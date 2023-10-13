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吳永輝

吳永輝：極端天氣趨頻密 政府忌墨守成規

【明報文章】本周初颱風來襲，市民亦擔心「500年」甚至「千年」一遇的暴雨，我們讚賞救災的公僕及義務人員之外，更期望政府改善檢討。

政府應變能力有待改善

今次颱風下不少市民被困港鐵站、旅客被困機場，部分上次颱風引致倒塌的山泥岩石仍未處理，及少數地點出現泥石流或危險斜坡，幸好社會損失不算嚴重。港鐵因安全考慮停駛部分路段，卻無公營機構提供運輸工具協助，使市民及旅客滯留港鐵站及機場多時。最後由私營巴士公司義載應急，取代政府的部分功能，事件反映政府的危機應變能力有待改善。

颱風下發車有交通危險，旅遊巴及的士在颱風下有保險爭議，司機縱願意開工亦有上下班交通困難，這些問題都可以理解。但香港是以公共交通為主的城市，政府、機場及港鐵公司不單止對狹義的、已經上車的乘客及訪港旅客有責任，亦對社會公共運輸有責任。

除了呼籲市民在安全地點停留之外，筆者建議公營機構應盡早公布尾班車資訊，以及在列車要停駛回廠時可以提供最後一程服務。類似的收車前最後一程，以往曾由公共交通公司的前線人員非正式地提供，協助被困市民；惟現制度對員工管制較嚴，員工難以主動協助。

確立共享出行政策

推動交通行業轉型

政策上應該支持共享出行，協助交通行業。兩年前油尖旺區議會曾討論共享出行；本港曾經數次有初創公司推出巴士、小巴的共享出行App（手機程式），但都被政府禁止，指無專利巴士牌照、不准現場收費、禁止進入多數地區或道路等，要發告票趕絕經營。

本港交通行業司機老化、勞動力不足，多數屬中小企，難以跟港鐵、巴士競爭，普遍經營條件欠佳；紅色小巴在政策上亦漸被淘汰，政府支持有限。加上，新建屋苑多分散市郊各地，無良好的公共交通，因此政府應該支持以私人公司為主的共享出行友善政策。

參考鄰近地區，共享出行巴士或小巴，在台灣有「跳蛙公車」，在新加坡有「ShareTransport」，當地容許固定路線及收費，例如於上班時間可用App配對叫車訂位，提供優質服務直送到市中心工作區，類似香港屋邨巴士，但更有經營彈性；台灣更容許經營者及市民用App自行配對、增設路線班次等，作為輔助交通工具。類似的叫車、「併車」等，廣東省亦比香港先進。

其實，小事情不需要大專家，港人從來不比別人蠢，幾十年前先輩就已有所謂「泥鯭的」出入新界，此即今日內地的「併車」。但幾十年下來，官僚喜禁止、檢控，推出政策叫人快申請，不過慢慢審批，高薪官員卻先卸責顧問公司研究。於是，香港便比上述各地都落後。此次機管局人員推卸予「打大風無的士」，令等車者氣結、旁觀者失笑。因此，政府需要檢討、拆牆鬆綁，確立支持共享出行政策，以及協助小巴、的士、旅遊巴經營，並推動科技轉型。

製水浸概率地圖 讓市民了解風險

政府內部曾製作水浸黑點水文地圖，亦在回歸前向當時的立法局報告，惟近年較少公布水浸概率地圖。同樣，由於居住區分散擴展到新界各地，更多市民會受到水浸威脅。英國等地都有公布水浸概率地圖（flooding plan），供市民了解風險；另一方面，保險公司可根據政府的公開數據提供水浸保險。

筆者建議當局制訂及公布全港水浸概率地圖，一方面公開數據，另一方面可建設水浸保險市場，保險公司能夠有效率地提供較便宜的水浸保險服務，供市民選擇。上次雨災，深圳水庫排洪，當時深圳政府通告羅湖一帶或會水浸，港府卻指排洪無影響。筆者基於科學，不明白同一條深圳河，為何只可能浸北邊而不會浸南邊的打鼓嶺、羅湖一帶？若設計水庫排洪可「犧牲」深圳而不可浸香港，亦對深圳市民不公平。

河套區及新田科技城是國家的科技發展重點區域，減低水災風險，要深港政府合作、科學辯證設計，向社會交代。

從民主政制角度看，地區人最知自己事，區議會最適宜處理跟進區內的交通、水浸等問題。不過在政府收權之下，區議會民主不足、功能欠缺，大眾只能向官員追責了。

地球暖化持續，相信出現極端天氣的機率只會有增無減。政府若墨守成規、不思改進，下次颶風暴雨來襲時，受苦的仍然是普羅百姓。

作者是民主黨發展政策發言人、城市規劃師

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[吳永輝]

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