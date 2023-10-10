關志健、李芝蘭、郭儉：建立無縫個案管理 支援隱蔽殘疾人士

目前的個案管理系統正面臨一個三重困局——缺資訊、缺權力、缺資源。首先，相關制度下的個案經理，在取得與當區殘疾人士相關的資訊和聯絡資料上遇到難題。即使是像醫管局、社署、房署和教育局等部門接觸到有需要幫助的殘疾者，他們卻缺乏一個有效機制，整合和通報這些相關資訊及數據。結果，那些個案經理只能單靠自己的努力，尋找那些在社區中隱藏的殘疾個案。

其次，個案經理往往缺乏足夠權力。在目前的殘疾人士地區支援中心，大多數個案經理都由社會工作助理擔任，但他們並未被賦予足夠權力去協調不同服務單位。因此，不同服務機構之間仍存在各自為政的情况，減低服務效率。

此外，由於資源不足，某些服務——特別是住宿服務，其輪候時間很長。即使個案經理已了解到有需要者的需求，都往往未能及時為他們配對合適服務。

現行制度 存在漏洞

基於上述原因，現行個案管理制度或難以發揮其應有效用。特別是對於智障人士，他們缺乏自我照顧能力，並且未必懂得主動尋求協助。另外，一些家庭受傳統觀念影響，可能不願意或不習慣向外尋求支援。在這種情况下，現時的個案管理體制顯然仍有不足之處，容易忽視一些需要幫助的家庭，進而導致悲劇發生。針對早前秀茂坪邨一宗涉及智障人士的慘劇，香港城市大學香港持續發展研究中心發表一份政策建議書，提倡為智障人士制訂主動式無縫個案管理機制，堵塞現時的服務罅隙。

我們樂見勞工及福利局長孫玉菡最近表示政府將加強跨部門溝通，更有效地協助有需要支援的殘疾者。我們認為，為打破部門之間的隔閡，建立一個跨政策局協調委員會以整合各服務機構和社會人士的力量，是必不可缺。通過這種高層次協商，建立一個專門為殘疾人士設立的資料庫；在取得相關人士（或其家屬）的同意後，社會福利署可以將個案資料分發給特定機構跟進。我們建議，作為一個試點，可將資訊分享和通報機制首先應用於智障群體，向無縫的個案管理踏出關鍵一步。

探討創新方法 回應需要

現時的殘疾人士地區支援中心為許多殘疾者——其中近八成是智障人士——提供社交和康樂活動場所。然而值得我們深思的問題是，這些地區支援中心是否最適合為智障人士提供個案管理服務？對於這些中心的定位，需要進一步檢討。此外，作為政府部門，社署亦可考慮扮演一個更積極的角色，以協調對殘疾人士的支援工作。

在資源有限的情况下，服務的重點必須依先後緩急排序。殘疾者如可以主動求助，這樣固然理想；未能主動求助的隱蔽個案，亦不代表他們沒有需要。因此，政府需要投放更多資源去發掘隱蔽個案。除了依賴現有服務框架，社會也需要運用新思維策略去回應隱蔽殘疾者的需要，尤其是智障人士。如此，我們方能避免悲劇一再發生。

作者關志健、李芝蘭、郭儉是城大香港持續發展研究中心成員

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[關志健、李芝蘭、郭儉]