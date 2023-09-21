陳帆川：辭去Meta厚職 搞地區報的記者

Michael MacLeod創立的新聞電郵通訊，名叫「The Edinburgh Guardian」。他每朝5時起牀閱覽各家媒體有關蘇格蘭首府愛丁堡的報道，然後總結幾條必讀新聞，每條附上一兩句簡介，以及原文記者的名稱和報道連結，並在7時發送至所有訂戶，「我的目​​標是讓人毋須瀏覽廣告氾濫和自動播放影片的網站，毋須費力地從問題叢生的社交媒體上搜索，都能每天閱讀地區新聞」。

該電郵通訊營運了不足一年，共有4000名免費訂戶，及340名每月付5英鎊（約48港元）的會員。付費會員可以額外收到每周一封文化報道的電郵、周末的社區活動預覽，以及可以參加會員活動。

屈指一算，單靠這份地區報的稅前月薪僅得1700鎊（約1.6萬港元），遠低於英國月入中位數，他不得不另外兼職幫補。但他表示，有信心假以時日可以全靠這份電郵區報維持生計，「我掙的錢沒以前多，我不會建議其他人踏出這一步，除非他們有信心用戶增長會持續」。

他的信心來自於10多年前當上《衛報》（The Guardian）的開荒牛，主理試驗性質的地區報道，該項目一年後便因為資金問題被關掉，然而MacLeod一直對試驗成果念念不忘——人們對於居住的地方了解愈深，他們的公民自豪感和參與度也會愈高。

大媒體拓海外市場 自媒體反其道而行

之後他做過其他區報、電視台、時尚雜誌和Instagram，上一份工是Meta的虛擬現實部門社群經理，兜兜轉轉，還是做回區報，「社區精神永遠不會消失，人們對知識的渴求也永遠不會消失，只是互聯網與新聞變得支離破碎。但當你把兩者結合，我一次又一次從人們身上聽到，社區新聞賦予人們社區精神和意識，我認為這很美麗。當我收到這樣的意見時我非常高興，這對我來說比起多賺一點更加重要」。

大媒體在全球化下積極開拓海外市場，例如不少英媒推出美國版和澳洲版，部分美媒也會推出英國版甚至中文版。但很多自媒體似乎反其道而行，專心致志做好小眾新聞，掙的錢不一定多，但肯定比起打工更快樂。

作者是新聞工作者、文化評論人

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[陳帆川]