藍天銘：亞伯拉罕協議：慶祝中東區域合作3周年

這些歷史性的協議得以促成，體現的就是各方為促進中東未來穩定和繁榮所做的明智決定。這些協議開創了正常化和平新時代，不但連繫了多國政府，也促成來自不同語言、宗教信仰和文化背景的民眾互相交流。

鞏固區內國家關係 見巨大合作潛力

《亞伯拉罕協議》讓我們看到區域合作的巨大潛力：在2021至2022年間，以色列與其他中東國家之間的貿易範疇已錄得74%增幅。

在協議簽訂前，這些國家的民眾相互之間基本上並無旅遊往來。《亞伯拉罕協議》簽訂後，旅遊業已火速發展——過去3年，超過110萬名以色列遊客曾到訪阿聯酋；同時，自以色列和巴林之間的飛機直航航班開通以來，飛往巴林的以色列公民數字也出現急劇增長。

這些協議也鞏固了以色列與鄰國之間的關係，加強區內穩定。以色列、阿聯酋和約旦三國簽署「綠色與藍色繁榮協議」，將在約旦興建太陽能發電廠的計劃，投入服務後將向以色列提供600兆瓦的綠色電力；而以色列的海水化淡廠，將向約旦輸出2億立方米用水。

在協議簽定國所在地區，30歲以下人口佔總人口的65%。為年輕一代提供機會，正是預防動盪及不穩定狀况的關鍵因素。各國之間為此而設立了青年代表團，加強未來領導人之間的連繫，並為往後數十年的合作奠定基礎。青年才俊可以在代表團中體驗彼此文化，參觀重要的宗教和歷史遺蹟的同時，加強交流，深化及鞏固關係。

重要的是，相關國家的年輕人充分認同協議中強調的接納、合作與和平原則，讓協議簽署國所在地區國家意識到，這些準則會成為未來的基石。

《亞伯拉罕協議》促進各國之間的合作和教育發展。2022年夏天，以色列的本．古里安大學（Ben-Gurion University）迎來了來自摩洛哥的學生；不少阿聯酋學生已在以色列的大學就讀；巴林也積極發展共享教育活動，並與以色列簽署了多項協議，促進兩國師生交流。

這些活動倡議能夠促進國家之間相互理解，例如當阿聯酋外交部長謝赫阿卜杜拉．本．扎耶德．阿勒納哈揚（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）到訪位於耶路撒冷的以色列猶太大屠殺紀念館後，阿聯酋將大屠殺教育納入學校必修課程。這是《亞伯拉罕協議》促進各國共存和宗教包容的一大例證。

展示團結力量 打開發展窗口

《亞伯拉罕協議》展示了各國團結下產生的力量，這股力量帶來啟發和機會。協議為地區未來發展打開窗口，當領導人和民眾都視和平與合作為重要議題時，中東的發展就會更美好。

隨着中國內地和香港加強與中東國家合作，帶動經濟增長，相關地區極具發展潛力。匯聚以色列的投資及科技項目，涵蓋環境科技、醫療、農業及水務等領域。

以色列希望更多國家加入這項協議，為我們的後代創造更美好將來。

作者藍天銘（Amir Lati）是以色列駐香港總領事

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[藍天銘]