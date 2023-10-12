陳帆川：面世20年的LinkedIn 忽然變得「有型」

據彭博科技編輯Sarah Frier觀察，LinkedIn已經由一個求職平台，變成充斥生活日常內容的社交媒體。很多人上載嬰兒照、婚禮照、撰寫生活感言等。

從數據上看，LinkedIn用戶今年發帖量較去年急升四成，每日活躍用戶達5.5億人。以英國為例，有3600萬人註冊，接近勞動人口總和。媒體形容，該平台的驚人增長通常只見於初創公司，而非具20年歷史、由微軟持有的巨企。

大環境構成LinkedIn冒起

「有趣的是，我們其實完全沒變」，LinkedIn內容團隊總編輯Daniel Roth笑指，他們重來不關心公司有不有型。Frier分析，LinkedIn的冒起是由大環境構成：Google降低了新聞網站的排名，facebook幾乎完全撤出新聞市場，X（前稱Twitter）則在馬斯克治下一團糟，令默默耕耘而且狀態穩定的LinkedIn成為網民新寵，將其當成日常使用的社交媒體。

而對於四面楚歌的新聞界來說，LinkedIn的壯大似乎是一則喜訊。Roth表示，不少商業新聞媒體告訴他，LinkedIn已經成為他們最大的社交媒體平台，帶來最多流量。Roth直指新聞內容是該平台的關鍵：「如果你對世界正在發生什麼一無所知，你的生意或職業生涯就無法進步。」

他表示會繼續找方法支持新聞行業、高質素的內容和記者，其領導的250人編輯和記者團隊，則會繼續發布商業、經濟和就業內容，但並無計劃使用人工智能寫稿，只會強化演算法、估算用戶喜好，向用戶呈現沒有追蹤的帳號上的內容。

雖然Roth描述的願景很美好，LinkedIn的性質亦非常適合商業和財經新聞媒體落戶，然而政治和調查新聞其實未必能夠吸引用戶互動，始終很多人防範未來僱主、同僚與人事部窺探自己的政治立場。而LinkedIn用戶的「虛偽」習性，亦局限新聞乃至生活內容的傳播，正如你不會在茶水間跟同事有話直說，亦不會在飯局跟工作伙伴盡訴心聲。LinkedIn對新聞的價值，有待觀察。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]