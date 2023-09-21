明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

觀點
方可成

方可成：專職報道Taylor Swift 這樣的記者崗位荒誕還是合理？

【明報文章】若有報紙開闢記者崗位，工作職責就是專門報道一名娛樂明星。你會覺得這是一件荒誕的事情嗎？

上星期三（9月13日），美國發行量最大的報紙USA Today和同屬一家報業集團的地方報紙The Tennessean就聯合起來，一口氣開出了兩個這樣的記者職位：一個專門報道Taylor Swift，一個專門報道Beyonce。

不僅是票房冠軍 也是社會稜鏡

對媒體來說，報道流行音樂和娛樂明星並不是什麼奇怪的事情。一名記者專注報道一名明星，的確更為少見。不過，如果我們考慮Taylor Swift和Beyonce的重要性和影響力，這兩個專職記者的崗位，看起來也並非那樣離譜。

我們可以從下面的數字感受這兩名歌手的分量——

上個月，Taylor Swift成為首名在Spotify上達到單月聽眾1億人的女歌手；她正在舉行的「The Eras Tour」全球巡迴演唱會也被稱為史上最成功演唱會，共146場演唱會的總票房收入可能會達到14億美元或更多，創下世界紀錄；今年7月，Taylor Swift在西雅圖一場演唱會上，瘋狂的歌迷令地面劇烈震動，附近的地震儀記錄到一次2.3級地震。

Beyonce也是當仁不讓。今年2月她打破了格林美獎的獲獎紀錄，以32次得獎成為有史以來獲獎最多的藝術家。而在7月，她的「文藝復興世界巡迴演唱會」創下了單月最高票房紀錄。

更重要的是，這兩名歌手的影響力並不僅限於娛樂圈，她們已成為一種社會現象，她們也都對性別平等、種族主義等問題積極發聲。她們就好像一個稜鏡，能夠折射出社會生活的許多方面。

專職報道Beyonce的記者職位描述中就提到，這名國際巨星和偶像的影響力跨越幾代人，牽涉了從「國家如何看待種族」到「女性如何看待伴侶」等各方面的議題。所以，這並不僅僅是兩個娛樂記者的職位，也可以說是兩個社會記者的職位。

放在香港語境下，這有點像是一家報社僱了一名記者專門報道MIRROR。真的很奇怪嗎？可能也沒有，畢竟MIRROR不僅真的影響力非常大，更已成為重要的社會現象，其實有很多可以報道的角度。

爭議背後的地方報紙危機

雖然兩名巨星的影響力夠大，但還是有不少人，尤其是美國新聞業內人士對這兩則招聘啟事非常不滿。

這就要談到USA Today和The Tennessean的母公司——Gannett報業集團了。Gannett旗下有逾200家日報，絕大多數都是地方性的報紙，它是美國最大的報業連鎖集團。而另一方面，它大概也是美國最臭名昭著的報業集團，因為從它在過去幾年的種種商業決策來看，這是一家只關心利潤、不太在意新聞質量的傳媒公司。

去年12月Gannett集團的媒體業務裁員約6%。以裁員前大約3440名員工的規模計算，當月失去工作的記者數量超過200人。

這還不算最誇張的數字——據工會組織NewsGuild估計，Gannett的員工隊伍在過去3年縮減了47%，有個別報紙的員工人數甚至下降了90%之多。一些被辭退的記者，要等兩個月才拿到補償金。

尤為重要的是，這些被減員的媒體，基本都是地方媒體。而最近十幾年，美國的地方媒體是衰落最嚴重、危機最深重的媒體類型。可以說，Gannett公司的商業決策使地方基層新聞業的狀况雪上加霜，令缺乏地方性新聞媒體的城市和小鎮變得愈來愈多，成為「新聞荒漠」。

在這種情况下，由兩家報紙——其中一家還是田納西州的地方媒體——拿錢（年薪最高可達10萬美元）出來專門開設職位報道兩名娛樂明星，便顯得有些不合時宜了。

用田納西州另一家媒體的記者的話來說：我們將會擁有一名Taylor Swift記者，但相鄰不遠的另一個城市依然沒有一名調查記者，因為Gannett集團不願意投入資源設置這樣的崗位。也許這兩名娛樂巨星確實很重要，但在地方基層迫切需要更多記者投入的時候，把錢花在報道她們身上，是不是一種資源錯配呢？一家商業公司的決策，是否也應該考慮到對公共利益造成的影響呢？

嚴肅新聞無人讀 怪不到Taylor Swift頭上

不過也有業內人覺得，僱用專門的Taylor Swift記者和Beyonce記者，不僅在商業上是合理選擇，最後說不定也會有利於公共利益。

著名的數據新聞網站FiveThirtyEight創始人Nate Silver就認為，新聞業其實需要更多的Taylor Swift記者。為何這樣說？他認為，最成功的、做出最優質內容的媒體，從來都是既做嚴肅內容，又做大眾性質的內容。比如行業標杆《紐約時報》，當然有大量記者做調查報道、政經報道、國際報道，惟同時他們也生產很多軟性的、人情味的、更吸引眼球的報道，包括名人婚禮、生活方式、數碼產品動態等。

倘我們查閱《紐時》網站上最受歡迎的內容，我們往往會發現：人們更多點擊的並非嚴肅的硬新聞，而是那些更軟性的文章。可以說，是那些更軟性的、看起來公共價值沒有那麼高的文章，補貼了那些重要的、事關公共利益的嚴肅報道。

Nate Silver認為，若《紐時》不生產那些軟性內容，那麼它的嚴肅報道都會減少。原因很簡單：沒有依靠軟性內容獲得的經濟收益，就沒有錢養得起那麼多做調查報道的記者。

所以在理想狀態下，僱用了Taylor Swift記者和Beyonce記者的地方報紙，可以因此得到更多點擊量和經濟收益，從而可以有資源開設新的調查報道崗位、專門監督地方政府的崗位、報道地方政治的崗位等等。

總之，地方新聞衰落、嚴肅新聞沒有人讀，這些問題都不是Taylor Swift導致的，也不會因為設置了專門的Taylor Swift記者職位而變得更糟。相反，如果一切進行得順利的話，這兩個職位反而能幫助緩解地方新聞的危機。

說不定，對Taylor Swift和Beyonce這兩名巨星的關注，還會有利於社會團結。紐約州雪城大學學者Robert Thompson就認為，在這個大眾文化不斷分裂、人人活在自己的氣泡當中的社會，兩名家喻戶曉的明星能夠為全民創造少有的共同話題。

作者是香港中文大學新聞與傳播學院助理教授

（本網發表的時事文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意）

[方可成]

上 / 下一篇新聞