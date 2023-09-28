陳帆川：AI除了用來寫新聞稿 還有更大潛力

Story認為，很多機構用AI來做人類也能做的事，忽略了科技的最大威力：做人類做不到的事，為讀者提供嶄新體驗。她舉例指，華爾街日報的hedcut風格人物肖像畫——以筆墨逐點逐點勾勒出新聞人物臉容，附在報道旁邊——雖然是業界經典，但僅得名人方能擁有自己的hedcut。該報利用AI技術，將訂戶上載的個人照片自動生成hedcut肖像，並且用電腦模擬真實hedcut的製作過程，提升用戶體驗。

在新聞報道方面，該報的調查記者以AI分析大數據和快速閱讀海量文件，大幅縮短調查時間。該報也透過AI追蹤股價異動，系統會自動向相關記者發送信息，提示他們追查新聞線索。

AI除了為記者整合資訊，也可以給讀者整合資訊。該報在2020年美國大選時，跟亞馬遜合作推出名為「Talk2020」的工具，猶如初階版的ChatGPT，透過閱讀新聞數據庫，解答讀者有關候選人的問題，查核政治人物的講話是否可信，成為該媒體當年的賣點之一。

當新聞網站稿件氾濫，如何活化高質素的舊內容，向讀者持續提供價值，比起不斷消耗資源撰寫新稿件，更具成本效益。英國最大的消費新聞網站「MoneySavingExpert」，最近利用ChatGPT技術，透過翻查自己網站的海量稿件，為用戶解答問題。其總編輯Marcus Herbert說，雖然他們也擔心AI提供的答案不是百分百準確，用語亦跟他們的風格有出入，惟很多讀者反映，難以在網站上搜索到自己想看的資訊，因此他們決定試用ChatGPT。

新聞網站以自己的文章作為數據庫，即使AI在跟用戶對答的過程中偶有語意誤解，也可以保證所產生的內容相對準確，亦比很多新聞網現存的搜尋功能更人性化，有望吸引部分人放棄Google，直接在新聞網站內搜索。AI這把雙面刃到底將如何改變新聞界，看來將非常有趣。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]