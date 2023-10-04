劉銳紹：杯弓蛇影倘成冤 萬馬齊喑究可哀——香港怎樣成為中外文化藝術交流中心

（1）實力分層次 內涵最重要

──按建議，香港可承傳及宣傳中國傳統文化和文明；多辦國際級文藝盛事和國際文化峰會；邀請世界級文化藝術人士來港活動或落戶香港……相信無人反對這些計劃，要從數量上做出上述成績也不困難。這也是西方國家經營多年的方向，例如倫敦的歌劇文化、巴比肯藝術中心等。香港有硬件和中外活動支持，有條件發展為東西文化和思想匯聚的接合點。

──惟上述只是高層次的文化活動（弄不好將曲高和寡），而更大的接合點在於普羅大眾也能領會、理解、接受和參與的普及文化。所以，文化實力不單看硬件建設和活動次數，更重要是體現本國人民的多元化精神狀態（通俗說法就是要有來自社會各階層的人氣、人味、人情和人性，包括喜怒哀樂），以及與世界接軌的人民性。這些普遍價值並不決定於官方意志，更不取決於自我定義的理論。所以，必須弄清楚這些看不見但必須深入體現的特點，才能推動有真正內涵的文化，與國際交流，讓香港成為中外文化中心；否則，一萬年都不會領略「現代化軟實力」的要旨。

──推動文化不能政治化，包括以政治效果為目標（內在）和政治化的表達方式（外在），否則只會陷於急功近利的反效果。當然，外國推動其文化戰略也有其政治目的，但它們經多年的成敗、浸淫和改善，已掌握把政治意圖隱藏在民間生活的技巧，把隱形的意念包裝在有形事物之中。

記得已故電影人鄒文懷憶述，曾有美國官員支持他搞電影，包括在香港和美國市場。對方說，即使他拍攝宣傳中國文化的內容，都不介意，因這個過程的最大意義在於「宣揚美國的多元政策」，並相信美國價值可以透過各類文化以至商業活動擴而充之。鄒後來發掘李小龍（中國認為宣傳中國武德，也讓中國人揚威），惟後來更多香港以至大陸電影人爭取到美國發展，配合美國電影人才的發揮，進一步從根本上鞏固美國的國際影壇地位，更好地影響全世界。這就是美國積累下來的「誘逼力」。

反觀香港希望成為中外文化中心的其中一個目標，開宗明義是「說好中國故事」；但放諸現實環境，愈想「說好」，就愈難說好，一來過於外露，二來內涵與國際主流價值格格不入。這正是中國的問題，即使支持《戰狼》、《紅海行動》和《湄公河行動》等電影，但只是在中國賣座，在國際上卻難延實效，更難期望用百花獎、金雞獎取代奧斯卡金像獎或康城電影節，連台灣金馬獎的國際影響都比不上。這不是刻意唱衰，而是必須實事求是思考：中國如何在宣傳古代文明的同時提升現代文明，前者國際接受，後者有待建立和強化。解決和改善這個問題，方能更好地推動香港成為中外文化中心，否則又是一句空話。

（2）香港既有優勢 也有局限

──到目前為止，香港仍是國際認同的多元化社會，與大陸相比，仍有某程度的創作空間。這是香港的優勢，至少仍存在於中國傳統文化、古典文化、非敏感文化之上。不過關鍵是未來朝哪個方向發展？繼續維持？擴大？還是收窄？

中國近代文化史上，曾出現對「影射文化」的批判。官方說這已是「過去」，惟近年又禁止被視為以古諷今的「穿越題材」，說明「過去」並未過去。官方說上述政策只在內地執行，而不在香港；但政策有輻射作用，變成另一種「穿越」，由內地穿越到香港來，已是很多業內人士可知可感而不可言的事實。不解決這個問題，創作和投資泡湯的擔心只會長存，「杯弓蛇影負奇冤」的恐懼只會阻礙香港成為中外文化中心。

──所以，官方必須以公開言論和行動，確保文化、文學和文藝工作者享有免於恐懼的創作權利，明確法律框架和界線是保障而不是限制創作自由。文化人則要努力拋開自律文化，一起支撐、摸清和善用法律空間；即使空間有限甚或愈來愈窄，但仍要設法用盡。這才能體現社會的靈活性和生命力。有些時候，在創作上學懂與現實對話，在策略上學懂與未來對話，也是眼前的一種修為。

（3）從制度上確保中外交流基礎

──為免文化空間進一步收窄，有些制度官方可以考慮，以作平衡，例如妥善處理「舉報事項和舉報文化」。現時為了保護私隱，舉報人的身分保密，這可以理解，惟這又逐漸衍生舉報而毋須負責的副作用，早晚變成北京「朝陽大媽」文化，過分緊張隨意舉報並浪費官方氣力。

所以，當遇上文化舉報（包括類似塗鴉的生活文化和對外交流的藝術文化及政策批評）時，被舉報一方在官方採取行動前應享有公開抗辯的機制，甚至外界可參與辯論；舉報人既認為自己有理，實有責任理直氣壯站出來面對公眾。倘證實舉報不成立，應用誹謗法原則處理，被舉報一方有權力跟進，官方也可以起訴胡亂舉報。這樣才可以增加舉報人的責任成本，讓外界感到官方是保護而不是扼殺文化。

──如遇上一些轉化為法律案件的文化個案，應全面實行陪審團制度，讓公眾憑普遍觀感和價值去裁判，而不是全由掌握法律工具的官方主導案情。須知，文化、文學和文藝有無限聯想空間，若沒轉化為具體的刑事成分，不應隨便入罪或成為滋擾。

──掌權的官方則要主動限制自己的「無限聯想」，不要想到什麼就以為是什麼，或者想防止什麼就聯想什麼，因為文化工作者的原意經常與官方的聯想不同。倘無限上綱，歌頌貞烈愛情的《帝女花》可能被視為反對政權的政治粵劇，涉及婚姻自由的《紫釵記》可能被視為反對強權的抗爭電影。官權重、民權輕，現代文明永遠不能建立起來。

總之，「杯弓蛇影倘成冤」，只會「萬馬齊喑究可哀」。在此，把龔自珍的詩再改一字：「我勸天公重抖擻，不拘一格放人才」（原詩是「降人才」），於願足矣！

作者是時事評論員

■稿例

1.論壇版為公開園地，歡迎投稿。論壇版文章以2300字為限。讀者來函請電郵至forum@mingpao.com，傳真﹕2898 3783。

2.本報編輯基於篇幅所限，保留文章刪節權，惟以力求保持文章主要論點及立場為原則﹔如不欲文章被刪節，請註明。

3.來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法（可用筆名發表），請勿一稿兩投﹔若不適用，恕不另行通知，除附回郵資者外，本報將不予退稿。

4. 投稿者注意：當文章被刊登後，本報即擁有該文章的本地獨家中文出版權，本報權利並包括轉載被刊登的投稿文章於本地及海外媒體（包括電子媒體，如互聯網站等）。此外，本報有權將該文章的複印許可使用權授予有關的複印授權公司及組織。本報上述權利絕不影響投稿者的版權及其權利利益。

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉銳紹]