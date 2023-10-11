王俊傑：提名難取？還是無心參選？ 誠意不足者不要也罷

新的直選入閘門檻是取得當區至少50名選民提名，同時有分區、防火和滅罪委員會（三會）各3個提名，並要通過資格審查，確保符合「愛國者治港」原則。不過民主黨主席羅健熙已發話埋怨，形容有黨員對參與選舉有掙扎、尋求提名有困難云云。

若有心為民 何不提前佈局

筆者對此不敢苟同，首先三會成員均以地區人士為主，民政總署網站有齊各委員會名單，以現今網絡技術，要找到三會成員或其親近人士的聯絡資料並非難事。而且完善地區治理方案早於今年5月公布，倘民主黨有心有力，如同該黨主席羅健熙所言，參選是所謂「在體制內說香港人話、為社區服務」，為何民主黨不提前佈局？

這5個月時間，他們大可詢問三會開會地點、提前向委員打招呼、到對方辦事處叩門，甚至拜訪其他政黨的主席，尋求協調。是無法放下身段？還是怕喪失原來反中亂港支持者的支持？若是前者，自然誠意不足；倘是後者，更加證明沒有民主黨參選的新政制才是好制度。

再者，任何有意參與者，都可以經各區民政事務處擔任的地區委員會秘書處，代為轉交提名意願予三會委員。既然大家以同樣方式爭取提名，為何偏偏民主黨就有問題呢？若然要參與體制，又不願遵守規則，一有不滿就炮轟政府，這與2019年或之前的民主黨又有何分別？這類情緒勒索、道德綁架的舉措，只會讓三會委員更看清民主黨的嘴臉。

而事實上，利用政治炒作撈取政治利益，是民主黨的慣用伎倆。過去民主黨已常被批評「不搞民生，只搞政治」，曾利用政改炒作政治議題，激化社會矛盾。2014年違法「佔中」、2019年修例風波，民主黨都積極參與其中，有多名民主黨頭目公然在區議會和立法會煽暴、煽仇；有人更棄保潛逃，在海外唱衰香港。面對管治新時代，民主黨有否同他們切割？例如主動撤銷黨籍、禁止黨內成員聯絡，甚至不能同台現身節目等？若民主黨無心參選、缺乏誠意，不要也罷！

善用手上一票 選賢任能

改制後的區選，是希望選出真正能夠履行職能，真正為民發聲、為民做事、為民解困的區議員。據了解，現時表明有意參選者，當中不乏傳統政黨在地區深耕細作，服務街坊多年的社區幹事、前區議員，亦有不少是有意服務地區的專業人士和政治素人。

筆者相信公眾已經忍夠2019年以來的區議會亂象，受夠一班只懂政治炒作的區議員把持區議會，處處阻撓政府施政。筆者期望各位選民在今年12月10日區議會選舉中，善用手上神聖一票，為香港爭取一個理性和做實事的議會！

作者是香港青年時事評論員協會會董

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[王俊傑]