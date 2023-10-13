郭恩成：左派不等同盲目支持進步思想——回應王耀宗教授

寧左勿右的「政治正確」思維

正如王教授所說，身分認同政治（identity politics）長久以來是西方自由民主社會裏無法根治的風土病。筆者未回港前，也在王教授身處的布里斯本居住多年。依我觀察，各界別也存在着一種「寧左勿右」的「政治正確」或「美德信息」（virtue signalling）思維。正如王教授所說，不少說贊同修憲的支持者，例如很多運動員、大企業如澳洲航空等，雖然不斷宣傳希望民眾投下贊成票，惟其實對澳洲歷史、自由民主的重要、原住民的實際生活問題，認識甚少，甚至一無所知。結果，受害的不是住在大都會的中產階級，而是那群不被看見、社會最底層的原住民。

按現時各家民調，如無意外，這次公投應該會以失敗告終，原住民權益只會原地踏步。現時全國正面臨高通脹、租金高企的經濟危機，然而工黨不問策略及實際情况，急於舉行公投，結果選民的感覺是左翼政客十分「離地」。

反而，在野黨自由國家聯盟（Liberal–National Coalition）一句「if you don't know, vote no（如果你不知道，請投反對票）」，更顯淺易明。既然選民面對的實際生活問題無法在民主制度下獲重視，為什麼我不發泄「攬炒」，投反對票？「我得不了好處，但我也不想你好受」，可能這才是自由民主社會裏的真實狀態。

（順帶一提，雖然澳洲右翼反對派為人詬病，但反對派領袖Peter Dutton承諾，若公投失敗，他們將思考可行後備方案，維護原住民權益。相反，執政工黨並沒有作出任何承諾。這是實際問題，必須面對。）

很可能，像王教授已經移居澳洲的香港人，一聽到像修憲等的大議題，我們比澳洲本地人更敏感。過往20多年，香港政制改革爭議討論不絕；對「原住民之聲」這事關重大的政治體制改革，港人移居外地不一定是什麼都不了解的「大鄉里」或「港燦」。反而，經歷種種風波之後，我們比本地人更能看出討論的盲點。（學術上，移居至海外的香港移民的政治參與，他們的教育水平、政治取態、社經地位如何，倒是值得研究的議題。）

為何更左翼激進者都反對公投

然而王教授似乎沒有提及，為什麼公投及民主制度下的限制，以及除了Jacinta Nampijinpa Price這較右傾的原住民議員之外，還有更左翼、更激進卻反對是次公投的國會議員，例如澳洲綠黨前黨員、參議員Lidia Thorpe的觀點。Thorpe的質疑是，為什麼不能在公投之前，原住民與政權先訂下條約（treaty），承認澳洲領土為原住民擁有？

即使Thorpe的言行經常被傳媒和反對派形容為嘩眾取寵，但Thorpe對條約的觀點其實十分理性。畢竟，鄰國新西蘭的土著毛利人（Maori）也與英國殖民政權簽訂《懷唐伊條約》（Treaty of Waitangi），迫使英國殖民政府承認毛利人對新西蘭的領土主權。

民主制度複雜性 非只約化成不同政治顏色

很多人以為這只是象徵式的政治舉動，對土著的生活條件亳無實際幫助，惟甚少人提及的是，正正因為懷唐伊條約，令新西蘭無法加入澳洲作為聯邦其中一員。而公投的討論裏，也有法律學者建議，例如昆士蘭大學憲法學者Nicholas Aroney提出在澳洲憲法加入序言（preamble），承認原住民的地位及歷史。這種做法，其實在各地的憲法很常見（包括港人熟悉的《基本法》）。然而在澳洲這次公投裏，這些聲音，政客及傳媒並沒有認真討論。

「公投」並非深奧的政治哲學問題，只有王教授這般有政治學博士學歷、大學前協理副校長才能解答的問題；民主制度的複雜性及矛盾，也非只約化成政治顏色的不同。生動點說，為什麼筆者作為「新澳洲人」，回流香港，卻有權本周到灣仔的澳洲駐港總領事館，決定與住了2000多年的澳洲原住民（舊澳洲人）命運相關的重要政治議題？

成熟的政制討論，不單止集中討論投票的問題，更重要是要將複雜的社會現實（complex social reality）呈現出來。這一點，港人不會感到陌生。事實上，美籍香港學者、任教杜克大學（Duke University）的文化學者周蕾（Rey Chow）教授，20多年前寫過一篇文章，批判西方學界的白人罪惡感（white guilt）問題。事隔多年，周教授的觀點，對西方左派／「左膠」的鞭撻，仍甚具影響力。香港人的觀點不一定是狹窄，反而正正因為我們經歷不少風波磨練，反而是更有見地。

民主開放自由社會的好處

筆者的觀點也是左派，甚至被人標籤為「左膠」，但本周都會投贊成票，因為殖民政權的罪惡罄竹難書；而公投修憲的內容，也不是如反對派所指那般激進及洪水猛獸。但我並不認為左派就等同盲目支持進步思想。西方民主社會出現不少爭論及社會分化，並不表示這就是民主的惡果，以為「東升西降」自我慰藉的幻想。民主開放自由的社會好處是，不止是流於口號式抗爭，而是透過生產不同觀點（production of differences），左中右彼此產生張力，社會才能進步。沒有「是」（yes），何來有「非」（no）？沒有「黃」，何來有「藍」？沒有建制，何來有泛民？

問題是，對今日的香港而言，反對派消失了。究竟我們還有沒有空間，容許這些張力及矛盾的存在？

作者是中大教育行政與政策學系助理教授

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[郭恩成]