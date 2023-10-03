劉慧君：美國共和黨初選戰 兩大路線之爭

過往30多年來，共和黨均以保守派為基本盤。所謂保守派，大抵繼承前總統列根的三大政治原則：經濟上奉行小政府主義，外交上走鷹派路線，社會政策則緊守保守立場。不少共和黨人——特別是建制的「局內人」——均沿襲此路線，並希望守着保守派在黨內的地位。

特朗普政府的兩名官員，包括前副總統彭斯（Mike Pence）及美國駐聯合國前大使黑利（Nikki Haley），就是兩名代表共和黨保守勢力的參選人。他們先後與特朗普割席，希望把共和黨拉回「正軌」。外交上，兩人均傾向維繫美國的「世界警察」角色，支持援助烏克蘭，並強調捍衛台灣民主。社會議題上，兩人均堅定不移地反對墮胎，唯一分別是黑利比彭斯務實，深知共和黨永遠無法在國會中取得足夠議席，故未有激進地主張於全國禁墮胎。

民粹思潮 無可抗拒

但保守派在共和黨的領導地位，明顯地在特朗普時期逐漸被動搖。特朗普以民粹策略首度問鼎總統之位，其後雖在上屆2020年大選成了敗軍之將，但他所得的總票數是美國史上得票第二高的總統候選人，反映民粹主張在美國號召力極大。此後，共和黨便愈走愈右，是否已成主流或仍待商榷，惟肯定的是其已成為一股不可抗拒的思潮。

民粹派的政治核心毫無疑問仍以特朗普為首，其呼聲在芸芸參戰者當中仍是最高，在多個全國民調的支持度遙遙領先其他對手。近半個世紀的總統初選中，沒有一名參選人在領先對手至少20個百分點支持度的會輸掉黨內提名，而特朗普遠超這個門檻。故美國主流傳媒均視特朗普為共和黨提名下屆候選人的囊中物。

政治素人要在黨內崛起，民粹路線未必能夠保證成功，但幾近是一條必走之路。除特朗普之外，共和黨另兩名同走民粹的參選人亦極受關注。第一個是名氣較大的佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），他一度緊跟特朗普政治路線，甚至以「讓美國再度強大」（Make America Great Again）口號作為其競選廣告，最終於2018年選舉首次贏得州長之位。其後他又拒絕在新冠疫情期間封城，強調佛州是一個自由之州，使其以壓倒性的姿態於2022年選舉成功連任，自此聲名大噪，逐漸走向全國政治舞台。

德桑蒂斯在位州長期間，其行動的瘋狂程度不遜特朗普。在鮮明反移民的旗幟下，德桑蒂斯一度利用佛州政府公帑，在未知會得州的情况下暗中私派包機到該州，把冀到美國尋求庇護的移民運送到屬民主黨的麻省一個小島，圖令民主黨人得以對尋求庇護者帶來的社會「惡果」感同身受。他又以「反覺醒」者（anti-woke）自居，反對一切進步派推動的社會不公議題，包括立法限制學校教授美國種族歷史，以發動一場根深柢固的文化戰。其「政績」為他贏得不少共和黨選民支持，令他在民調長期僅居於特朗普之後。

另一名同樣採取民粹路線上位的參選人，則是拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。他原本是在政壇寂寂無名的企業家，但自8月底共和黨首場初選辯論後一炮而紅。

以政治光譜計，他絕對是眾多參選人當中走最右路線的一個。他於論壇中一度表示，氣候變遷議題是一個騙局（hoax）。外交政策上，拉馬斯瓦米更屢屢語出驚人，不但反對繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯，甚至主張割地烏東地區作為跟普京的和談條件，以換取俄方中斷與中國的「軍事聯盟」。其另一令人關注的外交立場是，他聲稱要在首個任期內建立半導體產業的自主性，當美國不需再依賴台灣供應後，便不再承諾保衛台灣，暗示屆時便任由中國大陸「武統」台灣。這些立場均使他遭受保守派圍攻，惟他的民調支持度卻因而飈升。

或漸遠離列根保守年代

按目前形勢，在多個全國民調中，3名走民粹路線的參選人均稱霸頭3位。撇除個人魅力因素，這或多或少反映了在共和黨內，3人代表着的民粹派已漸漸壓倒保守派。這或許證明共和黨將慢慢遠離列根的保守年代，逐步由新一代的意識形態取而代之。

作者是自由撰稿人

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[劉慧君]