吳傑莊：完善規管 正視數字資產發展趨勢

個別交易所涉違規

不代表行業出問題

首先，互聯網發展一日千里，Web3是未來發展的大勢所趨，數字資產是當中技術和應用的重要一環。特區政府積極推動Web3發展，銳意建構成國際數字資產中心，着力規範數字資產交易平台運作，推動金融創新穩健發展，包括於去年發表《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，吸引全球合規機構來港發展，虛擬資產交易平台發牌制度也於今年6月生效。全球多處地區的數字資產發展方興未艾，特區政府制定政策和法規，有助佔領先機，筆者認為方向十分正確。

第二，對於近日本港出現懷疑有數字資產交易平台涉詐騙事件，純屬個別非持牌數字資產交易所涉嫌違規行為，並非代表整個行業出了問題。正因如此，更好說明了政府對數字資產交易所全面監管以保障投資者的重要。筆者認為，本港已推出數字資產交易平台發牌制度，邁出數字資產交易規範化、合法化的重要一步；未來政府要進一步完善和加強推動相關法例及政策，加強保障投資者利益，嚴防不法分子魚目混珠，以投資為名，騙財為實，做到在監管和推動數字資產發展上取得平衡，以免「劣幣驅逐良幣」。

第三，有說數字資產對實體經濟沒有裨益，筆者認為這個想法有點本末倒置。說到底，未來世界的發展中，數字經濟、數字資產勢必與實體經濟結合，也是未來整體經濟發展中不能分割的一部分。數字資產是新事物，回顧歷史，舉凡新的發展都會出現波折，需時適應和完善。就以傳統金融的發展而論，今天完備的監管規則，也是經歷過歷史上不少危機逐步優化而演變出來。事實上，全球都在摸索數字資產在法律上的涵蓋範圍、作用等，合規化是大勢所趨，反而這正好是讓業界和政府反思現有制度優劣的機會，提高對交易平台的監管要求，作出優化和完善。

第四，現時仍有很多市民和小投資者均不熟悉數字資產，認知程度有限，特區政府應加強宣傳和公眾教育，讓公眾更了解相關投資產品的風險、購買渠道、有何合規機構等資訊，從而作出正確投資選擇。事實上，近日懷疑涉詐騙事件的交易平台自去年7月起，已被證監會列入「無牌公司及可疑網站名單」。然而大部分小投資者都不曾留意到有關信息，又或不知道哪些交易平台有持牌。筆者早前提出建議，證監會亦從善如流，推出優化措施，加強信息發布和投資者教育。筆者認為，政府未來可以更進一步將信息透明化，做到披露信息到位一點、提示風險早一點、教育市民做多一點。

第五，除了規管交易平台之外，當局亦要盡快研究一併規管其他形式的數字資產業務，包括數字資產場外交易、數字資產點對點交易、獨立的數字資產付款或託管服務等。正如這次事件，就涉及有場外數字資產貨幣兌換商（OTC）不斷造勢，積極向公眾推廣服務和產品。

去蕪存菁 提升香港金融中心地位

有見數字資產發展空間龐大，很多政策和法規的施行，需要完善和補充，所以筆者已去信立法會內務委員會，建議盡快成立「Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會」，希望在未來12個月裏討論和探討Web3及數字資產發展的情况。

總括而言，在Web3浪潮下，數字貨幣和加密技術等新科技應用迅速普及，未來在金融市場將愈趨舉足輕重，可助力本港金融業創新發展，增強本港國際金融中心競爭力。筆者希望特區政府完善法規、去蕪存菁，同時加強宣傳推廣、教育市民，切實保障投資者權益，將數字資產金融生態建設好，讓香港在數字資產行業取得國際領先地位，進一步提升香港的國際金融中心地位。

作者是全國政協委員、立法會議員

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[吳傑莊]