田方澤：過度規管學生活動 對社會無益

提出管理學生活動，契機是迎新營；但項莊舞劍，立法會的議程很誠實，「管理」學生活動，才是真相。只是在21世紀，學生乖巧聽話、言聽計從，真的是福嗎？

議會的激烈措辭是真相嗎？

大學迎新營，本質上是讓大學生認識校園和周邊社區、結交朋友、了解大學生活的重要活動。每所大學和各學系，各自有自己的風格和傳統。大學迎新營不是強制參加的活動，搞手多是義務，甚至「貼錢」舉行。參考最近的討論，尊貴議員們似乎對迎新營有不少幻想和誤解。

有議員批評「有人透過迎新活動『收𡃁』」、「『老鬼』操控各院校學生」，又指「新生為免遭排擠，對師兄師姐唯命是從，被迫接受扭曲的價值觀，出現校園欺凌及情感勒索情况」。答案是或不是——年輕人進入新環境，容易受朋輩和學長影響；然而是否等同「收𡃁」、「操控」、「校園欺凌」，則言過其實，否定年輕人的獨立思考能力。

區區年輕時作為新生，又作為迎新營輔導員（所謂「組爸媽」），3年來從沒有遇過不良活動；從事中學教育10年，不少舊生在各所大學的迎新營都是玩得很開心，結交不少學長好友，從沒聽過嚴重的投訴。大學迎新營存在多年，不少人都曾經參加。若問題如此嚴重，恐怕社會一早混亂不堪，或不停有人申訴舉證。除非所謂「老鬼」、「收𡃁」影響終生，否則議會上的激烈措辭，似乎並非真相。

早前香港教育大學迎新營的性侵事件，是疑犯行為不檢，本質上跟迎新營無關。公眾向來關注各所大學的迎新活動，多年前中文大學「四院會師」不雅口號事件，港大迎新營常有新生不支入院的消息，今年網上流傳嘴對嘴食薯條、女生玩水戰被指定穿白色T-shirt等，當然都是不恰當的活動；惟活動是否普遍，或只是少數例子，恐怕仍需調查方能判斷。

社會對年輕人常羞於談性，電視節目卻又常見上述活動。大學生獲得自由，難免反彈。要回應這些事件，加強基礎教育中的性別教育才是正經事。區區在上月中的文章已談及，在此不贅。

想學生言聽計從 抑或敢於挑戰？

議會上的激烈言辭無法反映真相，卻可以是規管學生活動的理由。如吳秋北議員要求教育局統一安排迎新活動，確實嘆為觀止。基於人所共知的理由，近年各大專院校加強規管學生活動，用各種方式不承認學生會、收回會址和不協助收會費，部分學系屬會改由大學學生事務處管理等。難免令人覺得，迎新營事件只是加強規管的藉口。

該次立法會會議，已有大學管理層回應「將更細緻管理各項由學生主導的活動」，也有指會「監管、審核、支援、通報及教育」。身兼嶺大協理副校長的劉智鵬議員（選委會界別），更建議教資會增撥資源，讓院校聘請全職監管學生活動的員工。儘管未知具體操作，但以後學生活動受重重限制，學生更難發揮主見和創意，可以想像活動會變得沉悶，主辦人和參加者都「無癮」，甚至泡沫化。

大學除了學習知識，也是讓作為成年人的大學生學習錯誤、試驗自主、承擔責任的地方。學生活動作為「非形式教育」，有讓學生發揮創意、學習策劃及管理大型活動、掌握財務計劃等職前體驗功能。全面管理學生活動、家長式管治，除了限制大學生發展之外，更是無視大學生作為成年人可以自主的本質，同時收緊了進入職場前的自由試驗和糾錯空間。

我們常期望21世紀的年輕人應該敢於創新、勇於嘗試，然而近年各種教育改革卻都壓縮年輕人發聲和嘗試的空間。在2023年，我們希望學生踏實聽話，抑或敢於挑戰？規管學生活動的討論，某程度上反映了尊貴們的期望。

作者是教育及時政評論人

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[田方澤]