林筱魯：撤萬步階梯 促置業 便安居

市民房屋需求 隨社經環境轉變

面對眼前同一天空、同一地方，長遠而言，長遠房屋政策（長策）該何去何從，該如何改善市民置業階梯，包括思考如何壓縮置業過程，讓市民盡早有一個屬於自己的「家」，能夠繼續上流，為自己、為香港、為國家打拼？

回顧過去本港房屋發展歷史，不難看出市民對房屋的需求，會因相關的社會和經濟因素有所改變。戰後的香港，社會一片頹垣敗瓦，無家可歸者跟湧港難民臨時棲身於遍佈各處的寮屋，當時市民只望「有片瓦遮頭」。其後，天災人禍和經濟發展需要，造就多層徙置大廈及廉租屋的出現，讓市民期盼得到一個較優質的永久居所。而隨着中產階層在1960、1970年代開始崛起，除改善居住環境外，市民的置業安居訴求和能力，日益顯著。

時至今日，市民的「置業夢」仍然殷切。但面對香港樓價於15年內急升近4倍，令市民頓感「置業夢」變為「白日夢」。自置居所比率曾於2019年跌至49.8%，為20年新低；35歲以下的年輕世代戶主，在整體自置居所戶主中的比例，於23年間由22.1%大幅收縮至7.6%。

年輕人置業大幅收縮的原因，均為其承擔力不足應付高昂樓價，造成一定的沉重壓力，甚至有最新數據指出不吃不喝18年方能置業。此荒唐的數字，令較多年輕人均認為置業是遙不可及，導致提不起勁，面對組織家庭、生兒育女，以及拼搏上流等抉擇，都可能選擇「躺平」。

今天的「果」，自有昨日政治和政策的「因」。可幸是隨着本屆政府上任後，針對房屋及土地問題做了大量工作。在供應方面，政府已鎖定未來7300公頃土地的供應來源；在精簡土地供應的相關法例及行政程序方面，推動通過《2022年發展（城市規劃、土地及工程）（雜項修訂）條例草案》，簡化流程，拆除了一些不必要的間隔和屏障，將由「麵粉」做「麵包」的「焗麵包機」修理好。

政府須思索怎壓縮置業過程

既然藩障已除、兵礪糧足，着眼點不應只局限於加速興建大量公營房屋，更需宏觀思量，琢磨如何協助市民縮短置業過程和時間，從而增加市民信心和希望。

就2014年公布的長遠房屋策略，過往近10年，政府只針對供求估算作數字調整，而未再因應社會經濟轉變的情况重新檢視。市民大眾通過置業安居的獲得感和幸福感，仍是遙不可及。

要讓市民留港建港，離不開「家」；沒有「家」，又如何思量往後發展？透過長策重置置業階梯，要讓市民「看得到」、「買得到」、「觸得到」、「住得到」。從促進上流的角度看，出租公屋並不是市民安居的終極目標，只是中途站。在「過渡」時間，置業階梯過長、過久，又或選項紛亂，難免會令不少市民包括年輕人，失卻信心與耐性，一方面擁抱長期依賴出租公屋的「現實」，另方面反射負面、惰慢情緒。就此，政府必須思索如何壓縮置業過程，讓市民「看得到」、「買得到」、「觸得到」、「住得到」。

不能忽略市民與人才住屋需要

具體而言，除了造地建屋要提速、提效、提量，也應思考如何就置業者面對的供款年期、供款額、稅項考慮等問題，提供實至協助。而提質的重點，必須聚焦於居住空間和環境，空間陝窄的小型住宅單位以至「納米樓」，難以實在地回應市民組織家庭、生兒育女的需要，更遑論「安」與「穩」。

要發展，總離不開土地及人才。要「搶人才」，還要「留人才」，不然人才只會相繼流失。長策不能忽略市民和人才的住屋需要，不論是短暫居留還是長遠居住，均應有全盤的考量和政策。

香港作為國際城市，亦是流動性高的城市，不斷流轉亦屬常見及必然，因此在加強如何發揮優勢、保持競爭力的同時，更要處理好住房問題，讓人才能夠源源不絕地來港及留港，這正好解釋長策既要增信心，還要建未來，讓人人見到未來、看到希望，並且是能夠落實到的希望。有了明確方向，人才自然不缺乏、不流失，市民自然有信心、願上流。

作者是立法會議員

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[林筱魯]