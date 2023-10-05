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李立峯

李立峯：新聞接收的節食和營養管理

【明報文章】今年6月時曾經替《明報》觀點版寫過一篇談迴避新聞和新聞使用之間的關係的文章，其大意是，雖然不少人會因為情緒需要或其他原因減少接收新聞信息，但他們也可能用各樣方式確保自己能就着重要議題獲取充足資訊。所以，迴避新聞跟完全不接收新聞信息是兩回事；在實證研究中，迴避新聞和新聞使用頻率的關係也並不強。

「絕食型」與「節食型」迴避新聞

循着以上思路，筆者覺得可以就着什麼叫「迴避新聞」再作進一步闡釋和探討。不少學者指出，迴避新聞其實包括了不同類型的情况和行為。例如在當下的學術文獻之中，研究者通常會把有意識的和無意識的迴避新聞分開：有意識的迴避新聞，指人們對新聞內容或新聞使用有明確的負面想法，可能認為新聞不可信，或認為經常接收新聞令人有情緒困擾，所以減低看新聞的頻率；無意識的迴避新聞，則是指人們並非對新聞內容或新聞使用有明確的負面想法，他們只是因為個人興趣，慣性地少看或甚至不看新聞而已。

筆者認為，有意識的迴避新聞，又可以再分為兩種情况，倘用較日常的語言去表達，我們可以把這兩種情况稱為「絕食型」和「節食型」迴避新聞。顧名思義，絕食型迴避新聞，即是說一個人因為對新聞內容或新聞使用的負面態度，把接觸新聞的時間減到最低，甚至真的完全不看任何新聞。絕食型迴避新聞是沒有選擇性的，無論是什麼題材或哪一個媒體，一律抗拒。

節食型的迴避新聞，則只是減少看新聞的時間，而不是完全不看，就像一個節食的人，是減少食量，而不是完全不吃東西。而且，節食往往跟營養管理掛鈎，一個人可能因為想減肥而節食，但他仍然可能關注到均衡營養的重要。所以，節食往往是有選擇性的，減少食用的主要是某些不健康食物。

同樣道理，節食型迴避新聞是有選擇性的，人們可能抗拒某些媒體或減少看某些題材的新聞，使自己吸收的新聞資訊在整體上更有營養。

「迴避新聞」可以有不同指向

我們怎樣可以看到迴避新聞的人是在「絕食」抑或「節食」呢？今年英國路透新聞研究所的全球網絡新聞使用調查，就有一些題目跟這點相關。我們可以集中看香港的數據，問卷詢問被訪者，在最近日子有沒有主動迴避新聞：41.9%被訪者指完全沒有，31.8%指自己偶然會這樣做，18.8%有時會這樣做，4.1%經常迴避新聞，其餘為沒有回答該問題。指自己至少偶然迴避新聞的被訪者，佔一半以上。

但所謂迴避新聞，到底涉及什麼樣的行為？問卷追問至少「偶然」迴避新聞的被訪者，會否有一系列具體行為。結果發現，在說自己會迴避新聞的人之中，28.2%會「在看到新聞時忽視它、繞過它，或轉換頻道」，21.3%會「優先進行不涉及新聞的活動」。這些行為有「絕食」的味道，因為不涉及對具體新聞內容或來源的判斷。

另一方面，在說自己會迴避新聞的人之中，26%會迴避特定的新聞來源，16.4%會在一天中一些特定時間不看新聞，31%會迴避特定的新聞題材。這些行為則屬於「節食」——迴避新聞不是絕對的，而是涉及題材或媒體的選擇，又或者是日常生活的安排。加起來的話，56.1%被訪者有進行以上3種行為的至少其中一項。

用路透新聞研究所的問法，絕食型和節食型迴避新聞並不互相排斥，一個人可以同時有屬於絕食型和節食型的行為；惟上面顯示的是，迴避新聞可以有不同的具體指向。

個人新聞策展 管理資訊營養

要進一步顯示迴避新聞可以是一種節食行為，甚至帶有營養管理意味，我們可以看迴避新聞和個人新聞策展（news curation）的關係。個人新聞策展指的是，人們在社交媒體平台上主動地透過追蹤他人或專頁、要求平台隱蔽某些信息、對某些信息多作回應等方式，讓社交媒體平台通過演算法，令他們看到多一些或少一些特定類型的信息。在2023年路透研究所的數據中，7.1%的香港受訪者指自己經常進行個人新聞策展，27%有時會做，39.1%偶然會做，15.2%不會，其餘為不回答或根本不會用社交媒體平台看新聞。

問卷進一步詢問人們為什麼要進行個人新聞策展：22%指是為了令看到的新聞更有趣，15.9%是為了令看新聞更好玩，44.6%是為了看到更多不同觀點的內容，44.2%是為了接收更可信的內容，24.8%是為了看到較少「有毒」的內容，22.7%為了看到較少負面或令人抑鬱的內容。亦即是說，大部分進行新聞策展的人，是為了確保自己看到更優質的新聞內容，新聞策展主要是一種「營養管理」。

迴避新聞未必是壞事

問題在涉及什麼行為

分析迴避新聞和個人新聞策展的關係，可以讓我們窺見迴避新聞的實際意義。倘人們迴避新聞是要「絕食」的話，那麼迴避新聞的人應該會懶得進行個人新聞策展，兩者應該有負相關；不過若人們迴避新聞只是要「節食」的話，那麼迴避新聞的人就會更多地進行個人新聞策展，兩者會有正相關。

而過去的學術研究當中，迴避新聞和個人新聞策展，往往是呈正相關，即是說迴避新聞的人，會更多地進行個人新聞策展。在2023年路透研究所的數據中，迴避新聞和個人新聞策展，也有統計學上顯著的正相關。這一點就說明了迴避新聞可以是新聞接收的營養管理一部分。

所以，迴避新聞不一定是壞事，問題在於迴避新聞實際上涉及什麼樣的行為——它代表的是完全不關心公共事務資訊、抽離於社會事務，抑或是對新聞質素有要求、對良莠不齊的資訊環境有所應對。

固然，要對新聞資訊的接收進行「節食」和「營養管理」，又會回到「什麼是有質素的新聞」這最基本問題。準確而全面地報道事實、表達多元觀點、對議題的處理公平而不偏頗、敢於說真話、致力監察有權勢者，是優質新聞的要素。因資源和社會環境因素所限，大概沒有哪個媒體可以完美地做到這些要求；但相對地有質素的媒體還是存在的，在新聞接收上進行「營養管理」是可能的。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院教授

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[李立峯]

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