李梓成：紐倫港如何「文化」

港人津津樂道的「紐倫港」（Nylonkong）一詞，由《時代》雜誌於2008年提出，盛讚三城是當代全球化大都會的楷模；但這並不意味着香港全方位都超然於世界。當時該文章着墨的是三地經濟——金融制度、產業、基建等，並不是文化；作者更語重心長地指出，「還沒有人會說香港在文化上可與倫敦或紐約相提並論（nobody yet would argue that Hong Kong was London or New York's cultural equal）」。所言非虛，否則也不會有大人物今日之言。

紐約百老匯，單是超過500個觀眾席的劇場就有41座，每年觀眾不知凡幾。除了精緻藝術外，塗鴉、爵士樂、當代美術蹤迹處處，各大小社群一層層的交織，形成深厚文化實力。

倫敦也是如此，孟加拉裔聚居的東倫敦Brick Lane，有聞名遐邇的街頭藝術及古著，形成的Truman's Brewery文創區，是時裝、藝術界的橋頭堡。要講氣派，皇家藝術研究院最近則有「行為藝術教母」阿布拉莫維奇（Marina Abramović）從藝50周年的盛大回顧展。紐倫兩城，都有底氣自詡為連文化都睥睨世界的國際都會。

國際文化中心的兩個特徵

文化重鎮並非一個國際金融中心不惜工本投資基建配套、請纓主辦展覽就能夠堆砌出來，而是先由整個本地社會自然醞釀出不同文化，後再推廣出去，吸引世界目光。紐約倫敦之所以能成為當中佼佼者，靠的除了是雄厚資本，還有多元族裔、百花齊放的藝術，高度好奇心和包容心的觀眾等，也有本地獨特文化面貌，這是上百甚至數百年來積累的過程。不過，這不代表開埠短短180多年的香港將永遠輸在起跑線。

一座國際文化中心通常有兩個特徵，其一當然是以大都會雄厚財力支撐文化產業，二是有獨一無二兼有本土氣息的文化底蘊。單論前者，香港確有優勢——強勁經濟及蓬勃的旅遊業，教國內及歐美很多上百甚至千年歷史的城市都艷羨。譬如捷克布拉格，是中歐公認的文化聖地，莫札特、卡夫卡等都曾活躍於此，但它就是沒有香港得天獨厚的政經和資源優勢（去年一遊，其國家劇院Národní divadlo的芭蕾舞甚至因經費不足而不設現場伴奏）。

偏偏有獨特本土氣息的文化底蘊，正是香港要努力向世界展示的一環——最近城裏一邊大拆特拆早成香港特色的霓虹燈，一邊在博物館、藝術館辦霓虹燈展，有藝術界友人就不以為然。

須知，保留並發揚有本土氣息的獨特文化，才正是其他國際文化中心發迹的基礎。人說Blue Note的爵士樂很「紐約」、West End的劇場很「倫敦」，世界訪客絡繹於途，惟不要忘記，它們本身都是當地市民日常會到的地方，文化氛圍也是民眾逐漸建立出來。

香港Art Basel和當代藝術拍賣是成功的商業， 但它們跟大部分市民可謂毫無關係，莫講影響大家的文化觀。大人物們又提議「辦世界級的國際文化高峰會，邀請各國官員及頂尖代表參與」。講者來到，究竟是要「畀面」讚主辦者，還是坦白說自己未看過也不會特意來看香港的藝文？

先要累積文化底蘊

方有資格吸引世界

不能忽視的是，城市要「文化」起來，首先是由正視自己的本土氣息開始。香港已然是國際都會，惟必須誠實認清，暫時確實跟真正的「文化之都」有差距。我們要不妄自菲薄的同時找出具潛力且獨有的在地文化，還是扭盡六壬，以主辦更多國際盛事、說明藝術品競投數額、讓多少（資金快枯竭的）文化區拔地而起，來彰顯自身是國際文化都會？先累積活潑生動的文化底蘊，才有資格吸引全世界的目光，這是不能倒轉的因果關係。

作者是倫敦大學民族音樂學及演奏雙碩士，現居倫敦

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[李梓成]