陳志豪：華為突破美國封鎖的重大意義

美國屢屢泛化國安

美國「泛化」國家安全的例子不勝枚舉。多家中資創科企業和社交軟體在美國被封殺及處以巨額罰款，相關理由也是所謂的危害國家安全或「盜用」美國技術。但究竟中國的社交軟體如何實質損害美國國家安全？美國幾乎未曾舉出實際例子，而是從「莫須有」的動機論出發，便已封殺大量中國互聯網企業，甚至聯同西方其他國家一同封殺中方創科企業，切斷中方與西方國家的技術交流及合作。這難道不算是常見的「泛化」國家安全的極端例子？

作為中國高新通訊科技產業的一面旗幟，華為一直被美國、西方視為危害國家安全的存在，處於被打壓制裁的風口浪尖。曾風靡一時的華為手機，在未曾被實質指證損害美國國家安全的情况下，現已不能進入美國或西方市場，不能使用美國或西方的晶片，甚至不能使用美式手機系統。

諷刺的是，美國的蘋果手機卻能夠輕鬆進入中國市場，在中國經營得風生水起。蘋果是美國高新科技企業的龍頭，也是全球市值最大的企業，對美國經濟舉足輕重。要是中國以同樣態度打壓蘋果手機，估計會對蘋果以至美國經濟帶來怎樣的衝擊？

很多人都說美國、西方崇尚自由經濟，惟從蘋果與華為兩家通訊企業所面對的政治打壓來看，究竟哪個經濟體更加自由？

打壓科技發展 違人類共同利益

前陣子，華為突破技術封鎖，發布其晶片製程達到美國、西方先進標準，以及網絡通訊達5G級數的新手機，便引起西方一陣震驚，美國政府及國會甚至聲稱要啟動調查。

人類社會不是應該鼓勵科技與文明進步的嗎？美國、西方一直擔憂及阻礙中國通訊技術的發展，對人類文明有什麼好處？所有國家都重視國家安全，惟美國以國家安全之名，打壓科技發展和進步，是違反人類共同利益的極端霸權主義體現。華為突破美國的封鎖，象徵的是對美國極端霸權主義的一次重大反擊、是從美國封鎖解放出來的科技勝利，有重大的歷史意義！

作者是香港青年時事評論員協會首席副主席

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[陳志豪]