工業傷亡權益會：工業死亡事故接二連三 反映什麼問題

跟以往的奪命工業意外一樣，我們要思考的是這是單純的「意外」？還是公司的安全管理制度出了問題？還是與整個業界有關，甚至跟政府、業主等有密不可分的關係？

安全管理系統失效 需糾正行業陋習

建造業固然是高危行業，但若有良好的安全管理制度，意外發生的頻率其實是可以大大減少。譬如說，承辦商有沒有良好和到位的安全管理系統？有否執行安全守則？有沒有向工人提供安全訓練？有沒有為高危工序評估風險？有否嚴格監管前線工人的工作行為，如發現不安全行為有沒有立即叫停，甚至禁止工人上班？有沒有在意外發生後徹查成因、積極檢討，以防再次發生？

意外之後，為何大家總是把焦點放在總承建商，窮追不捨？總承建商負責整個工程項目，顧問也好，分判商也好，都是由總承建商聘用和統籌，意外頻生，反映安全管理系統失效。作為大判，倘沒有運用其資源和身位去計劃和執行安全管理，將安全責任連帶外判，又或只重視工程進度，意外自然會頻密發生。

當然，分判商也有其重要責任，包括評估風險、安排工作、分配人手、提供安全裝備並督促工人正確使用等。歸根究柢，還是需糾正一向只重視節省時間、成本，忽視安全的陋習，不能心存僥倖，以為意外不會發生，將一貫不安全的做法辯解成行業常規。

精進建築自去年天秤意外後，被暫停投標公務工程的資格，發展局最近把其暫停投標資格延長多一年。這個做法反映政府部門認為重罰才能收阻嚇力，算是對家屬、對社會的一個交代。我們認為這個結果也是無法避免的，但我們也必須知道，即使承辦商被停止投標一段時間，又向政府提交了意外改善的方案，是否能把問題大幅改善？最重要的還是要反思、檢討管理的缺失，建立起一套良好的安全管理制度。當公司無法自行完善其制度，政府的介入協助，有相當的重要性。

期待法庭裁決更貼近社會期望

隨着職業安全條例的修訂，大眾期待着能否透過重罰（包括罰款和監禁）提升阻嚇力，減少意外。我們期待法庭有更人性化和更貼近社會期望的裁決，摒除以往每宗致死意外罰款幾萬元的慣例，方能真正一洗陋習，長久的安全不良問題，或會迎來改變的曙光。

誠然，每年20多名建築工人因工業意外失去生命，數字持續不減，並非只是某些承建商的過失，整個業界都必須共同承擔責任。如何避免意外後一窩蜂地討論，然後像颱風一樣快來快去，最後意外仍重複循環地發生？研討會或反思會不能只是老生常談、舊酒新瓶，看重技術而忽略安全意識的培養。業界必須痛定思痛，不要只做表面工夫，必須切身感受死者家屬的痛，喚醒對生命的尊重。

安全當然並不止是承建商和分判商的責任，可惜現今相關法例付之闕如，擁有莫大權力的業主和發展商往往不用負上監管、執行安全的責任，也鮮有因嚴重工業意外被追究。在公務工程中，作為業主的政府部門亦因此可以輕易逃避責任。發生在政府地盤的公務工程意外，即使政府部門未有做好監管角色，法例都無法令政府自己受到懲罰。每有嚴重意外，當局口頭上說深刻反省，並對承建商嚴厲斥責、大力鞭策、毫不手軟；在責任不在「我」方的優勢下，責任由承建商和分判商分擔，政府繼續逍遙自在。

更不用說政府工程價低者得的競標制度一直為人詬病，以致工程安全長久被忽視；加上由政府帶頭的外判制度，隨着多年來工業意外不斷，着實已揭示此制度之弊病——節省了成本，犧牲了工人。

安全教育 從小開始

業界常說職業安全人人有責。這個「責」究竟有何效力、延伸到哪裏？又，大家目前在「負責」還是「卸責」？

減少工傷意外沒有特效藥，必須從根源解決問題。提高安全意識是有效方法，而安全教育必須從小開始，職前培訓或入職後的培訓都太遲。從小建立危機和安全意識，將來無論從事哪一個行業、做哪一個崗位，都能「顧己及人」，保障生命。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[工業傷亡權益會]