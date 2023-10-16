明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
林筱魯

林筱魯：撤萬步階梯 促置業 便安居

【明報文章】早前居屋申請超額倍數雖見2017年以來新低，但仍有超額18倍的申請；另一方面，有傳媒報道一名46歲單身男士申請一人公屋單位18年，至今還沒「上樓」，甚至為符合公屋入息審查而不敢申請全職工作，缺乏積蓄，經濟極為拮据，只能居住劏房，令他感沮喪，慨嘆人生快半百，至今沒屋也沒積蓄，屋財兩空。

市民房屋需求 隨社經環境轉變

面對眼前同一天空、同一地方，長遠而言，長遠房屋政策（長策）該何去何從，該如何改善市民置業階梯，包括思考如何壓縮置業過程，讓市民盡早有一個屬於自己的「家」，能夠繼續上流，為自己、為香港、為國家打拼？

回顧過去本港房屋發展歷史，不難看出市民對房屋的需求，會因相關的社會和經濟因素有所改變。戰後的香港，社會一片頹垣敗瓦，無家可歸者跟湧港難民臨時棲身於遍佈各處的寮屋，當時市民只望「有片瓦遮頭」。其後，天災人禍和經濟發展需要，造就多層徙置大廈及廉租屋的出現，讓市民期盼得到一個較優質的永久居所。而隨着中產階層在1960、1970年代開始崛起，除改善居住環境外，市民的置業安居訴求和能力，日益顯著。

時至今日，市民的「置業夢」仍然殷切。但面對香港樓價於15年內急升近4倍，令市民頓感「置業夢」變為「白日夢」。自置居所比率曾於2019年跌至49.8%，為20年新低；35歲以下的年輕世代戶主，在整體自置居所戶主中的比例，於23年間由22.1%大幅收縮至7.6%。

年輕人置業大幅收縮的原因，均為其承擔力不足應付高昂樓價，造成一定的沉重壓力，甚至有最新數據指出不吃不喝18年方能置業。此荒唐的數字，令較多年輕人均認為置業是遙不可及，導致提不起勁，面對組織家庭、生兒育女，以及拼搏上流等抉擇，都可能選擇「躺平」。

今天的「果」，自有昨日政治和政策的「因」。可幸是隨着本屆政府上任後，針對房屋及土地問題做了大量工作。在供應方面，政府已鎖定未來7300公頃土地的供應來源；在精簡土地供應的相關法例及行政程序方面，推動通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，簡化流程，拆除了一些不必要的間隔和屏障，將由「麵粉」做「麵包」的「焗麵包機」修理好。

政府須思索怎壓縮置業過程

既然藩障已除、兵礪糧足，着眼點不應只局限於加速興建大量公營房屋，更需宏觀思量，琢磨如何協助市民縮短置業過程和時間，從而增加市民信心和希望。

就2014年公布的長遠房屋策略，過往近10年，政府只針對供求估算作數字調整，而未再因應社會經濟轉變的情况重新檢視。市民大眾通過置業安居的獲得感和幸福感，仍是遙不可及。

要讓市民留港建港，離不開「家」；沒有「家」，又如何思量往後發展？透過長策重置置業階梯，要讓市民「看得到」、「買得到」、「觸得到」、「住得到」。從促進上流的角度看，出租公屋並不是市民安居的終極目標，只是中途站。在「過渡」時間，置業階梯過長、過久，又或選項紛亂，難免會令不少市民包括年輕人，失卻信心與耐性，一方面擁抱長期依賴出租公屋的「現實」，另方面反射負面、惰慢情緒。就此，政府必須思索如何壓縮置業過程，讓市民「看得到」、「買得到」、「觸得到」、「住得到」。

不能忽略市民與人才住屋需要

具體而言，除了造地建屋要提速、提效、提量，也應思考如何就置業者面對的供款年期、供款額、稅項考慮等問題，提供實至協助。而提質的重點，必須聚焦於居住空間和環境，空間陝窄的小型住宅單位以至「納米樓」，難以實在地回應市民組織家庭、生兒育女的需要，更遑論「安」與「穩」。

要發展，總離不開土地及人才。要「搶人才」，還要「留人才」，不然人才只會相繼流失。長策不能忽略市民和人才的住屋需要，不論是短暫居留還是長遠居住，均應有全盤的考量和政策。

香港作為國際城市，亦是流動性高的城市，不斷流轉亦屬常見及必然，因此在加強如何發揮優勢、保持競爭力的同時，更要處理好住房問題，讓人才能夠源源不絕地來港及留港，這正好解釋長策既要增信心，還要建未來，讓人人見到未來、看到希望，並且是能夠落實到的希望。有了明確方向，人才自然不缺乏、不流失，市民自然有信心、願上流。

作者是立法會議員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[林筱魯]

上 / 下一篇新聞