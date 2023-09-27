田方澤：公共討論 只餘下「20蚊4粒燒賣」

翻開報章，社會仍有不少值得關心的事件：回收高球場土地、工業傷亡、紅山半島霸佔官地、各種法庭案件等——感謝仍有很多盡力盡責的記者跟進，但為何民間一片冷淡？

不說，是不想說還是不能說？

不說是因為不想說？還是不能說？區區曾不止一次在本版談及，經歷近幾年的事件和政治改革，身邊不少友人認為「講都費事」，或認為很多事情不便明說，以免惹上官非。既然改變不了現狀，便即管食飯旅遊、煲劇追星，世事與我何干？

日前中大香港亞太研究所公布民調結果，指六成三受訪市民對政治缺乏興趣，跟去年同期比較上升7.4個百分點；同時，「政府官員不太在乎我這類人的想法」、「像我這類人對政府的政策並無任何發言權」的同意數字，亦比去年增加。這正正反映了市民的政治效能感低下，說了也是無力，慳返啖氣暖肚。

早前一名不便在報章上公開名字的知名網友說，晚市慘淡，政府要提振夜經濟，為什麼市民不外出吃飯？因為滿腔苦水，都無法在公眾場所高談闊論。為了守法，只能留家「圍爐」，才是安心之所。

直接表達意見的空間

上月政府舉辦施政報告地區諮詢會，只限受邀請者進場，主要是與政府友好的年輕專業人士和地區人士。早前特首李家超又指，不會恢復疫情期間取消、於特首辦外的行政會議示威區。雖然特首認為市民有「太多」渠道反映意見，卻不難發現市民沒有直接表達意見的空間。

本月初呂大樂教授在《明報》撰文〈做有為政府 首先要接受政策討論〉（9月8日），觀點提及政府需有清晰政策邏輯和計劃，並用力解說以說服市民。近幾年，政府解說做得足夠嗎？能有效傳達給市民嗎？區區固然欣賞特首落區探訪劏房戶，又到屋邨探訪；然而行程匆匆，除了向小朋友問英文串法外，是否能有系統地解說政策？

除了要解說政策，市民意見又能否有效傳達給政府？早前交椅洲人工島諮詢，被環保團體批評問卷設計和抽樣偏頗，未能清楚反映民意，有塑造支持意見之嫌。

上文提及的取消示威區又是一例。自疫情後，本來示威活動就大減，今年防疫措施鬆綁，考慮到公眾秩序和國家安全，仍對公眾活動設下不少限制。示威遊行本就是市民親身參與和取得官員回覆的重要途徑，其意見分量也理應不同於回答問卷和電郵，更能讓市民就自身關切的議題發聲。取消示威區，變相亦令市民失去主動和親身表達意見的途徑。

今年底區議會選舉，有民主派表示有計劃參選。但據傳媒報道，有意參選人可能連「三會」（分區、防火、滅罪會）成員都未能接觸，難以取得提名。市民其實難以找三會成員發表意見，更遑論透過直接參與選舉為自己和社區發聲、就政策建言。

回到「燒賣」問題。市民沒有其他什麼好談嗎？不盡然。但既不願說，也不能說，說了都沒用，不如談談燒賣更好。長遠下去，若政府未能展示願意開放聆聽民意的決心，或覺得無法收集真正的民意都不可惜，那區區也沒有什麼好說了。

作者是教育及時政評論人

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[田方澤]