狄志遠、黃俊瑯：盡快改善的士行業質素問題 引入競爭

請認清事實 問題核心是服務質素

在討論該兩項條例的過程中，的士行業表達多個反對條例的原因，當中最常見的是，把問題歸咎於科技發展和網約車平台的出現、維持不了生計、條例難以執法等。但是，似乎的士行業忽略了他們多年的服務質素問題。

的士是很多港人每天出行乘搭的交通工具，惟基本上每天都會遇到拒載情况——「過海唔去」、「太近唔去」、「我交更你自己搵車搭啦」等原因，可謂每天出現，受害的是700多萬港人。

此外，社會每天都為的士行業付出高昂社會成本。以機場的士站為例，為了提供「的士資訊卡」予乘搭的士之市民和旅客，讓他們清楚知道大約費用是多少，以防止濫收車資，為此機場／政府要聘請4至5名員工來給予這類服務。如果我們的法例能夠與時並進，包括具阻嚇性地處理司機質素問題，及引入網約車競爭，還需要付出額外社會成本來應對這些問題嗎？從另一方面看，網約車平台的出現，完全是市場厭倦的士行業服務質素的情况，寧願用高成本來換取優質服務水平。

請緊記 的士業是公共服務生意

在立法會公聽會上有與會者提到，的士行業雖然是公共服務，但還是一盤生意，要讓生意能夠營運下去才可。新思維完全同意這個說法，惟切勿忽略兩點：第一，這盤生意運行不下去，是因為多年來縱容既得利益而成的質素問題，完全是行業影響業務的後果；第二，這是政府發牌的公共服務，不是純市場化營運的生意。在已經相對壟斷的情况下，請問這一盤是行業生意，還是屬於公共服務的生意？

耐性已到極點 須盡快立法

新思維認為，必須盡快立法處理的士司機質素問題。政府在過去針對的士行業之工作上，經常被質疑沒有決心；這次提出的法例，希望可以企硬。

另外，網約車在全世界都蓬勃發展，並發揮積極作用，我們也建議特區政府就網約車立法盡快開展社會諮詢，引入競爭，改善出租汽車行業質素問題。

作者狄志遠是新思維主席、立法會議員，黃俊瑯是新思維副主席

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[狄志遠、黃俊瑯]