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黃錦輝

黃錦輝：虛擬與實體資產交易 同樣要貨真價實

【明報文章】近日JPEX虛擬資產交易平台無牌經營引發「幣圈風暴」，據報數以千計客戶蒙受損失，損失額逾10億元。政府非常重視，警方馬上採取行動，四圍出動拘捕相關可疑涉案者，包括多名知名網紅（KOL），也有藝人被邀請到警署助查，事件被傳媒廣泛報道，加大了廣大市民對虛擬資產的注意。這是好事。

缺內在價值 交易風險難評估

筆者多次公開提出，交易不論是虛擬或現實資產，都必須「貨真價實」。現實產品例如一幢樓、一本書、一餐飯等背後，都有其實際成本，顧客消費後換來具體價值。虛擬資產則反之，缺乏實際成本、內在價值，因此引致難以評估的交易風險。

在虛擬世界中，商家可利用「非同質化代幣」（NFT）來確認虛擬資產（例如在「元宇宙」中的數碼化地產、遊艇，或數碼音樂、文章、繪畫等）的唯一性，從而提升資產表面價值。NFT也可被用作實體藝術品、收藏品等的「數碼證書」，使實體資產能夠進行虛擬交易。下一步NFT利用區塊鏈（通常是「以太坊」Ethereum），透過去中心化及高度的密碼技術從事網上虛擬資產交易。

2021年NFT在國際金融市場大行其道，市場出現了巨大牛市，每周交易量一度達到18億美元。那段時間，比特幣（Bitcoin）交易價格接近7萬美元（現時約2.6萬美元）。在「幣圈」炒得火熱的態勢下，水漲船高，「無聊猿」（Bored Apes）和CryptoPunks等流行虛擬資產系列的售價高達數百萬美元。然而，根據加密貨幣研究機構dappGambl最近的研究報告顯示，目前所有NFT系列中有79%仍未售出，市場嚴重供過於求，構成純粹買方市場的出現。

該報告更指出NFT交易一蹶不振，即使拋開價值較低、不太重要的項目不談，大多數NFT收藏品現時已無什麼價值。在市值排名前8850位的收藏中，18%毫無價值，41%的售價也只值5至100美元而已；只有不到1%的價格超過6000美元，跟兩年前的常規百萬美元交易相差甚遠。

今次JPEX事件牽涉的虛擬資產是加密貨幣（crypto），比特幣便是市場上最熱炒的例子，其次還有以太幣，及其他模擬比特幣、以太幣模型的山寨幣。

簡單而言，炒賣加密貨幣的商業模式與炒賣實體通用貨幣類同，客戶利用目標貨幣與本地貨幣的匯率差價來買賣，從中圖利。但問題是，這類虛擬資產（加密貨幣）所值何價呢？理論上通用貨幣是有內在價值，例如最為人知的便是金本位，就此每單位的貨幣價值等同若干重量的黃金；然而更重要的還是貨幣背後國家的「背書」，確保其貨幣價值。

政府有責任保護投資者

在沒有內在價值的情况下，加密幣又如何定價呢？一般商人會利用網紅或知名人士在社交網絡上宣傳產品。他們巧舌如簧，目的是提升粉絲對加密幣投資回報的期望，不斷提升幣值。正因如此，多名香港KOL及明星被捲入JPEX「幣圈風波」中。有專家認為這現象反映虛擬貨幣市場極具投機性，市場主要採用基於控制客戶期望的非理性定價策略，而並非跟隨實體資產交易市場規則，參考實際交易歷史及其他環境因素來定價。

有網民批評政府在JPEX事件中出手過重，窒礙本港虛擬資產市場發展，筆者不敢苟同。保護投資者（特別是散戶）利益不受損，是政府的責任。面對網商不法經營的行為，政府必須果斷執法，防止事情持續發酵，導致市民損失更慘重。

作者是立法會議員、中大工程學院副院長（外務）

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[黃錦輝]

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