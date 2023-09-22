杜可道：可悲可嘆的玫瑰崗事件

玫瑰崗學校有輝煌的辦學歷史，創辦者是來自西班牙的天主教修會道明會，是香港傳教士辦學傳統的其中一個典範。它包含3個主體：津貼中學、私立小學、私立幼稚園，有各自的管理系統，但同時歸由辦學團體協調領導。

幼小學生變「人球」

今年9月15日，辦學團體突然有驚人宣布：私立小學和幼稚園將於明年與道爾頓機構合併；津貼中學則於明年停止招收中一新生，兩年後完全停辦，屆時尚未畢業的初中生將要轉讀其他學校。津貼中學停辦後，看來是由道爾頓接手經營私立的國際學校。

一夜之間，幼小學生變成「人球」，就這樣被一個機構交給另一個陌生的機構！他們不但要適應新環境，而且要繳交更高昂學費（雖然有六折和七折優待，但有傳媒計算過，各級學費仍馬上增加6%至40%不等）。當然，不喜歡的、付不起學費的，可選擇離開。

初中生更可謂「飛來橫禍」，要麼留下來轉讀高價的國際學校，要麼便到處「叩門」找學校，還要適應新環境。在電視上看到該校有不少南亞裔學生，對學校都很有歸屬感，他們找新學校相信會更困難。道明會的神父們，你們怎忍心年幼學生經受這種流連之苦？你們口口聲聲說以學生福祉為優先考慮，但我們看不到福祉，只看到無情！

更令人震驚是，整個決策過程完全是「黑箱作業」。根據報道，直至宣布前夕，家長教師會不知情，連校長、眾多校董都不知情！宣布兩日之後，中學部校長和家長教師會更分別發表聲明（校長聲明很快便被消失了），駁斥辦學團體的停辦中學理據。

辦學團體表示，比起昔日黃金時期，學生人數大跌呀！財政有危機呀！但有誰不知道全港學生人數比起上世紀黃金時期下跌了很多？事實上，玫瑰崗中學今天的收生穩定，根據校長和家教會說法，趨勢更是向上微升。辦學團體拿黃金時期來比有什麼意義？更重要是，津貼學校的財政由政府全包，哪裏會有財政危機呢？

作為天主教修會，道明會放棄辦學，按理應找其他天主教團體接手，繼續辦理不分貧富都可入讀的津貼中學。惟道明會的決定再一次令人震驚，它選擇了沒有宗教信仰、主要為本地財團背景、缺乏往績、只有幾年辦學經驗的高收費國際學校接手。

我們可以肯定，接手的學校收費比玫瑰崗昂貴得多，也可以肯定它不會再有濃烈的宗教氛圍，但誰能肯定它的辦學質素會比玫瑰崗的好？道明會向傳媒解釋說，「道爾頓是最能繼承玫瑰崗學校的願景和使命的機構」。這種說話竟能宣之於口，還有什麼話可說？

教育工作者須對得住每個學生

香港近年「殺校」潮一浪接一浪，很多學校在學生人數下降的背景中無奈停辦，已是司空見慣。就在玫瑰崗學校宣布的翌日，有50多年歷史的華富邨寶血小學也宣布停辦了，其新聞稿是這樣寫：「現正就讀的學生將不受學校停辦的影響，能繼續接受一如既往最優質的教育，直至完成整個小學階段。學校會不時檢視事態發展，並與各方持份者保持溝通，承諾必定以學生利益為最重要的考量因素，適時作出最恰當的安排。」這才是承擔，才是對學生福祉的重視。

同樣是天主教修會，寶血會的表現比道明會強得太多了，而這其實已是香港大多數遭遇「殺校」命運的學校最通常的做法。令人不解的是，歷史悠久的道明會何以選擇放棄承擔呢？

古語有云「自古皆有死」、「死有輕於鴻毛，有重於泰山」，子路（孔子弟子）正衣冠而死。一些學校迫於無奈走上結束之路，雖然傷感，也是自然的事，但無論繼續辦學，或是迫於無奈結束，教育工作者都必須對得住每一個學生、對得住自己！

筆者寄望於道明會的，是珍惜玫瑰崗的光榮傳統，臨崖勒馬，收回成命，不要在無壓力下走上結束之路；即使結束，都要真心照顧學生、老師、家長和社會的福祉，不要為教會辦學留下一個如此巨大的污點！

作者是資深教育工作者

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[杜可道]