樊振雄：智慧城市須顧及殘疾者需要

究竟數碼化能怎樣協助殘疾人士，尤其是視障人士，解決他們在生活上的困難，以及獨立地完成一些原本未能做到的事情呢？

視障者日常出行的困難

視障者在日常生活中遇到不少難題，包括排隊乘車、食肆點餐、辨認衣服顏色及紙幣等。他們除可依賴輔助工具如手杖、引路徑、點字牌，甚至獲路人協助外，科技是有助解決這些問題。

我想由最基本的生活需要說起。日常出行對視障者向來都是挑戰，他們在「搵路」和乘搭公共交通工具時經常遇到困難，例如在街上如何尋找巴士站位置；而當找到車站後，卻不知道巴士是否已抵達、欲乘搭的路線是否已埋站等。

先談談「搵路」。隨着5G通訊技術發展愈趨成熟，大大增加了上網速度和定位準繩度，令室外導航有更佳準確性，只要相關道路及建築物等數據齊全，視障者就可以透過地圖應用程式，方便地找到欲前往之目的地。

現時各專營巴士公司都有乘車應用程式，令視障者可得知巴士的大概到達時間，而巴士報站系統亦已相當準確，能從語音播放得知將要下車的車站；但怎樣才能令視障者知道即將抵站的巴士是什麼路線及停車位置呢？

筆者認為如在巴士安裝收發裝置，並連接視障者手機的應用程式，當他們欲乘搭路線的巴士駛近和埋站時，程式播出語音提示，便能夠清晰知道狀况。

其實，香港失明人協進會（本會）早前已經向立法會議員和巴士公司反映情况，建議本港可以參考澳門巴士報站系統，設計適合香港的系統。筆者簡單說說澳門有關系統的運作：當視障者開啟應用程式之後，便可得知附近有何巴士站點；巴士入站時程式會有語音提示，而搖動手機後巴士車門位置會發出聲響。

再談談鐵路。對視障者來說，環境和提示聲音是能否找到去路的要素。港鐵正於部分車站測試室內導航，透過手機應用程式尋找月台、電梯及出入口等設施位置。筆者希望港鐵的測試能夠成功，令有關系統未來可廣泛應用於沿線各站。

筆者贊同港鐵推陳出新，惟認為鐵路站內扶手電梯的語音指示仍有改善空間，因某些大型車站如金鐘、旺角、紅磡等，不同扶手電梯能通向不同樓層，但部分扶手電梯沒有語音指示，令視障者非常迷惘，難以找到轉車月台。

筆者建議，如港鐵所有車站的扶手電梯均有語音指示，讓視障者知道是去哪一層，再配合應用程式的室內導航功能，令整個尋路過程以語音主導，就能更便利視障者出行。

至於室內導航的發展，本會正計劃跟一間機械人公司合作，在某些商場和政府場所等地方放置機械人，再配合本會開發的導航應用程式「逍遙行」，由機械人帶領視障者前往商店、洗手間等設定之位置。若導航機械人的試驗效果良好，筆者冀當局可趁發展智慧城市的契機，在本港廣泛使用導航機械人。

無障礙網頁 可助企業吸納消費者

在購物方面，現時一些超級市場、百貨公司或網上購物平台，均設有自己的應用程式或網站，並提供送貨服務，大大方便視障者，令他們不用出門就能買到東西。可惜很多網站或應用程式，均未能參照「萬維網聯盟」（World Wide Web Consortium, W3C）的《無障礙網頁內容指引》提供無障礙網頁服務，令視障者不能夠以電腦或手機去使用服務，原因包括網站結構太複雜、難以使用語音輔助工具導覽網頁，亦無法跳過沒有描述的圖片和移動影像。

無障礙網頁的主要原則，在於網站和應用程式是需要為所有人而設計，特別是針對殘疾者的需要，讓能力不一的人都能輕易使用服務和接收資訊。事實上，只要網頁和應用程式的擁有者能依照W3C指引，並至少達到2A級標準，那麼有障礙的人便能夠輕易操作及使用其網站或應用程式。而此舉絕對可助企業吸納更多潛在消費者，實屬有百利而無一害的雙贏局面。

發展智慧城市 需不同持份者參與

香港要發展智慧城市是一個專案計劃，政府必須有決心、明確方向和到位的政策，社會不同持份者亦需積極參與，再配合科技發展方能達至；而服務提供者必須顧及不同障礙人士之需要，開發無障礙網頁和應用程式，讓所有人都受惠於科技發展，這樣才能夠打造真正的智慧城市生活。

作者是香港失明人協進會執行委員會委員暨資訊科技顧問委員會主席

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[樊振雄]