓國、日本等，一直同時發展公帑資助和自資院校，彼此有着相輔相成的角色，以美國常春藤八大盟校為例，所設立的私立院校歷史悠久、發展蓬勃。

相比之下，雖然本港自資專上教育起步較遲，但過去20年急速發展。從2000年學位主要由8間教資會資助院校提供，到現時已有22所可頒授本地學位的專上教育院校，包括香港恒生大學、香港都會大學、香港珠海學院等。此外，現時三分之二副學位已由自資界別提供。

隨着本地學生人數減少，自資院校收生不足問題逐漸浮現；加上相關院校的財政來源主要依靠學生學費，它們正面對資源短缺甚至長遠營運的挑戰。為確保院校可持續性，香港自資專上教育需另覓新發展方向。

擴市場至非本地生 確保可持續發展

近期，發展香港為國際教育樞紐成為社會熱話。各界均希望及早吸引留學生來港，讓他們能於修業時在學校、教師及同學幫助下適應本地文化，並將之轉化成長遠誘因，畢業後繼續留港發展，以解決本地人才短缺的挑戰、支持香港未來產業發展。自資院校應把握此良機，以其獨有優勢擴大收生，成為推動香港發展成國際教育樞紐的重要骨幹。

自資院校的特點在於其自主性和靈活性較高，例如對除了內地、澳門、台灣以外的學生都沒有收生限制。鑑於現時自資院校的本地和國際知名度相對稍遜，非本地生收生人數一直處於低水平。要吸引非本地生，筆者認為政府和院校可考慮以下三方面。

（1）學生為何要選擇這所自資院校？個別院校應有專精範疇，並符合非本地生的興趣，達至「若需選修相關專科，非這所自資院校不可」 的成效。例如珠海學院設立了用中文教授的工商管理碩士課程，方便想以中文修讀的學生，過去極受歡迎，錄取率少於10%。院校亦可考慮拓闊商科、建築學、土木工程等科目的領域。另外，配合政府早前公布第二輪應用學位課程先導計劃，應用學位（例如酒店及旅遊管理、運動及康樂管理、屋宇設備工程、醫療資訊及服務管理等），亦可以是自資院校未來發展的定位。然基於自資院校資源有限，建議政府可考慮給予適度支持。

（2）現有機制導致收生困難嗎？在副學位和學位層面，自資院校每年可錄取的內地、澳門、台灣學生人數，均不能多於上學年學生總數10%至20%，其他地區則無此限制。有自資院校持份者指出，由於本地學生乃至整體人數下降，院校可錄取的內地、澳門、台灣學生極低，例如整體人數需達50，才可錄取5名相關地區學生。然而他們的來港升學需求極高，令院校白白錯過人才，因此筆者建議政府應考慮提高相關地區的收生上限。

（3）非本地生是否知悉相關院校的存在和優勢？香港擁有優良教育體制，不論是八大院校還是自資院校課程，皆具備良好管治及質素保證。但若海外學生無從得知，即使院校未來發展了具吸引力的特色課程，也是徒勞無功，所以宣傳是不能忽略的重要舉措。現時高等院校的海外宣傳，大多只由院校自行舉辦，有個別自資院校表示曾在東盟國家等做宣傳，惟礙於人手和資源不足，效果未如理想。政府應利用其號召力和資源，領頭統籌大型海外教育展、論壇、會議及其他到校宣傳活動，讓自資院校能「一展所長」。

自資院校界別在過去20年間迅速發展，為更多學生提供多元學習及進修機會。但隨着香港面臨本地學生不足的挑戰，及銳意發展為國際教育樞紐的遠景，自資院校亦應當發揮其獨有優勢，配合當局策略，成為香港教育發展的重要主力。

作者郭凱傑是團結香港基金助理研究總監、教育及青年研究主管，雷曉琳是團結香港基金助理研究員

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[郭凱傑、雷曉琳]