劉健宇：港青生於富足 須解答「為何奮鬥」

就業「炒散化」 影響人才質素

香港回歸後以「獅子山精神」概括戰後一代港人致力改變個人與家庭生活的發展時期，憑着上一代的努力，他們有的可能擁有個人物業，有的可能擁有幾乎「住一世」和可繼承的公屋單位。正當我們希望繼續高舉「獅子山精神」的時候，不難發現新一代青年成長於富足而缺乏奮鬥的原因——有的認為自己可以繼承物業，有的則對「供一世樓」頗感疑慮，有的更「立志排公屋」，寧願多去幾次旅行，維持幸福感。

為維持在公屋輪候冊上的位置，或者對「階級上流」已無欲望，青年不惜要求不升職、不加薪（或現金出糧），繼而令他們也不願意提升跟職業相關的技能、知識。既然他們只是一個基層散工，自然不願意承擔更多責任。最終造成兩個連鎖反應：一是其他員工「有樣學樣」，導致整體生產效率不振；二是不願承擔責任，不願固定上班，反正每月「炒」足若干日數便「夠食」，隨意「射波」（曠工）都無所謂。上司在人手不足下，反而要百般包容這些同事。

這種「畸形筍工現象」，除了導致機構營運成本居高不下，更令團隊難以「做大做強」——我多學一種工作流程，工作只會加重，薪金卻沒有明顯變化，而我不需要升職加薪。放諸中國內地任何一個貫徹「唯才是用」的一線城市，均不可能出現這種有悖經濟邏輯的現象。假如香港政府放寬輸入人才（例如毋須僱主負擔住宿費），這些「躺平」的人肯定馬上「彈起」，更莫講面對未來生成式人工智能大肆消滅工作崗位的挑戰了。

軟技能薄弱 未反映於數據

另一方面，該教大研究只聚焦入讀大學的問題，對於公開試未能考核的「軟技能」，卻未能關注。軟技能通常包括領導才能、團隊合作、溝通、解決問題、明辨性思考等。問題被政策制訂者忽視的原因，可能與他們經常接觸的青年質素較高有關。雖然不少政府高官和社會賢達積極通過青年組織、青年諮詢會接觸不同青年，但獲邀出席者必然經過精心挑選，而且口才了得，最終形成上述較影響政策制訂的人困於回音室（echo chamber）之中。

香港社區組織協會近期訪問了4000多名基層兒童，有六成受訪者指暑假沒有安排學習活動；大部分受訪家庭稱難以負擔活動開支。這個情况，將加重自疫情以來青年「軟技能」薄弱的問題。這點亦與不少擔任政府「共創明Teen計劃」師友（mentor）的觀察相近。基層出身的學員，往往對於生涯規劃沒有明確想法，也不懂得怎樣與掌握豐富社會資源的師友發展關係；既不知道自己需求（貧窮限制了想像），也不知道自己可以怎樣發展。

應試教育 愈趨脫節

反觀教大學者文章所言，「中產家長們都不遺餘力參與各種『教育競賽』，為子女的教育不惜投入大量時間和金錢。他們所做的一切，為的就是給下一代提供其能力範圍內最優質的教育資源」。培訓軟技能，往往需要通過參與課外活動，而不是課室內以背誦為宗的應試學習。中產家庭除了能夠「課金」讓子女參加質素較高的活動，亦能津貼子女活動期間的膳食和交通開支；當子女成為大學生後，他們亦沒有太大的財務負擔，可以參與一些無償但能夠豐富履歷的活動。這點當然不是捉襟見肘的基層家庭可以比擬。

由近年社會多談的「未來技能」，到現在創新科技帶來的社會轉型，傳統的「應試教育」顯然愈來愈跟未來脫節。怎樣在學校培養包括軟技能在內的技巧，讓我們的下一代更能夠繼續貢獻香港和國家，需要當局成立跨部門檢討委員會，檢討置業階梯、教育制度、產業發展等因素，為他們創造奮鬥的原因。

作者是香港青年聯會會董、檢定教員

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[劉健宇]