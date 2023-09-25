黃偉豪：權力使科技腐化——從JPEX到AI

JPEX事件的諷刺地方，是它既是科技進步下的產物，同時為投資者的噩夢，揭露了「科技樂觀主義」的不足。跟在互聯網及網上貿易興起下香港曾出現的「科網股熱潮」性質完全不同，JPEX所代表的並非泡沫爆破。「泡沫」的含意是，事件的性質和方向可以是正確，只是在程度上超越了應有界線，而導致物極必反下的崩潰。惟JPEX事件在本質上已出現問題——科技被誤用，甚至淪為欺騙工具。

JPEX如大台 違背加密幣原意

從建立科技時的原意分析，JPEX事件被定性為騙案的原因並非因為有金錢損失，因巿場一定存在風險，所有投資都有賺蝕、升跌的可能。JPEX是騙局的最大原因，是它違背了加密幣的原意；嚴格來說，它根本不是加密幣。

加密幣的元祖是比特幣（Bitcoin）；而比特幣的概念起源，是由真正身分到今天仍然成迷、化名「中本聰」（Satoshi Nakamoto）的人於2008年發表的論文。該文中的最重要論點是，比特幣或加密幣的定義特色是「去中心化」，可俗稱「沒有大台」，即不需透過任何中間平台或第三方，而直接交易和買賣。因此一旦出現了如JPEX等大台，加密幣的原意已被打破，特性已不存在，只是電子化的貨幣（digital currency）。

這情况下，JPEX的角色無形中等同傳統的主權國家，用電子科技發行自己貨幣。要知道一個國家貨幣的價值，仍有自己的國力去支持，但JPEX又可以靠什麼去支持其虛擬貨幣？這是為何與它的交易缺乏了一般主權國貨幣的保障，甚至成為一場賭博。

要明白加密幣和傳統貨幣的不同，與「去中心化」的重要性，便要清楚比特幣的誕生背景。在二戰後，全球的主要貨幣本來採用「布雷頓森林制度」（Bretton Woods System），亦即金本位制。這是指貨幣發行量必須跟國家的黃金儲存量掛鈎，防止有國家濫發貨幣，以保障貨幣價值及巿場穩定。可是因為在上世紀70年代，美國於越戰中泥足深陷，需大量資金應對，便放棄用黃金來支持發行美元，布雷頓森林制度從此崩潰。這鼓勵了不少國家狂印鈔票，造成通脹，無形中令人民的財富貶值。

JPEX事件的最大啟示

加密貨幣的誕生，就是透過科技來恢復一個類似金本位的制度。真正加密幣的發行量受數學程式限制，不可能濫發。而加密幣的交易，在去中心化原則下，買賣雙方可透過區塊鏈（blockchain）技術做需要的驗證，在毋須「大台」或第三方的情况下交易。雖然在科技的外殼下，加密幣看似高深複雜，惟其原意不外乎是仿效黃金，使買賣雙方可輕易及在有保障下安全交易。所以，如今各JPEX的受害人，要透過由它控制的平台才能交易，其實也是完全違反加密幣的原意。

政治學有一名言：「權力帶來腐化（power corrupts）。」而從JPEX事件中，我們應該得到的最大啟示是：權力足以使科技腐化。當科技落入不適當的人的手中，及在缺乏制衡和監管的情况下，即使是相同一樣的科技，本來可以用來保障人民財富的工具，隨時被變作騙財手段。

對以上問題，美國麻省理工學院學者Daron Acemoglu和Simon Johnson在剛剛出版的新書Power and Progress（註）當中，便有深入探討和分析。他們從歷史個案出發，總共參考了千年的歷史，推翻「科技樂觀主義」的單純思想，提出科技創新不一定帶來整體社會的幸福，包括他們所強調的「共同富裕」（shared prosperity）。相反來說，在歷史中不乏例子和個案，指出科技的進步可以只為社會上佔少數的精英階層帶來利益，一般民眾不單沒有得到利益，甚至在科技下被加倍剝削和操控。問題的核心在於，誰掌握了控制科技發展的權力。

關於科技進步對大部分人帶來痛苦和折磨，該書舉出的重要例子，包括在工業革命發生後首一個100年的英國。在這段時期，工業革命下產生的機械化，主要是為原先擁有財富的資本家帶來更大利益；一般工人生活不單沒有改善，甚至是在水深火熱之中。他們不獨是工作環境惡劣，權利也缺乏保障，童工也是一個嚴重問題。科技未能帶來社會幸福，主要是由於精英的權力壟斷，導致科技主要用於直接取代人力（human replacement）之上，例如軋棉機（cotton gin）的出現，便造成大量工人失業。

建立管治制度 乃當務之急

兩名學者指出，很明顯，科技帶來社會整體幸福或共同富裕並非必然，而是要滿足三大條件。第一，科技必須用在加強人類能力（human enhancement），而非直接取代人類之上，這才可以使一般人有機會分享科技進步的經濟成果。第二，工人或巿民在科技創新過程中，必須有足夠參與和議價能力。第三，社會對於由科技創造的未來要有共同願景（vision）。缺乏任何上述一項條件下，科技可以為人類帶來災難多於幸福。

毫無疑問，AI（人工智能）是當前對人類最大影響的科技，而作者均認為AI並未符合以上條件。很多AI科技如自助收銀（self-checkout）或無人車，目標均是取代人類而非加強人類能力；而在科技的發展及願景上，均是由權貴或科技巨頭壟斷。因此要避免科技被腐化或誤用，無論是JPEX或AI，建立制度促進有效的管治和監管，才是當務之急。

註：Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity. Basic Books.

作者是美國史丹福大學行為科學高等研究中心院士

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[黃偉豪]