明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
劉慧君

劉慧君：美國共和黨初選戰 兩大路線之爭

【明報文章】正當衝擊國會山莊仍如歷歷在目之際，美國又準備迎來新一場大選。在兩黨制主導的情况下，明年總統選舉的前哨戰將着眼於共和黨的黨內之爭。以粗略方式分析，共和黨參選人的政治路線大致分為民粹派和保守派。

過往30多年來，共和黨均以保守派為基本盤。所謂保守派，大抵繼承前總統列根的三大政治原則：經濟上奉行小政府主義，外交上走鷹派路線，社會政策則緊守保守立場。不少共和黨人——特別是建制的「局內人」——均沿襲此路線，並希望守着保守派在黨內的地位。

特朗普政府的兩名官員，包括前副總統彭斯（Mike Pence）及美國駐聯合國前大使黑利（Nikki Haley），就是兩名代表共和黨保守勢力的參選人。他們先後與特朗普割席，希望把共和黨拉回「正軌」。外交上，兩人均傾向維繫美國的「世界警察」角色，支持援助烏克蘭，並強調捍衛台灣民主。社會議題上，兩人均堅定不移地反對墮胎，唯一分別是黑利比彭斯務實，深知共和黨永遠無法在國會中取得足夠議席，故未有激進地主張於全國禁墮胎。

民粹思潮 無可抗拒

但保守派在共和黨的領導地位，明顯地在特朗普時期逐漸被動搖。特朗普以民粹策略首度問鼎總統之位，其後雖在上屆2020年大選成了敗軍之將，但他所得的總票數是美國史上得票第二高的總統候選人，反映民粹主張在美國號召力極大。此後，共和黨便愈走愈右，是否已成主流或仍待商榷，惟肯定的是其已成為一股不可抗拒的思潮。

民粹派的政治核心毫無疑問仍以特朗普為首，其呼聲在芸芸參戰者當中仍是最高，在多個全國民調的支持度遙遙領先其他對手。近半個世紀的總統初選中，沒有一名參選人在領先對手至少20個百分點支持度的會輸掉黨內提名，而特朗普遠超這個門檻。故美國主流傳媒均視特朗普為共和黨提名下屆候選人的囊中物。

政治素人要在黨內崛起，民粹路線未必能夠保證成功，但幾近是一條必走之路。除特朗普之外，共和黨另兩名同走民粹的參選人亦極受關注。第一個是名氣較大的佛羅里達州長德桑蒂斯（Ron DeSantis），他一度緊跟特朗普政治路線，甚至以「讓美國再度強大」（Make America Great Again）口號作為其競選廣告，最終於2018年選舉首次贏得州長之位。其後他又拒絕在新冠疫情期間封城，強調佛州是一個自由之州，使其以壓倒性的姿態於2022年選舉成功連任，自此聲名大噪，逐漸走向全國政治舞台。

德桑蒂斯在位州長期間，其行動的瘋狂程度不遜特朗普。在鮮明反移民的旗幟下，德桑蒂斯一度利用佛州政府公帑，在未知會得州的情况下暗中私派包機到該州，把冀到美國尋求庇護的移民運送到屬民主黨的麻省一個小島，圖令民主黨人得以對尋求庇護者帶來的社會「惡果」感同身受。他又以「反覺醒」者（anti-woke）自居，反對一切進步派推動的社會不公議題，包括立法限制學校教授美國種族歷史，以發動一場根深柢固的文化戰。其「政績」為他贏得不少共和黨選民支持，令他在民調長期僅居於特朗普之後。

另一名同樣採取民粹路線上位的參選人，則是拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。他原本是在政壇寂寂無名的企業家，但自8月底共和黨首場初選辯論後一炮而紅。

以政治光譜計，他絕對是眾多參選人當中走最右路線的一個。他於論壇中一度表示，氣候變遷議題是一個騙局（hoax）。外交政策上，拉馬斯瓦米更屢屢語出驚人，不但反對繼續援助烏克蘭對抗俄羅斯，甚至主張割地烏東地區作為跟普京的和談條件，以換取俄方中斷與中國的「軍事聯盟」。其另一令人關注的外交立場是，他聲稱要在首個任期內建立半導體產業的自主性，當美國不需再依賴台灣供應後，便不再承諾保衛台灣，暗示屆時便任由中國大陸「武統」台灣。這些立場均使他遭受保守派圍攻，惟他的民調支持度卻因而飈升。

或漸遠離列根保守年代

按目前形勢，在多個全國民調中，3名走民粹路線的參選人均稱霸頭3位。撇除個人魅力因素，這或多或少反映了在共和黨內，3人代表着的民粹派已漸漸壓倒保守派。這或許證明共和黨將慢慢遠離列根的保守年代，逐步由新一代的意識形態取而代之。

作者是自由撰稿人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[劉慧君]

上 / 下一篇新聞