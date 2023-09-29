朱敏健：助融入 同安居

人人都希望可以有一個適合自己的居住環境，少數族裔社群當然不例外。在現實中，少數族裔社群的需要，通常會被納入基層住屋措施中作關注，較少單獨討論。適逢10月2日是「世界人居日」（World Habitat Day），就讓我們多了解少數族裔的居住條件變化，亦對他們面對的障礙多加關注。

少數族裔居住情况

根據2021年人口普查，少數族裔人口較10年前增加了37%；撇除外籍家庭傭工後，升幅更達52%。於2021年，非華裔人口（不包括外籍家庭傭工）超過30萬，南亞裔佔10萬。若以2021年住戶居所面積作比較，全港住戶的中位數為40平方米，惟大部分東南亞和南亞裔族群的中位數均在32平方米或以下。此外，全港約8%住戶的居所面積低於20平方米，但在非華裔住戶中，居住面積不足20平方米的卻高達16%。值得留意是，非華裔人口亦包括收入較高的族群，例如來自日本、韓國和歐美地區的人口。因此，低收入非華裔社群的低面積住戶比例，相信遠高於上述數字。

少數族裔的居住環境，亦反映在他們居於分間單位（俗稱「劏房」）的人數。於2021年，近14%南亞裔人士居於分間單位，遠高於整體人口的約3%；逾27%尼泊爾裔人士居於分間單位，巴基斯坦裔居於分間單位的人數在過去5年亦上升了47%。

居住情况很大程度與社經條件掛鈎。大部分東南亞和南亞裔族群的入息中位數較低、貧窮率較高等等，都不是什麼新趨勢。中文水平不足、就業選項的限制，以至求職時遇到的種族偏見，都是妨礙少數族裔向上流、改善生活條件的核心因素。遭業主拒絕租出物業，亦是不少少數族裔人士的共同經歷；明言不出租物業予非華裔人士的業主，絕非罕有，也有一些拒租是源自鄰居的反對壓力。

據《種族歧視條例》，基於準租客的種族而拒絕租出物業，或提供較差的租賃服務，都屬違法。作為本港執行反歧視條例的法定機構，平等機會委員會在過去3年先後以「稱心租客，無分種族」和「開明業主，無分種族」推出多輪宣傳廣告，更獲地產代理監管局支持，透過培訓和不同推廣渠道，向地產代理灌輸種族平等和防止種族歧視的觀念。

然而要改變根深柢固的種族偏見，必須有更廣泛持份者的配合和推動，包括政府部門、社區領袖，甚至業主組織、鄰里網絡等，效果才能得以提升和持續。

我們亦可從2021年人口普查發現另外一些現象。首先，少數族裔人士入住公營房屋或資助自置房屋的數目明顯上升：於2021年，共31,761戶少數族裔家庭居於這類受資助居所，較10年前的16,078戶上升近倍。此外，隨着新界急速發展，居於新界的非華裔亞洲人口（包括東南亞、南亞、日本、韓國及其他亞洲地區）亦持續上升，由2001年佔36.4%，增至2011年的40.6%，於2021年比例進一步攀升至44.1%。這某程度代表少數族裔的生活地域遍及各區，與華人社群的交往愈趨頻繁，因此共融的配套亦更形重要。

政府須多管齊下 回應不同種族需要

為達至在社區層面提升種族共融的目標，政府須檢視地區規劃，在宗教、服務、文化、康體等設施上有系統地回應不同種族的文化需要，例如於各區劃出場地作宗教用途、在鄰舍層面設立共融中心、在文娛康體項目提供適切支援等。屋苑管理方面，物業管理公司宜設定指引和機制，避免非華裔住戶因語言障礙，或不懂中文而被忽略，無法平等得到資訊和享用服務。地區行政機關亦應鞏固社區支援網絡，透過關愛隊和鄰舍中心等不同組織，推動種族和諧的鄰里關係，並促進不同種族群體與主流社群持續正面接觸。這既可預防不同種族居民之間產生矛盾和摩擦，亦可提升整體居民的生活滿意度。

聯合國訂立世界人居日，目的是喚起各國政府和全社會對解決人居問題的重視，今年主題是「城市推動經濟成長與復蘇」。隨着本港重拾發展步伐，大家繼續為安居樂業而努力之餘，共融關愛的社會環境亦是不可或缺之一環。去除偏見，促進共融，受惠的不僅是個別社群，而是全體市民。

作者是平等機會委員會主席

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[朱敏健]