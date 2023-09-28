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羅庭德

羅庭德：私煙文宣與時並進 控煙策略防不勝防

【明報文章】近月政府就控煙策略展開公眾諮詢，願景是「穩步邁向活力健康、無煙香港」，其中就擴大禁煙區及再次提高煙稅引起煙民熱議；另一邊廂，有北區街坊表示發現社區頻繁出現「白牌煙」宣傳單張，社區私煙於各社交媒體或手機通訊群組公然「團購」白牌煙，實令人摸不着頭腦。

吸煙是不良嗜好，這是毋庸置疑的社會共識。可是香港作為貿易之都，煙商於合法途徑下進口煙草，繳交稅款，卻於營商、宣傳和銷售處處受限。而白牌煙因循走私途徑非法進港，逃稅既有損政府庫房收入，更因逃稅而可以價格低廉為招徠，大行其道宣傳。因此，不打擊私煙和白牌煙，除了有損香港作為公平的貿易之都形象，更會令政府的控煙政策大打折扣。

煙草營商環境不公 損控煙成效

這些白牌煙商愈來愈猖狂，明顯不惜工本重金禮聘市場推廣高手，令私煙廣告無孔不入，線上線下宣傳橫行，光天化日下違反《吸煙（公眾衛生） 條例》，視法律如無物。從街坊提供的宣傳單張可見，這些來路不明的白牌煙假扮成韓國品牌，標榜提供免費試吸，更有速遞服務，配上「年輕人最愛」、「型人型煙」等字眼，銷售策略明顯針對追捧韓風的青少年，更企圖透過水果甜味蓋過煙草味，令青少年逐步染上煙癮。白牌煙銷售既無年齡限制，18歲以下少年輕鬆就能透過手機通訊群組購買，白牌煙商視法律如無物，牟取暴利。

合法經營和納稅的煙商則受限多多，在長期的不公平營商環境之下，只會變相鼓勵更多煙商放棄合法經營，鋌而走險非法經營白牌煙生意，也造成控煙政策的極大漏洞。

近月的控煙策略公眾諮詢如火如荼，有醫學組織要求大增煙稅，企圖以此降低吸煙率。盲目追求加煙稅，只令煙民改為大幅購買私煙或白牌煙。遺憾的是，相關建議明顯未經過實地考察。北區與內地接壤，香港復常開關後，為數不少的煙民都轉食「關口煙」。若局方真的跟隨專家不符現實的建議，控煙進程恐怕只會遙遙無期。

遏私煙白牌煙 堵塞控煙漏洞

要妥善控煙，一是完善戒煙服務，二是加強打擊私煙。據統計處2022年報告，在曾找方法戒煙的吸煙者之中，85.8%是「靠自己意志」，只有7.5%是靠當局資助的戒煙服務，目前政府的戒煙服務明顯不受用家歡迎。只有在改革戒煙服務之後，其他控煙措施方有望發揮作用，否則即使不同控煙措施多管齊下，吸煙者亦會因未能接觸有效戒煙服務而放棄戒煙，重拾煙癮，甚至改投較便宜、較易接觸的私煙，變相催旺黑市市場，賠了夫人又折兵。

至於私煙問題，兩年前我在《明報》觀點版文章提過（〈水貨客絕迹北區 私煙黨卻很猖獗〉，2021年3月29日），私煙黨經營模式日趨成熟，從運輸、包裝、線上線下銷售，均已發展成集團式經營。兩年過後，在龐大的走私利潤下，接觸面更是水銀瀉地、防不勝防，就連社交媒體中一些看起來風馬牛不相及的群組，都會見到私煙的植入式廣告，誇張程度可見一斑。

白牌煙商靈活變通、智計百出，政府卻十年如一日，自詡控煙成功，近年來所謂吸煙者數目逐步下降，可能不過是合法購買香煙的人下降，漠視購買私煙或白牌煙者大幅上升的事實。

加印二維碼 追蹤煙草入口流程

要有效打擊私煙黨，除了海關執法行動，也不是一籌莫展。局方大可參考超市豬肉做法，他們設有鮮肉農場追溯功能，消費者只要掃描農夫肉檔枱或產品包裝上的二維碼，就可追蹤豬肉來源、農場資料、廠房介紹等。海關亦可要求煙草生產商在每盒香煙包裝上印上二維碼。透過二維碼，執法部門可追蹤整個產品出產、入口、運輸流程，分辨香煙是否已完稅，私煙自然無所遁形。相信超市做到，正當合法的煙草生產商亦絕對可以做到。

至於吸煙與健康委員會主席湯修齊所謂建議仿效新加坡，在每支煙加上「已完稅」標示，似乎有點不知所云。皆因目前新加坡的「標示」，既非二維碼，也不是有效條碼，只是幾道直線，無法掃描。若湯主席想向政府提出有效建議，不妨參考我提出的做法。

冰封三尺非一日之寒。就私煙問題，身為北區區議會主席，我自己、其他地區人士、合法煙草零售商如報販等，均曾不約而同多番寫信予政府投訴，政府部門亦是絕對知情的。因此當街坊再次遞上白牌煙廣告單張時，實在有點失望，因這是控煙政策過分強調增加煙稅而忽略其他面向的思維所致。倘不徹底改變政策思維，私煙黨只會繼續坐大，完全無助於控煙的政策初衷。

作者是北區區議會主席

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[羅庭德]

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