程宏亮：中美關係初現止跌回穩

此外，兩國智庫為代表的非官方互動互訪明顯增多，美國商界領袖也頻繁來華。這與年初乃至更早時候中美間近乎停滯的交往狀况，形成鮮明對比。那麼該如何看這輪互動？其對中美關係意味着什麼？

雙方都有意使關係回穩

首先，這輪互動表明中美都有意推動雙邊關係止跌回穩。過去數年，因眾所周知的原因，中美關係只有大落而難有大起，甚至跌到兩國建交以來的歷史最低水平。為推進所謂「大國競爭」戰略，美國對華全方位打壓圍堵，致雙邊關係緊張惡化。

可歷經幾輪交手後，美國預定的目標未能實現，反而面臨對華關係徹底破局的戰略風險，引發美國戰略界乃至全世界的擔憂，故而開始強調「負責任地管控中美關係」。中方則以對歷史及世界負責任的態度和胸襟，在堅持和平共處、相互尊重、合作共贏原則的基礎上，不斷探索新時期中美正確相處的治本之道，為此發揮元首外交引領作用，堅定捍衛自身利益之時，維持中美關係大體穩定。這輪互動就是對兩國元首去年在印尼峇里島會晤共識的積極落實，表明雙方都有意推動雙邊關係止跌回穩。

其次，部分反映美方開始重新相對務實地看待對華關係。美國國內近年來的對華氛圍總體不佳，在對華鷹派裹挾下，非理性的對華強硬成為「政治正確」、「政治時髦」，成為部分政客快速撈取政治資本的重要手段和捷徑。

受此影響，美國對華政策愈發不理性，甚至呈現任性和失智狀態，尤其美國國會不僅瀰漫着盲目反華仇華情緒，而且試圖全面主導美國對華政策。但這種非理性和任性的對華方式，對美國自身利益產生明顯負作用；一些棘手的全球性和區域性議題，沒有中方合作更是難以解決。

美國各界的理性聲音為此逐漸回流，呼籲重新務實評估對華關係和交往手段；前國務卿基辛格甚至警告，任由中美關係失控或對人類文明產生毁滅性的影響。

這些都對正在競選連任的拜登政府產生影響，其內閣官員為此開始與中方互動，中美在工作層面建立起數個工作機制；拜登還推動國會兩黨議員聯合訪華，並表達了想藉主辦APEC（亞太經濟合作組織）峰會之機，在舊金山與習主席舉行峰會的願望。這輪互動，可以說部分反映了美方在對華問題上恢復務實的一些迹象。

最大挑戰在美方「遏華心魔」

最後，中美關係止跌回穩就須美方不能再繼續兩面三刀。兩國關係止跌回穩，符合雙方各自利益，也是世界上大多數國家的願望，沒有哪個國家想再體驗一遍冷戰經歷。中國對中美關係的態度是一貫的，核心就是兩國應和平共處、相互尊重、合作共贏；同時基於中美關係確實面臨很多挑戰、困難甚至風險的現實，負責任地提出應該探索新時期的中美相處之道。

然而，現實充滿不確定性和難以預測的挑戰，最大的挑戰就是美方常囿於自身的內部問題，特別是為守護霸權而要遏華的「心魔」，所以在對華交往時，常表現為兩面三刀和沒有底線，常令好不容易剛見起色的中美關係急轉直下，導致兩國激烈博弈和碰撞。尤其是美國近年不斷提升打「台灣牌」的力度，使台海局勢高燒不退、兵凶戰危，致中美關係愈繃愈緊，並面臨失控的戰略風險。

因此，美國要真想「負責任地管控中美關係」、要真想聯手中國解決一些全球性及區域性的重大挑戰和問題、要真想在舊金山成功舉辦一屆APEC領導人會議，那麼就不能再延續這種兩面三刀和言行不一的行事方式，不能繼續在台灣問題上挑釁，否則接受錯誤信號的島內「台獨」分裂勢力，可能做出令美國栽大跟斗的不負責任舉動；不能既要人為搞對抗，又想尋求中方在一系列問題上合作。

以實際行動與華聯手

走出和平共處新道路

美方應排除干擾、克服「心魔」，秉着對本國人民和世界負責任的態度，多往前看而非迷戀過去，不要讓對華「再接觸」變為「再掰一次手腕」，應該在管控的基礎上推動中美關係穩定並改善，以實際行動聯手中國走出一條不同制度、發展階段、歷史文化背景的大國和平共處、相互尊重、合作共贏的相處新路。若這個目標能夠實現，不僅符合中美各自利益，而且也是對世界和平與發展的歷史性貢獻。

作者是中國現代國際關係研究院美國研究所研究員

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[程宏亮]