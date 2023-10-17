歐陽五：10年一帶一路 如何謀升級

過去10年，一帶一路倡議致力打破各種屏障和壁壘，讓各要素於共建國家中快速流通，在全球形成了互聯互通的國際化大流通格局，通過一個個實實在在的項目，改變共建國面貌，成為解決貧富差距的平台與載體。更重要的是，一帶一路向世界展示了一種嶄新的全球價值取向，即全人類命運相連、興衰與共。

而今發展了10年的一帶一路倡議，如何繼續保持吸引力和引領性？

從三方面推動高質量發展

與10年前相比，如今世界面臨的局面更加複雜。新一輪科技革命和產業變革，帶來前所未有的激烈競爭，大國博弈加劇，全球供應鏈面臨拆分重構，此外，全球仍要面對防止戰爭、防控瘟疫、應對氣候變化等人類共同難題，更加需要開放包容、互利共贏發展理念的引領，共建國之間整合資源、積極應對。這也意味着一帶一路需適應當下需求，提升吸引力和引領性，才能讓更多國家和地區參與其中。

中共二十大提出「推動共建一帶一路高質量發展」，筆者認為，順應時代變化和現實需求，一帶一路高質量發展應從三方面着手。

首先是合作產業的升級。10年間，5G、人工智能、大數據、新能源汽車等新技術發展迅速，同時引發產業革命，一帶一路必須緊跟新產業發展。本屆論壇包括互聯互通、綠色發展、數字經濟3場高級別論壇；綠色經濟、數字經濟代表了未來產業合作的方向。

合作產業的升級，將帶動一帶一路共建國家的供應鏈與價值鏈提升，為全球發展積蓄新動能。目前中國正積極探索一帶一路數字領域合作新模式，例如創建「絲路電商」合作先行區，彌合共建國之間的數字鴻溝、產業鴻溝。而推動綠色產業發展，例如鼓勵清潔可再生能源的使用、綠色基建投資等，除價值鏈的提升外，也能夠牽動全球氣候治理進程。

其次，將更多精力放在規則、標準的制訂與融通。制度型開放是中國新一輪對外開放的核心和重點，這將為中國帶來更穩定、可靠的對外開放政策及營商環境，也意味着對外開放制度建設方面，將面臨大刀闊斧的改革。

提升一帶一路當中政策溝通質量，例如減讓關稅、解決貿易爭端、減少貿易壁壘、實現海關安全和通關便利化等規則的協調對接，並推動雙邊、多邊協議的制定，降低共建國之間的溝通成本。此舉對內可倒逼中國進一步市場化改革和制度性的開放，對外則可實現國際合作規則的引領。

此外，加強行業標準的制訂與引領。例如以設施聯通為橋樑，促進電力、通訊和交通基礎設施標準的互認及統一；以可持續發展為導向，推動構建低碳綠色標準體系，引導合作國家綠色低碳經濟轉型。

最後，應提升風控意識，建立相應保障制度。目前，參與共建一帶一路的國家有150多個，涉及不同政治制度、法律體系、宗教信仰，這也意味着政策溝通、項目實施當中，可能存在多個風險點，例如項目風險、金融風險、法律風險甚至輿論風險等。故需提升風控意識，注重事前調研評估，統籌國內法治和涉外法治，推動構建一帶一路國際商事爭端解決機制。

一帶一路倡議提出10周年，是值得舉杯慶祝的里程碑，更是應勤力思考、謀求升級的轉折點。筆者希望，未來一帶一路倡議能夠引領共建國共同塑造一個更聯通、包容、開放、可持續發展的繁榮世界，實現構建人類命運共同體的美好願景。

作者是時事評論員

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[歐陽五]