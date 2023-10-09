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關仲然

關仲然：台灣藍白陣營 真的合得來？

【明報文章】距離明年台灣選舉還有3個月，正在轉入最後直路。這次選舉結果，對緊張的兩岸局勢都有直接影響，作為「一國兩制」示範者的香港，自然應該關心和緊貼形勢發展。隨着選舉臨近，各方的風吹草動都值得關注。最新發展繼續聚焦於在野勢力的整合，柯文哲首先採取主動，拋出整合方案，提出「以民調決定」誰人出選挑戰民進黨。

不整合就拱手讓出勝利

在台灣，所有希望民進黨下台的選民，心裏都是恨鐵不成鋼的滋味。侯友宜和柯文哲本來已經難分難解，再加上後來旨在亂局、以聯署方式參選的郭台銘，就更是無語。這種心情，同樣見於對岸——當郭台銘宣布參選以後，從北京傳出的信息也是明確，就是郭的舉動「等同保送賴清德上台」。若大陸外交部口中的「麻煩製造者」當選，民進黨繼續執政，這非北京所樂見。

當然，所謂在野整合，一點都不容易：一來因為每個參選人在政治光譜上都有特定位置，有其專屬支持者；第二，對於讓步的參選人來說就是未選先輸，一天不整合、不讓步，機會再渺茫，都還有贏得明年選舉的可能。如果三兩下工夫就整合退選，當初就不會出來參選了。惟整合再難，在簡單多數的選制下，不整合就是直接將勝利拱手讓給賴清德，因此再困難、再不願意，都要整合。剩下的問題就是怎樣整合，以及在整合之後是否有力跟賴清德一戰的問題。

據郭台銘所說，現在已達聯署數目的要求（限期是11月2日），取得參選資格。但現在所談的整合，其實都只是柯文哲和侯友宜之間的事。倘柯侯真的整合成功，郭台銘已無藉口繼續參選，就算一意孤行也是人畜無害、無傷大雅。民眾黨在9月底的時候，首先提出以「由第三方民調」作決定，選出候選人，落敗一方退選；後來柯文哲亦表示民調中取勝一方做總統選舉候選人，而落敗一方則推薦副手，合組參選，將來組成「聯合政府」。在推動整合的過程中，柯文哲佔了先機。

柯文哲擁有整合主動權

侯友宜需提高民調表現

從現在民調結果及侯友宜的回應，不難明白柯文哲在整合上擁有主動權。台灣的民調結果百花齊放，即使準確度成疑，惟各路民調結果都顯示柯文哲領先侯友宜。這意味着如果在野勢力以民調作為主要方法，柯文哲就會是勝方了。國民黨和侯友宜對於柯文哲的方案，回應也見曖昧——侯友宜說「民調是一個參考，但不是唯一的方法」；至於有什麼其他方法，他沒有多說，只強調整合過程要有充分溝通。而國民黨主席朱立倫則說歡迎「藍白合」，「希望侯友宜跟柯文哲能盡快見面」，對柯的方案不置可否。

黨內初選，尚且可以由黨中央一言堂決定（但即使像國民黨當初徵召侯友宜，也是經過參考民調數據），如今牽涉跨黨派合作，自然無人可以一錘定音，必須訂下機制，而無論怎樣設計，民調結果都會是當中關鍵。對國民黨來說，最需要做的就是在限期之前，盡力提高侯友宜在各民調中的表現。所謂限期，指的就是最後登記成為總統選舉候選人的限期，即11月24日。若11月24日前都無法整合，繼續出現3（甚至是4）名參選人的局面，到時要談論的就不再是整合，而是棄保。而這樣的棄保恐怕也只是各說各話、選民無所適從、賴清德坐享其成的結局。

那麼侯友宜在餘下時間，有可能提高民調支持度嗎？正常來說，如果決定了整合機制（當中包括用什麼民調、不同民調的比重等），那麼在比併民調之前，參選人之間也就應該好好辯論，讓選民可以更清楚知道各參選人的實力和政綱。不過，從侯友宜宣布參選之後這段時間的表現，似乎都是「無聲勝有聲」。站在台上辯論、正面交鋒，對國民黨和侯友宜來說，是毒藥多於靈丹。因此國民黨要盤算的，除了是怎樣提高侯友宜勝算，更實際是在將來的「聯合政府」裏面，怎樣取得更多話語權，包括在立法委員選舉中能否得到更多協調，從而成為立法院最大黨？

柯靠攏藍營 或得不償失

將焦點放回柯文哲身上。柯文哲在藍白合作上，看來是處於上風；惟過度強調「藍白合」的取態，對柯文哲來說又是否上策？以往分析柯文哲的得票來源時，都以柯文哲和民眾黨在台北市長選舉中的選票作為例證，反映出柯文哲所取得的選票，大部分都來自民進黨支持者。同樣地，以立法院選舉的不分區政黨票來看，也多少可以看到民眾黨票源所在（見圖）。

柯文哲的民眾黨，2020年首次參選立法院選舉，所得5席，全部都在不分區的政黨票中取得，首次參選就成為第三大黨。於同屆選舉，國民黨和時代力量在不分區政黨票都較上一屆進步；唯獨民進黨、親民黨和新黨的表現遜於上屆。國民黨和民眾黨都分別有逾100萬票的進帳，國民黨的增長可以從新黨和親民黨的消退解釋得來，民眾黨的得票則或多或少是從民進黨中取得。

柯文哲的票源本來就以年輕、偏綠選民為重點。但隨着柯文哲不斷向藍營靠攏，對他來說，隨時得不償失。柯文哲的崛起，本來就是充滿綠營色彩。在柯文哲高調推動藍白合之後，有不少人都翻出一些昔日報道，當中提及在2015年的時候，柯文哲在台大醫學院上課時，說過「生平最討厭3樣東西：蚊子、蟑螂、國民黨」。如今轉過來希望跟國民黨合作，這種做法，柯文哲接受得到，但柯文哲原來的支持者又是否接受得到？

再說當年，柯文哲選台北市長時，其中常常提及一件事，就是他未涉政治的時候，2010年發生連勝文槍擊案，連勝文送到台大醫院之後，柯文哲是救治的醫生之一（但當中實際擔任什麼角色，一直眾說紛紜）。後來柯文哲與連勝文在2014年台北市長選舉成為對手，這件往事也為柯文哲加了不少分數，因為他是個有醫德的專業醫生。在手術台上不分政治立場是高尚情操，惟在政治場上不分政治立場，就只是缺乏政治人物的基本原則。藍白合作，對柯文哲來說是福是禍，實在難說。

作者是布魯塞爾自由大學東亞研究中心博士後研究員

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[關仲然]

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