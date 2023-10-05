羅健熙：冬去冰須泮 春來草自生——回應對民主黨參選區議會的疑問

尋找空間 繼續工作

也許世局紛亂，也許大家總認為政治必然牽涉不同計算，我欲藉此文章與市民分享一些我的考量和感受，以免大家繼續無休止地猜想。超級簡化地一言概之，是我覺得大家未免把民主黨想得太複雜了——民主黨只是希望服務香港和香港市民，就盡我們所能尋找體制內的空間，繼續我們的工作。

我在早前文章和傳媒反覆追問的答覆中，都一再表示我們知道現時的局限。我們既無任何把握能否取得「三會」（分區會、防火會、滅罪會）提名，也無任何把握是否能通過資格審查，亦不能準確判斷市民（特別是支持者們）對我們這決定會有何取態、是否會被說服出來投票。在這幾個關節點都無法有任何準確判斷，說什麼政治計算都是徒然。

這幾個月跟黨友商討，大家圍繞討論的問題，基本上全是改制後的區議會仍有沒有空間去發揮、去做我們認為對香港好的事。部分黨友覺得制度變化如此大，民選議席比例由接近100%減至20%、加入了「三會」提名、民政專員兼任區議會主席，還有「履職監察機制」，會令區議員縛手縛腳、多有顧忌，無法一展所長。

而同時間，亦有黨友認為即使限制繁多、空間收窄，也希望繼續堅持理念、服務市民；這些黨友認為，在有限空間裏做有限的事，總比完全不做為佳，能夠多服務一個市民、多說出一些市民想法，就盡力嘗試和做。這些就是我們討論的核心內容。

看重香港每一個人

民主黨中委會最終決定推薦黨員參選，也是建基於以上討論。我們此時此刻仍然留在香港、仍活躍於政治和社區，不是沒有其他選擇，而是因為我們十分看重香港和這裏的每一個人。我們不相信留下來的人會希望自己生活愈來愈差、生活得愈差就愈高興，所以我們更想為這些市民出力。當大家嘗試在能力範圍內給自己、家人、朋友最好的環境土壤時，我們也嘗試運用我們尚存的力量去促成。

由向社區裏有生活困難的「獨老」、「雙老」提供基本服務，到協助不同居民關注和參與屋苑管理，到大一點在議會盡職盡責，就社區內種種問題如爆水管或渠道淤塞的跟進預防、區內交通安排、社區設施的設置和保養、社區規劃等，或就不同社會議題、政府政策蒐集居民意見如實反映等，我們仍希望透過實踐，去試試不同程度的事情於現在還有多大空間可以發揮。不躺平、不放棄、不背棄民主黨基本信念和價值，能做多少就是多少。

中大最近的民調顯示，63%受訪市民對政治缺乏興趣、55%認同「政府官員不太在乎我這類人的想法」。在政治效能感低下、無力感充斥社會時，我們也希望讓市民看到，即使明知這條可能是兩面不討好、無法面面俱圓，而且充滿不確定性的崎嶇道路，民主黨都不會被無力感吞噬，不會停止嘗試尋找香港的出路。

平常心面對前路

回到文首所說，也許大家總認為政治必然牽涉很多計算；但與其花心神勉強計算一個無法計算的題目，不如回歸民主黨的信念和初衷，為自己前路做決定。在複雜多變的世代中，這是我們對自己信念的交代，不論之後出現什麼變數，我們都可以坦然以平常心面對。

最後，關於三會成員沒有聯絡資料的事，近日都不時被討論。民主黨於9月21日向民政事務總署發電郵，希望該署提供三會成員聯絡方法，以便向相關人士簡介理念和政綱，嘗試取得提名。我在9月20日記者會上，亦已提到該些資料應該公開，讓所有有意參選、服務社區的人可以接觸三會成員。

三會權力大增

不公開聯絡方法說不過去

有些建制派政黨代表說，他們聯絡三會成員沒有難度。這個自是當然，他們有大量成員獲政府委任為三會成員，直接、間接聯絡三會成員比尋常百姓容易得多。但政府的責任，其實最應該就是避免只有「圍內」才聯絡到三會成員，要讓其他人都有機會接觸他們取得提名。

再說，以前的三會基本上沒有政治權力，委員聯絡方法不公開、只靠民政署轉達，也屬可理解的安排。但現在的三會，由提名直選參選人、間選出四成區議會議席，到參與選委會選舉，投票選出156名選委（佔選委會席位總數逾10%），政治權力已大幅提高。參與公職、擁政治權力的人被市民監察，是理所當然。倘區議員都要有履職監察機制，可以直接影響區議會六成議席的三會，卻連市民可以聯絡的資料都沒有，實在說不過去。

作者是民主黨主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅健熙]